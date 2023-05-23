Reno10 系列全系标配长焦镜头，并搭配独家超光影算法

【天极网手机频道】在OPPO的产品线中，OPPO Reno系列凭借着精致潮流的外观设计、均衡稳定的性能体验以及优异的人像拍摄水平，获得了大众的一致好评。而在近日，OPPO正式官宣Reno10系列将于5月24日正式发布，同时表示Reno10系列将全系标配长焦镜头，并搭配独家超光影算法。

据了解，OPPO Reno10 系列全系将采用超光影长焦镜头，支持47mm黄金人像焦段，搭载自研 RGBW 超感光阵列以及独家超光影算法，让手机的感光能力提升60%，能够轻松拍出人像大片。

与此同时，为了进一步呈现光影、还原光影，OPPO Reno10系列也将配备旗舰同款动态光影屏，内置光子矩阵显示技术，支持旗舰级 ProXDR 显示，能够带来8倍亮度提升。

由此来看，Reno10 系列在全系标配长焦镜头的情况下，又有独家超光影算法加持，确实能够提升整体的影像体验。尤其在人像拍摄方面，更远的焦段意味着用户有着更多的选择空间，能够让生动的人像跃然于眼前。更多相关信息，可以关注5月24日14：30的OPPO新品发布会。