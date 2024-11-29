OPPO Reno13果味新选择：iPhone 16的完美平替

【天极网手机频道】新一代超美小直屏OPPO Reno13系列已于25日晚正式发布，延续了OPPO一贯的科技与美学融合理念，更在影像体验、外观设计、防水性能以及硬件配置等方面实现了全面升级，全系于11月29日正式开售，售价2699元起。

OPPO Reno13系列此次带来了全新的影像体验，人像模式加入了柔光模式和胶片风格，让拍摄人像变得更加简单而富有艺术感。柔光模式通过智能算法将画面中的高光部分进行柔化，让人物面部轮廓更加立体，肤色更加自然，同时保留皮肤的细腻质感;胶片风格则提供了CC胶片模拟、NC胶片模拟和Pro Neg.Hi胶片风格，这些风格不仅模拟了传统胶片的色彩和颗粒感，还保留了独特的色调和对比度。使用这些风格拍摄人像时，Reno13会根据拍摄环境自动调整色彩饱和度、对比度和亮度，使得人像作品在视觉上更加独特和富有故事感。

全新一代AI高清实况照片新增EIS防抖支持，优化流畅性的同时减少画面掉帧。此外，任意重选的一帧实现画质效果的增强，去除运动模糊获得清晰度的提升，支持重选帧ProXDR效果，让重选帧的每一帧都是高清封面帧。此外，AI高清实况照片还带来个性、趣味化的自定义编辑选项，新增20款水印样式，是继安卓首个支持实况照片拍摄后可实现水印底色、样式、图标、文本的自由编辑，为实况照片打造专属的定制个性化画框。Reno13全系还支持与iPhone进行一碰传，全新ColorOS 15系统首次打破了iOS生态壁垒，实现与iOS LivePhoto互传、互显、互编，并可以在小红书、微博、抖音等主流社交平台分享，同时也支持多个APP编辑分享，让修图、传图一步到位。

值得一提的是，Reno13系列还支持OPPO AI影像算法，支持AI超清像素、AI去拖影、AI去反光功能，“废片”也能成为发朋友圈的美照。

OPPO Reno13系列在外观设计上再次突破，Reno13 Pro采用6.83英寸的四曲柔边小直屏设计，并提供蝶蝶紫、星光粉、午夜黑三种配色;Reno13采用6.59英寸的超美小直屏设计，并提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三种配色。

主搭配色“蝶蝶紫”采用了灰度曝光激光直写技术，在一层厚度仅为12微米的纹理层上，通过极为精细的微堀光栅排列，成功还原了蝴蝶翅膀上细腻的光影流动。这种技术不仅要求极高的精度，还需要对光影效果有深入的理解与把控，才能呈现出如此生动的视觉效果。

全系标配质感金属中框，并采用iPhone同款一体式冷雕玻璃工艺，将整块玻璃一体冷雕塑形而成，每一处细节都媲美旗舰级质感。同时，Reno13系列的正面设计拥有行业第一梯队的极致窄黑边，不仅提升了手机的颜值，还为用户带来了更加沉浸的视觉体验。除了令人瞩目的外观设计外，Reno13系列在耐用性方面也进行了全面升级。整机防尘防水性能的提升，使得它能够应对生活中绝大多数进水挑战，为用户带来更加安心的使用体验。

在如此轻薄的机身之下，Reno13系列内置了超大电池保证续航能力。其中OPPO Reno13配备5600mAh+80W超级闪充组合;OPPO Reno13 Pro配备5800mAh+80W超级闪充+50W无线闪充组合。同时，OPPO还通过先进的硬件与软件协同优化技术，实现了对电池电量的精准管理和控制，进一步提升了手机的续航表现。

目前新机已开售，其中Reno13 Pro提供四个版本，12GB+256GB版本售价3399元，12GB+512GB版本售价3699元，16GB+512GB版本售价3999元，16GB+1TB版本售价4499元;Reno13提供五个版本，12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元，16GB+256GB版本售价2999元，16GB+512GB版本售价3299元，16GB+1TB版本售价3799元。

OPPO Reno13系列凭借其出色的影像体验、时尚的外观设计、强劲的硬件配置以及全面的兼容性，成为了市场上备受瞩目的焦点。对于追求极致影像体验和时尚外观的消费者来说，这款手机无疑是一个绝佳的选择。尤其是对于那些想要购买iPhone 16系列但又觉得价格略高的用户来说，Reno13系列是不二之选。