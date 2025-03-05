首批用户口碑出炉，轻薄折叠旗舰OPPO Find N5真的很值！

【天极网手机频道】作为全球首款搭载骁龙8至尊版的折叠产品，OPPO Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm，轻薄机身下还搭载了5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力;ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手带来远程控制 Mac 电脑、AI 意图搜索等创新特性，不仅从多个维度展现出了领先行业的旗舰体验，更在各大平台和官网的用户评价中收获了极高的口碑。

首批用户在收到OPPO Find N5后第一时间对其外观设计做出了综合性赞赏，尤其是最初担忧手机会很重的用户在收到手机后都表示“手机很轻薄”，“携带起来非常方便”等等，再加上机身很小巧，跟直板机没有什么区别，可以轻松放入口袋或包包中。

OPPO Find N5的铰链设计也赢得了用户的一致好评。许多用户表示，在经过多次折叠后手机的折叠处依然保持紧密且平整，没有出现松动或损坏的情况。





OPPO Find N5采用了OPPO 自主研发的钛合金天穹铰链，行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，让 Find N5 完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。

除了硬件配置外，OPPO Find N5的系统优化也进行了升级，界面简洁美观，操作逻辑清晰易懂，特别是在大屏模式下，系统提供了多种分屏和浮窗操作方式，而且还支持远控电脑，办公效率提升明显，还可同时查看多个文档和邮件，极大地提升了用户的便捷性。



OPPO Find N5搭载的ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手通过全新 O+互联App，OPPO Find N5 可以实现手机与苹果 Mac 电脑的无缝协同，支持远程控制Mac电脑，双端画面实时同步，帮助用户轻松实现文件查找、编辑与传输。Find N5 的远控电脑功能，还可以配合全景虚拟屏的多任务使用，让电脑窗口与手机窗口同时运行，实现手机轻松发送电脑文件的操作，给用户带来了更高效的办公体验。

得益于新一代天穹架构，OPPO Find N5成功通过 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能从容应对，提供大幅提升的耐用性。

核心配置上，OPPO Find N5 全球首发骁龙 8 至尊版处理器，搭配 5600mAh 超大容量冰川电池，结合 80W 有线和 50W 无线双超级闪充技术，提供大幅升级的性能与续航体验。另外，在通信能力上OPPO Find N5 不仅支持备受好评的山海通信技术，还首发山海通信增强芯片，大幅提升卫星通信稳定性，确保用户在信号复杂的环境下也能保持稳定连接。

全新 AI 全景虚拟屏，分屏功能更加智能，Find N5 系统级 AI 能感知用户分屏需求，主动提醒并帮助用户快速分屏;还有全新AI意图搜索功能在系统级 AI 能力加持下，无需关键词，只需输入语义描述，即可精准搜索本地文档内容。

目前，OPPO Find N5正在火热开售中，售价8999元起。无论你是追求极致性能的旗舰用户，还是要求轻薄折叠的高要求用户，又或者是注重续航和办公效率的实用主义者，OPPO Find N5都能满足你的需求。