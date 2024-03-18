荣耀以AI赋能全产业链，荣耀Magic6系列新品及战略发布引领科技潮流

【天极网手机频道】3月18日，荣耀春季旗舰新品发布会上正式在国内市场发布全新AI使能的全场景战略，推出平台级AI赋能、以人为中心的跨操作系统体验，基于意图识别的全新人机交互，以及与全球产业链共振创新的荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR 保时捷设计 、AI PC荣耀MagicBook Pro 16等一系列智能设备。

值得一提的是，早在MWC上，荣耀便凭借着荣耀Magic V2 RSR保时捷设计的卓越创新和体验，及其平台级、系统级的突出AI表现，获得了MWC2024的GLOMO最佳产品大奖。此次新品的发布以及AI使能的全场景战略公布，更是进一步证明了荣耀在全球科技领域的领先地位，以及其将中国优秀产业链资源与全球创新相结合的决心和实力。

此次发布会上，荣耀终端有限公司CEO赵明发言称：荣耀打造的是平台级的AI，这是荣耀引领这一场AI变革、面向未来构建消费者的AI体验的底层核心能力。荣耀在AI上的思考和实践将引领整个产业链。我们坚信，踏踏实实地构建底层技术优势，把中国产业链与全球创新结合在一起，用开放与封闭竞争，就能够带来突破的硬件创新以及更好的用户体验。

荣耀是抵达AI深海的潜艇，带来全新的人机交互变革

早在2016年荣耀就开始布局AI，在业内首次提出手机AI的概念，发布了Magic Live智慧系统，打开手机人工智能OS的大门，为意图识别人机交互的成形奠定了基础;到2022年，在MagicOS 7.0上，荣耀构建了平台级AI，是荣耀意图识别人机交互的进一步探索。长达7年的探索，领先行业的前瞻性使荣耀在手机AI技术领域走到了前沿。在本次发布会上，荣耀发布全新的AI使能的全场景战略，清晰的展示荣耀全新的AI战略架构。

发布会上，荣耀的AI战略将智能终端的AI分为四层，即第一层用AI使能跨系统融合，让不同的操作系统通过AI 来做决策，实现手机、平板、PC等设备之间的无缝连接和数据共享;第二层用AI重构操作系统，让手机越用越懂你、越用越好用，基于意图识别的人机交互新方式就是一个典型成果;第三层是AI在端侧的应用，比如抠图、拍照渲染、总结文档;第四层则是AI的端云协同，将网路AI大模型应用呈现。

作为最早布局AI的终端厂商之一，荣耀一贯坚持“开放共赢”的价值理念，通过持续创新引领全球科技合作新风潮。荣耀打造的平台级AI赋能不同的设备，包括手机、平板、笔记本、可穿戴设备等跨设备跨操作系统的平台级AI能力，使得安卓、Windows、IoT等开放的操作系统变成了整体生态。正因为荣耀这种领先的思想和战略，吸引了微软、高通、英特尔、英伟达等世界级AI企业，他们愿意把最优的技术、能力和创新分享出来，与荣耀一起推动「平台级AI」的发展，让荣耀拥有开放生态对抗封闭生态的实力，获得比肩甚至超越封闭生态的体验。

当然荣耀AI的实力离不开持续的技术深耕与投入，目前为止，荣耀AI研发费用累积已达100亿，AI专利成果超2000项。在平台级AI加持下的多模生态，利用AI驱动跨系统协作与交互，可以让不同系统的设备及应用快速识别和理解用户意图，为手机、AI PC带来引领性的体验，将AI真正引入PC端，构建全新的PC交互模式，进入AI PC新时代。

与全球产业链共振，荣耀领军国产手机全面崛起

除了在AI战略上的引领外，荣耀在技术创新上同样处于行业引领性地位，不断创新的背后是为整个产业链带来前所未有的机遇。作为中国手机制造商中备受瞩目的品牌之一，荣耀一直以来都致力于技术创新和产品优化，不断推动手机行业的发展，并赢得了越来越多消费者的认可。

此次荣耀Magic6系列全新发布的荣耀Magic6 至臻版与荣耀Magic6 RSR 保时捷设计两款旗舰手机，在影像上的跨界联合创新堪称行业典范。荣耀将行业顶尖的自动驾驶元器件跨界应用到影像系统上，首次将自动驾驶领域的LOFIC技术及激光雷达对焦系统上实现手机影像的突破，带来单反级超动态鹰眼相机。这一创新不仅颠覆了传统创新模式，更是对手机行业产业链的一次深度整合，打破了国外高端影像元器件的垄断地位，进一步提升了国产技术在全球市场的竞争力。在屏幕技术上，荣耀Magic6 RSR 保时捷设计与京东方的紧密合作再次实现了突破，全球首发的荣耀叠光绿洲护眼屏不仅提升了手机屏幕的显示效果和用户体验，更为手机行业屏幕技术发展注入了新的活力。这款手机的独特设计理念和奢华科技元素也引起了业界和消费者的广泛关注，将保时捷的经典设计元素与荣耀的创新科技完美融合，展现了科技与奢华的完美结合。

荣耀Magic6系列手机作为创新集大成之作，通过自主研发和与产业链协同创新，持续引领科技创新的行业普惠，让新质生产力更富有成效。重构手机直连卫星通信解决方案的荣耀鸿燕通信、全新升级的第二代青海湖电池、超耐摔的荣耀巨犀玻璃、抓拍更强的荣耀鹰眼相机、持续引领的护眼技术，以及引领操作系统变革的魔法OS等六大行业引领技术创新。创新的背后，是荣耀与产业链节点上的合作伙伴深度耦合、协同创新的成果。以电池为例，荣耀青海湖电池的商用不仅实现了硅碳负极国产化的技术突破，更带动了手机电池产业链的技术找到新方向，为企业发展注入了全新动力;荣耀绿洲护眼屏技术的推出也整合了行业机构、科研学术机构、医疗机构等合作伙伴的力量，共同推动屏幕健康显示的新业态发展。

引领产业链高质量发展的荣耀，正通过不断的技术赋能和协同创新，带领中国产业链与世界创新共振。正如荣耀CEO赵明发言时表示，“荣耀所选择的发展道路，是利用全球最优产业链资源来打造最强产品。我们要吸收科技界各种各样的知识为我所用，进而打造一个开放的体系，在规模化、产业化基础上发展成自己的能力，把中国的产业链不断夯实”。

在当前新质生产力成为中国经济发展重要引擎的背景下，技术领域的革命性突破、生产要素的创新整合以及产业的跨越式升级，正孕育出新时代的先进生产力。这一波创新浪潮的涌现，不仅加速了创新的步伐，更为整个产业链带来了前所未有的机遇。品牌独立第四年的荣耀，正通过引领全球合作与全球创新，不断的创新与突破，为产业的未来发展注入新的活力与势能，成为了新质生产力不断蓬勃发展的有力见证和推动力量;同时，引领全球合作与全球创新加速也让外界看到了“世界荣耀”的底气，展现了代表中国创新力量参与国际市场竞争，打破海外市场固化格局的时代责任。