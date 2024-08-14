OPPO多款机型助力开学季，总有一款适合你

【天极网手机频道】又是一年开学季，在众多学生的开学必备清单中智能手机总会占据最重要的位置。同样，作为为数不多的换机热潮，手机厂商也明白了学生对于智能手机的需求，推出了不少高品质的手机。正巧即将迎来OPPO会员日，如有换购需求的用户不妨来看看这篇种草笔记，总有一款可以入手。

一、入门优选：OPPO A系列

对于预算有限但仍追求实用与品质的学生而言，OPPO A系列无疑是理想之选。其中，OPPO A3活力版是一个能扛住99%生活场景的耐用战神，以其均衡的配置、亲民的价格以及超级硬核的防护赢得了市场的广泛好评。OPPO A3活力版搭载了天玑6300芯片，考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A3活力版运存拓展技术最大可支持12GB运存拓展，至高12GB+512GB的超大内存组合以及让手机的性能得到了进一步的提升;同时，大容量电池与快速充电技术的结合，让续航不再是问题。更重要的是，OPPO A3活力版在价格上非常亲民，真正做到了“耐造”与性价比的完美结合。

二、主流之选：OPPO Reno12系列

OPPO Reno系列以其时尚的设计、出色的影像能力以及均衡的性能配置，在中端主流市场占据了一席之地。特别是OPPO Reno12 Pro，凭借其超美的小直屏设计、天玑9200+旗舰处理器以及强大的AI影像功能，成为了众多学生用户的首选。不仅配备5000万AI全焦段三摄，新升级的5000万AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，还新增实况功能，让实况照片分享更加便捷;5000mAh大容量电池与80W超级闪充确保长时间使用的无忧。此外，OPPO Reno12 Pro还具备出色的耐用性，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构双重保障，即使意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞。同时，出色的防尘防水性能为日常使用提供了更多保障。

三、旗舰之选：OPPO Find X7系列

对于追求极致体验与高端品质的用户而言，OPPO Find X7系列无疑是旗舰之选。OPPO Find X7 Ultra作为Find X系列的最新力作，以其出色的影像系统、高刷新率屏幕以及快速充电等技术，为用户带来了前所未有的使用体验。Find X7 Ultra配备超光感潜望长焦和特写潜望长焦组成双潜望长焦组合，并且还有首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄，配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，提供强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由;同时，搭载骁龙8 Gen3处理器的OPPO Find X7 Ultra带来了行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。此外，5000mAh的大电池，搭配100W超级闪充技术，更是让大家在忙碌的生活中能够快速为手机充电，随时随地保持最佳状态。

四、创新之作：OPPO Find N3系列折叠屏

对于追求创新与独特体验的学生而言，OPPO Find N3系列折叠屏手机无疑是最佳选择。OPPO Find N3以其超大全景屏与高性能处理器的完美结合，为用户带来了前所未有的视觉与操作享受。无论是观看教学视频、阅读电子书还是进行多任务处理，Find N3都能轻松应对;同时，其独特的折叠屏设计也为用户提供了更多便捷与乐趣;超光影三摄让折叠屏也有旗舰级的影像体验;4805mAh的大电池搭配67W超级闪充同样解决电量焦虑。

每月16-18日都是OPPO会员日，开学季也即将到来，如果有换购需求的用户不妨来OPPO官网了解。