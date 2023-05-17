采用旗舰级索尼大底OIS主摄，iQOO Neo8 Pro影像实力值期待

【天极网手机频道】5月17日，继展现性能实力之后，iQOO Neo8 Pro今日透露其自身的影像实力。新机将配备影像旗舰同款定制IMX866 VCS计算光谱光学防抖主摄，展现出性能旗舰同样不俗的旗舰级影像力。

天极网了解到，定制IMX866 VCS计算光谱光学防抖主摄，由vivo影像旗舰首发，具备一颗5000万有效像素1/1.56英寸(总像素5400万，1/1.49英寸)的大底感光元件，其配合vivo计算光谱技术，基于人眼视觉系统，让传感器接收的原始信息接近人眼光谱，实现更好的噪声表现和色彩还原，为iQOO Neo8 Pro的旗舰级影像力提供有力支撑。

作为安卓智能手机光学防抖功能的领先者和普及者，vivo以及iQOO旗下众多产品都已搭载OIS光学防抖，iQOO Neo8 Pro也不例外，这从其影像模组上就能看到。OIS光学防抖可减少用户手抖动所导致影像模糊的问题，在低亮度环境、夜景、运动及长曝光的场景中，也能拍摄出清晰照片。

此次，iQOO Neo8 Pro搭载定制IMX866 VCS计算光谱光学防抖主摄，结合来自vivo有口皆碑的旗舰级影像算法的细腻调校，让这款“最强游戏性能旗舰”的影像实力足以媲美各款主流行业旗舰。从官方放出的日间、运动以及夜景等多场景的样张来看，iQOO Neo8 Pro的影像表现确实相当不错。

根据目前爆料信息可知，iQOO Neo8 Pro这一次将行业首发“2023年最强旗舰5G移动平台”之一的天玑9200+，携手vivo旗舰自研芯片V1+组成“旗舰双芯”;标配16GB LPDDR5X和UFS 4.0，做到起步即高配;支持新一代Wi-Fi 7标准，网络速率大幅提升;具备MAGT自适应画质和4D游戏振感，带来沉浸、流畅且低功耗的高帧游戏体验。

iQOO Neo8系列将于5月23日(周二)19:00点正式发布，现已开启全渠道预约，即刻预约抢新品专属惊喜福袋，包括赠价值69元180天原厂延保、以旧换新享大额补贴、赠价值700元会员权益大礼包和+99元享原电池安心换，依旧诚意满满。性能、游戏和影像皆出色的“更强更Pro” iQOO Neo8系列即将来临，全新“Pro真旗舰”值得我们期待。