iQOO Neo10 Pro+越级配置：2K Q10珠峰屏+骁龙8至尊版双芯旗舰

【天极网手机频道】2025年5月20日，2K屏性能旗舰iQOO Neo10 Pro+正式发布，2799元起!以同档领先的 2K Q10 珠峰屏与骁龙 8 至尊版双芯领衔 7 大“超配”，带来行业更好的超分超帧游戏生态，堪称“更为强大的游戏性能旗舰”。除了手机外，此次发布会还带了iQOO Pad5 系列、iQOO WATCH 5、iQOO 磁吸散热背夹 Pro、iQOO TWS Air3 和 iQOO 33W 自带线充电宝一同登场，与新机组成优秀的电竞生态，助用户的手游体验更上一层楼。

性能配置拉满。iQOO Neo10 Pro+ 搭载“芯片王者”高通骁龙 8 至尊版，具备 Adreno 830 GPU，携手 LPDDR5X Ultra(9600Mbps)和 UFS 4.1 组成“满血性能铁三角”，更有 iQOO 产品中迄今最大的 7K 冰穹 VC 液冷散热系统保驾护航，对比上一代散热能力大幅提升 15%，骁龙调校看 iQOO，助力手机强悍实力尽兴释放，持久高能。

iQOO Neo10 Pro+ 搭载自研电竞芯片 Q2，联袂骁龙 8 至尊版组成同档中少有的骁龙旗舰双芯，支持原生级 144FPS 超帧，并在 Neo 系列中首次支持行业独家的 PC 级 2K 纹理超分，挑战手机性能边界，并进一步实现行业独家的 2K + 144FPS 超分超帧并发，带来视效满格、功耗打折的优质体验。Neo10 Pro+ 不但通过 KPL 比赛用机测试认证，还与《王者荣耀》、《逆水寒》、《暗区突围》、《三角洲行动》、《火影忍者》、《永劫无间手游》等 Top 游戏深入合作，致力打造行业领先的游戏生态圈!

作为直播生态领军者，iQOO 率先联合抖音打造行业领先的电竞直播体验，首发“直播录屏双开模式”，与旗舰同款“iQOO游戏直播助手”一起，解决直播发热掉帧、投屏画质差、网络中断或者延迟三大行业难题，实现使用Neo 10 Pro+畅玩《王者荣耀》原生 120 帧 + 极致画质并进行直播，全程 120 帧满帧运行。

在屏幕方面，iQOO Neo10 Pro+ 配备旗舰同款 6.82 英寸 2K Q10 珠峰屏，PPI 高达 510，画面十分细腻，还拥有目前 2K 屏中表现更好的 1800nit 全局激发亮度，以及 4500nit 局部峰值亮度，显示效果领先行业;具备“圆偏振光技术”，可让屏幕光线如自然光般柔和，有效减轻用户因观看屏幕造成的视觉疲劳和干眼症状，实现硬件级的真护眼;屏幕支持 2592Hz 全亮度高频调光和类 DC 调光两种选择，可实现低至 0.03 SVM 的行业低频闪，并搭载旗舰同款“悦目护眼”技术，实现全天候、全场景、全人群护眼。

iQOO Neo10 Pro+ 搭载 120W 超快闪充，仅需 25 分钟即可将手机电池从 1% 充至 70%，36 分钟从 1% 充至 100%;机身支持 100W PPS 协议和 44W UFCS 协议，原装充电套装支持 100W PD 协议，轻松做到在哪都能充，给谁都能充;具备直驱供电，边充边玩不发烫、不伤电池。Neo10 Pro+ 的蓝海续航系统，已成为同档产品中更为全面的存在。

影像方面，Neo10 Pro+ 具备 5000 万像素超防抖 1/1.55" 大底主摄，搭配独家定制的OIS超级光学防抖和新一代 VCS 人眼仿生技术，并拥有蓝厂旗舰同款的夜景、人像和运动抓拍等 NICE 算法加持，让你随手就能拍出质感大片，还有 AI 修图大师为你拯救废片，玩出创意好片。Neo10 Pro+ 亦有当下热门的动态照片，同样支持 NICE 算法，还支持动态水印，并能轻松分享到微信朋友圈、小红书、微博和抖音，让照片更时髦。

除了手机还带了 13 英寸 的 iQOO Pad5 Pro 和 12.1 英寸的 iQOO Pad5 两款产品。iQOO Pad5 系列带来 9 大自研游戏技术，iQOO Pad5 Pro 行业首发蓝晶 x 天玑 9400+，在蓝晶芯片技术栈的深度调校下，实现行业领先的游戏超分、游戏超分超帧并发以及游戏直播功能，支持 10+ 热门游戏超分、行业更高的《开放世界手游》 2.4K 超分 + 120FPS 超帧并发，以及《国民射击手游》 3.1K 超分直播。Pad5 系列与《永劫无间》深度联合，Pad5 Pro行业首发 60 帧+极致画质，并适配《三角洲行动》原生 144Hz 高刷挡位，带来更清晰更流畅的大屏游戏体验。

iQOO WATCH 5 搭载蓝河操作系统，实现系统级 AI 能力，将各种智慧功能都放进手表 ― 蓝心小 V 梦幻联动 满血版 DeepSeek，抬腕实现即问即答;小 V 电话助手不但支持手表一点接听，还支持智能摘要、同声传译与 AI 通话，在不便接听或外语来电时候帮你忙;全新升级的小 V 建议，可进行多类别的贴心提醒，表上即可查看;精通各项运动的 AI 教练，随时带你科学训练。

iQOO WATCH 5 还支持专业健康监测，30 秒即可评估心脏健康与血压风险，可开启持续监测实现全天候守护。续航方面，WATCH 5 可实现 14 天 eSIM 续航和 22 天蓝牙续航，短期出行根本不用带充电器。

iQOO TWS Air3 具有“隐耀黄”和“奔霆白”两款配色，3.6g 单耳机佩戴轻盈舒适，支持 IP54更能安心使用;支持 LC3 音频编码，可实现全链路游戏 44ms 和耳机端 15ms 的低延迟;耳机单次听歌可达 10 小时，单次游戏可玩 6.5 小时，配合耳机盒可长达 45 小时听歌续航，而充电 10 分钟，就可连手机畅玩游戏2 小时，真正做到充得快、玩得久;拥有 12mm 高解析复合声音单元，具备空间音频、Monster Sound 电竞声效和 DeepX 3.0 立体声效，无论听歌还是玩游戏，都能带来更好聆听声效;支持蓝牙 6.0 多设备双连接和无线 K 歌耳返，并融入 BlueOS 生态，与生态内设备实现智联互通，是 vivo / iQOO 手机的极佳拍档。

iQOO 磁吸散热背夹 Pro 具有“疾风灰”和“光凛白”两款配色，配备炫酷的炫彩 Halo 灯效，支持磁吸 / 夹持双形态，可兼容多品类设备和标准三脚架，适用更多场景，直播更方便;可实现至高 36W、稳态 30W的超大功率旗舰级散热，可极速降温低至 -10℃，仅需 26 秒骤降至 0℃，更可激活 iQOO 手机和平板的 Monster+ 模式，进一步释放出众性能，高功耗游戏也能长时间稳帧运行;采用智能变频设计，维持手机合适温度的同时，既省功耗又能保持流畅游戏，并避免手机内部产生冷凝水。

iQOO 33W 自带线充电宝具有“极速黄”配色，采用航空级 PC 高阻燃外壳，厚约 1.5cm，重仅 177g，自带一体式 L 型快充口充电线，边充边玩不挡手，只需半小时就可将 Neo 10 Pro+ 从 1% 充至 40%，兼容 PD3.0 等多种充电协议，苹果安卓通通吃，出门带一个就够了。

iQOO Neo10 Pro+ 共有“超级像素”、“驰光白”和“疾影黑”三种配色可选，提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB 和 16GB+1TB 五种存储组合可选，到手价 2799 元起，12+256GB 版本国补后 2379 元起。首销购机享价值786元服务全家桶，包含三年电池宝、1 年延保、一年电池宝等权益。

iQOO Pad5 系列共有“曼岛”、“灰晶”和“银翼”三种配色可选，iQOO Pad5 Pro 提供 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB 和 16GB+512GB 四种存储组合可选，到手价 3199 元起，iQOO Pad5 提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 和 16GB+512GB 四种存储组合可选，到手价 2399 元起;iQOO WATCH 5 到手价 799 元起;iQOO 磁吸散热背夹 Pro、iQOO TWS Air3和 iQOO 33W 自带线充电宝到手价分别是 199 元起、99 元起和 129 元起。各款 IoT 设备搭配 iQOO Neo10 Pro+ 组合购买还能享受更多优惠。