中端机内卷开始，iQOO Neo8系列或首发高频版天玑9200+，暂定5月发布

【天极网手机频道】进入2023年，2000~3500元档位的中端机市场已经卷得不可开交，主要是因为2022年手机销量跌落谷底，手机厂商都想提升销量保住市场份额，便一致瞄准了中低端市场。

从近段时间发布的新机来看，一加、真我realme、红米已经开始厮杀，而现在IQOO也将加入到这场“恶战”中。近日，博主@数码闲聊站 爆料称，iQOO Neo8系列将首发高频版天玑9200+，搭配16GB LPDDR5X+512GB UFS 4.0，并在屏幕和影像方面进行相应升级。

结合目前的爆料来看，iQOO Neo8相较于Neo7系列有较大的升级，这足以让其在中端市场去分一杯羹。，众所周知，目前市面上只有搭载天玑9200的vivo X90系列，天玑9200+尚未发布，而作为天玑9200的升频版，天玑9200+同样采用台积电第二代4nm制程工艺打造，会延续1颗X3超大核、3颗A715大核和4颗A510小核组成的1+3+4架构设计，大核主频将突破3.05GHz。

如果爆料成真，iQOO Neo8系列或将首发天玑9200+，光凭这一个核心配置就已经吸引十足，但这款手机的亮点还不止于此。消息称iQOO Neo8的外围配置一样会给力，例如120W快充、X轴线性马达、立体双扬、红外遥控、多功能NFC、独显芯片等，统统都会有。

结合前代Neo7的售价，iQOO Neo8的价格大概率会保持在2799元左右，随着大储存版本的普及，说不定还会以256GB直接起步。显然，无论是配置还是价格，iQOO Neo8这次对标的将是红米K60、一加Ace2、真我GTneo5等一众中端机型，从现在来看，可谓竞争力十足。

事实上，iQOO Neo系列是iQOO品牌中最具有性价比的系列，比如iQOO Neo6 就搭载了骁龙8 Gen1旗舰处理器，Neo7采用的是天玑9000+，同时还升级了120W快充+E5发光材质屏幕，更为良心的是价格还维持在了2699元。

总而言之，随着iQOONeo8用上天玑9200超频版，该系列的性能与数字旗舰相之间的距离比越来越小，性价比也是越来越高。消息称 iQOO Neo8 系列将在 5 月份正式发布，感兴趣的朋友可以期待一下。