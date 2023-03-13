疑似OPPO Find X6跑分曝光，或将搭载天玑9200处理器

【天极网手机频道】按照以往的产品发布时间线，OPPO大概率会在月底的时候发布全新旗舰产品OPPO Find X6系列，截止到目前为止网络上也曝光了许多关于新机的配置信息，成为了大众关注的焦点。近日，疑似OPPO Find X6现身Geekbench 6跑分平台，新机搭载八核CPU，超大核主频高达3.05GHz，其单核跑分1806，多核跑分4705。结合此前相关爆料，这款处理器很可能就是联发科天玑9200旗舰处理器。



疑似OPPO Find X6跑分

据了解，天玑9200处理器用台积电第二代4nm工艺，全新一代8核旗舰CPU，集成天玑最强旗舰11核GPU Immortalis-G715，第六代旗舰APU高性能高能效AI架构。如果不出意外的话，OPPO Find X6系列还会有另外两个版本OPPO Find X6和OPPO Find X6 Pro，早些时候爆料称这两款机型会分别搭载骁龙8+处理器和第二代骁龙8处理器。



OPPO Find X6 Pro



其他方面，早前一组渲染图曝光，OPPO Find X6 系列机身上下设计由两种材质组成，环形镜头在这两种材质之间，两颗大底主摄横排并列，下面摄像头是一颗潜望式长焦，吸引了不少人的注意，毕竟近两年手机厂商都没有再提到长焦这方面，一来手机机身空间本来就不多，轻薄和长焦没有办法同时出现;二来成本过高，厂商不得不考虑到综合配置，最终也只能舍弃潜望式长焦镜头保证产品的性价比，所以这两年大家都在夜景和视频方面作为努力的方向。

根据爆料，这颗镜头主打的是暗光长焦，搭载行业独有的50MP 1/1.56英寸IMX890 大底传感器+f/2.6大光圈+OIS光学防抖，不出意外的话OPPO Find X6 Pro依然会内置OPPO自研影像芯片马里亚纳 X 芯片，这颗 6nm 制程工艺打造的芯片有着高达 18TOPS 的 AI 算力，与更强的处理器配合，将会为Find X6 Pro 带来无与伦比的计算摄影能力，暗光长焦的能力也将被完全释放。



OPPO Find X6 Pro



这次OPPO Find X6 Pro选择将两枚高规格的IMX890给到副摄，也表明新机无论长焦亦或是超广角，都能同样应付夜景等更多复杂的场景，带来高质量的成像。而且IMX890传感器最高支持30帧全分辨率视频输出，视频画质应该更清晰细腻，搭配马里亚纳X以及哈苏影像使其从画面色彩到成像的能力都能获得很大的加成。如果配置属实的话可堪称业界最顶级的潜望长焦硬件规格了。此外，OPPO Find X6和OPPO Find X6 Pro还分别配备 4800mAh电池+80W快充以及5000mAh大容量电池+100W快充的方案。

按照发布时间线来看，OPPO Find X6系列发布会应该很快就会到了，届时OPPO Pad 2与OPPO Enco Free3 耳机大概率也会一同发布，敬请期待。