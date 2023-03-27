OPPO Find X6 Pro续航测试 轻松使用一天毫无压力

【天极网手机频道】近期，OPPO Find X6系列正式发布，其在影像方面的表现也是深受用户与媒体的高度认可。那么作为旗舰机，OPPO Find X6系列其他方面的表现是否也足够旗舰呢？今天，我们就以OPPO Find X6 Pro为例，测试其实际的续航水平，看看能否缓解如今大众日益增长的“电量焦虑症”。

在基本配置方面，OPPO Find X6 Pro配备的是5000mAh大电池，在市售的旗舰机里，如此大容量的手机电池属于比较少见的。理论上来说，OPPO Find X6 Pro的整体续航水平自然不会逊色于大部分旗舰机，甚至犹有过之，用户日常使用一天并不会有多大问题。

而为了更好地测试手机的续航能力，笔者将手机置于以下测试环境：手机电量充至100%，连接WiFi，亮度50%，声音50%，关闭蓝牙与定位，自适应刷新率，其他设置保持默认。设置完之后，笔者选择了8款用户量较多的应用软件，按照9：00-21：00的使用顺序，模拟用户日常一天的使用，大体如下：

上午9：00起床洗漱后，笔者打开微信回复好友消息，大概耗时半小时;再利用半小时的早餐时间，边吃早餐边刷抖音;饭后又浏览小红书笔记和阅读电子书总共一个半小时左右;接下来的2个多小时，午餐和午休时间，手机处于息屏待机状态。

下午14：00过后，笔者通过微信呼叫好友上线打游戏，进行了大概1小时的《王者荣耀》游戏对局，结束后使用微信聊天，浏览朋友圈动态。大概16：00左右，笔者打开酷狗播放音乐，进行大概半小时的健身运动。接下的休息与洗澡时间，手机同样处于息屏待机状态。

晚上19：00左右，笔者吃晚餐时开始打开爱奇艺视频，加上吃晚餐，预计观看了2小时1080P画质的综艺节目视频。之后的时间，笔者刷刷微信公众号与微博热搜，大概21：00结束手机的使用测试。

其中，2小时微信与4小时息屏待机的测试时间并不固定，而是不间断地测试积累，因此归为一类统计。同时，应用软件一经开启后，保留在后台运行不清理，直至测试结束。最终测试结果如下图所示：

从以上的续航曲线图来看，OPPO Find X6 Pro在经过一天的模拟使用后，手机剩余电量27%，总耗电量63%，整体续航水平符合笔者的预期，属于旗舰级水准，确实能够满足用户日常一天的使用。其中，表现较为出色的是“1小时《王者荣耀》游戏对局”与“2小时爱奇艺视频”两个测试环节，分别耗电18%和12%。

这两项测试的内容，不仅使用时间较长，而且对于手机的处理器、屏幕素质等均有一定的要求，属于较高强度的使用场景。但从测试的结果来看，OPPO Find X6 Pro的表现显然是比较优异的，说明厂商针对用户的不同使用场景，对底层系统的调度进行了一定程度的优化，才能控制好整机的功耗。

与此同时，OPPO Find X6 Pro本次配备的是100W超级闪充，30分钟内即可将手机自1%充至满电状态，充电速率同样不可小觑。而按照大部分用户一天使用手机的频率来看，我们完全可以利用中途这4小时不间断的息屏待机时长，或者是日常洗漱、午休等碎片化时间，对手机进行碎片化充电。

如此一来，手机的电量基本都会保持在50%以上，即使临时需要外出，凭借着OPPO Find X6 Pro出色的续航能力，也能轻松面对外出场景下的使用需求。由此可见，本次OPPO Find X6 Pro由于配备了5000mAh大电池与100W超级闪充，配合ColorOS 13.1系统的调度机制，整机的续航能力被再次提升，用户轻松使用一整天毫无压力。