平台级AI全面使能，荣耀MagicBook Pro 16发布

【天极网手机频道】2024年3月18日，荣耀春季旗舰新品发布会在北京举行，推出了包括荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR保时捷设计、荣耀MagicBook Pro 16、荣耀笔记本 X14/X16 Plus等多款新品。

作为荣耀首款AI PC的荣耀MagicBook Pro 16，继承了荣耀HUNTER的卓越基因，兼备轻薄机身和游戏性能。在平台级AI使能下，荣耀MagicBook Pro 16更全面实现了性能、续航、通信、音频、屏幕的行业领先，树立了Windows PC体验新标杆。荣耀MagicBook Pro 16首销尊享价5999元起，3月18日全渠道开启预售，3月22日正式首销。

荣耀CEO赵明在发布会上表示，基于AI使能的全场景战略，以及对于荣耀AI四层架构的全面理解，荣耀通过平台级AI全方位赋能笔记本，利用AI技术重构PC产业，实现AI技术与消费者体验的融合，开启AI PC新时代，引领AI时代下的终端体验变革。

平台级AI全面使能，重构AI PC新体验

荣耀MagicBook Pro 16，用AI使能智能硬件系统、人机交互和互联生态，构建更懂用户的AI PC新体验。通过Magic Live智慧引擎加持，平台级AI全栈赋能PC，让笔记本具备了AI智慧搜索的能力，不仅可实现文档内容的搜索，还在行业内首次实现了图片内容的精准搜索。

平台级AI使能的荣耀OS Turbo 3.0技术，重构了用户的续航和性能体验，让荣耀MagicBook Pro 16成为16英寸高性能本续航标杆。不仅如此，AI使能的LINK Turbo技术能力配合行业首发黄金智能三天线，让荣耀MagicBook Pro 16成为高性能本通信标杆。

平台级AI使能端云协同层面，荣耀MagicBook Pro 16带来独特的AI文档总结、AI字幕翻译、AI笔记纪要等应用交互功能，大大提升了用户生产效率。同时，搭配AI使能的跨设备互联生态，荣耀MagicBook Pro 16通过MagicRing，轻松实现跨端八业务并发的跨设备智慧互联，轻松实现手机聊天窗口拖拽到PC、手机图片拖拽到PC文档、手机网络共享给PC等功能，为用户构筑起以人为中心的跨设备PC体验，开启AI PC新时代。

140W电竞级性能，荣耀HUNTER回归

荣耀MagicBook Pro 16最高搭载英特尔® 酷睿™Ultra 7 155H处理器，以及最高支持NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 笔记本电脑GPU，可让用户轻松应对3A大作游戏、以及3D建模和渲染等重载工作场景。

荣耀MagicBook Pro 16搭载全新立体散热系统，配合AI使能的高精度多场景智能散热管理，使整机散热能力提升53%。另在OS Turbo 3.0技术加持的基础上，荣耀MagicBook Pro 16实现最大140W电竞级性能释放，让“轻薄本，更是游戏本”成为可能，配合独有的荣耀HUNTER模式，让用户轻松找到性能和轻薄的平衡点。

全球首发Windows空间音频，重新定义视听体验标准

荣耀MagicBook Pro 16搭载行业领先的3K高分辨率LCD屏，支持165Hz电竞刷新率，屏幕响应时间低至3ms。此外拥有100%DCI-P3广色域和100%sRGB高色域，10.7 亿色深，屏幕逐台调校，平均色准 ΔE<0.5，色彩还原准确，并且搭载荣耀绿洲护眼技术，通过德国莱茵硬件低蓝光、无频闪护眼认证，以及国家眼科工程中心护眼测试，荣耀自研类自然光护眼技术和支持电子书模式，以护眼科技保护用眼健康。

作为Windows平台全球首款空间音频笔记本，荣耀MagicBook Pro 16搭载六扬声器音箱级低音炮，配合自研空间音频渲染引擎，为用户提供临场般影音体验，成为首款通过网易云音认证的空间音频笔记本，更是首款支持爱奇艺空间音频专区的笔记本。

极致产品设计，打造轻薄体验16英寸高性能本

秉持对美学设计的极致追求，荣耀MagicBook Pro 16采用流星腰线设计，利用对角线分层把7mm的厚度做到2mm，让侧面看起来更纤薄。同时配合创新的全新构架以及3D炫彩喷涂工艺，让荣耀MagicBook Pro 16轻至1.79kg，成为引领轻薄体验的16英寸高性能本。

荣耀MagicBook Pro 16还提供全新设计的云霓色与凝夜色两款配色，配合上轻薄的机身使其具备远超行业的超轻薄观感与独具特色的辨识度。

首销尊享价5999元起!荣耀MagicBook Pro 16开启预售

荣耀MagicBook Pro 16为消费者提供多种配置选择，其中：荣耀MagicBook Pro 16 集显版售价6199元起，首销尊享价5999元起;荣耀MagicBook Pro 16 独显版售价8999元起，首销尊享价8799元起;3月18日21：00在荣耀商城、各大授权电商、授权零售门店开启全渠道预售，3月22日10：00正式开售。

此外，荣耀在发布会上还推出了AI全能轻薄本荣耀笔记本 X14/16 Plus新品，其全系搭载 AMD 锐龙7 8845HS标压处理器，荣耀笔记本 X14 Plus配置2.8K高色域高清护眼屏，荣耀笔记本X16 Plus配置2.5K高色域高清护眼屏，两款产品全部支持魔法AI工作台智慧搜索、文档总结、智能推荐等功能。荣耀笔记本 X14 Plus首销尊享价4499元起，荣耀笔记本 X16 Plus首销尊享价4699元起，4月1日正式开售。