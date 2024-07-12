再次刷新折叠屏旗舰轻薄记录，荣耀Magic V3正式发布起售价8999元

【天极网手机频道】原以为上一代的荣耀Magic V2已经达到了折叠屏旗舰的轻薄极限，毕竟这一记录已经保持了12个月。7月12日，荣耀Magic V3在深圳正式发布，这款折叠屏旗舰在厚度上比荣耀Magic V2更加激进，来到了目前最薄的厚度9.2mm，展开态的厚度4.35mm，是市面上横向内折手机无法企及的薄。而且荣耀Magic V3的重量控制在226g，比上一代更薄的同时还轻了5克，关键的是旗舰处理器，潜望长焦，大容量电池，无线双快充统统加料。

天极网了解到，荣耀Magic V3本次一共有4个配色，Deco部分，荣耀Magic V3不再以矩形为主，而是一个八边形，周圈以不规则枕型的装饰，既有辨识度同时也耐看。微曲屏加上圆润中框，握持体验也非常友好。

荣耀Magic V3的外屏6.43英寸，最高5000nit的峰值亮度，支持4320Hz PWM调光;内屏则是7.92英寸，1600nit的峰值亮度，支持3840Hz Pwm调光。内外屏均是旗舰高素质屏，拥有10.7亿色深、100 %DCI-P3色域以及杜比视界高动态范围技术。用它来观看视频，能明显感受到它的动态范围更高，视觉观感更好。

另外，荣耀Magic V3还搭载了全新荣耀视力舒缓绿洲护眼屏，在屏幕本身具备高规格和高素质的同时，还开创性引入了AI主动式护眼技术，从被动到主动。它创新性地加入了AI离焦护眼技术，它基于新一代近视防控离焦技术，利用人眼纵向色差实现了视网膜级离焦。

通过光学仿生手段，采用图形算法实现部分图像内容成像在视网膜前，给到视觉诱导信号，抑制其后向生长。另外还配备了“干眼友好”主动式护眼功能，使用时前置 AO可以智慧检测眨眼频次，频次过低时会主动提醒用户适当眨眼，在一定程度上缓解我们长期用眼的疲劳。不过值得注意的是，其中的“干眼友好”功能要等后续的OTA升级更新。

为了将机身做得更轻更薄，荣耀Magic V3大量采用了新型材料的选择和制造工艺的完善。在铰链上，荣耀Magic V3率先搭载荣耀鲁班盾构钢铰链，在铰链的主体部分包括转轴主体及摆臂结构上，大量采用了第二代荣耀盾构钢材料，它比普通钢材料的厚度降低了41%。

铰链门板还采用了碳纤维进行了减重。机身材料也找来了航天特种纤维，这种材料只要头发丝粗细就能提起5KG重量;机身边框也采用了荣耀自研7系铝，实现了最轻薄的铝边框。与行业通常采用铜合金作为VC基材不同，荣耀Magic V3的散热采用的是新一代蝉翼散热技术，在减重的同时，散热性能还比上一代提升了53%，再加上第三代骁龙8 的功耗控制，无需担心持续性能输出。

除此之外，第三代青海湖电池平均电池厚度只有2.6mm，容量却来到了5150mAh，而且这还是业界首个硅含量达到10%的硅碳负极电池。荣耀Magic V3的外屏搭载的是荣耀金刚巨犀玻璃，耐摔耐磨能力10倍于普通玻璃。同时内屏也搭载了荣耀的金刚柔性装甲，有使用非牛顿流体抗冲硅胶凝胶材料。当折叠屏的内屏遭遇跌落的时候，液体材料会立刻变硬，从而来达到保护内屏的作用。荣耀Magic V3还支持 IPX8级的防水以及湿手触控。

影像层面，荣耀Magic V3拥有单反级荣耀鹰眼相机，包含了全焦段的三颗摄像头，一颗5000W像素鹰眼主摄，一颗4000W像素超广角以及一颗5000W像素潜望长焦，支持3.5倍光学变焦，10倍混和变焦，最高支持100X超长变焦。这枚100X潜望长焦不仅在硬件上有所升级，再结合荣耀最新升级的图像引擎算法，能为用户带来更优秀的影像体验。

在AI方面，通过荣耀最新MagicOS系统，荣耀Magic V3实现了平台级的AI意图识别，能为我们带来了更多高效、方便的AI体验。比如任意门功能，它在荣耀Magic V3上再度升级，覆盖的APP数量更多、场景也更多元化，新增了短视频图搜、电商图搜等搜索场景;在大屏上还可以通过两次拖拽到任意门，一张图片达成多平台同时比价。

而全新的荣耀平行空间，可以充分利用大屏优势，一部手机两个系统，生活、工作互不干扰。除了这些功能以外，像是灵动胶囊、消除笔、YOYO助理等功能也都更新，做到了软硬件全方位升级迭代。总的来说，荣耀Magic V3既保留了旗舰机该有的50W无线充电，又兼顾到潜望长焦，可以说彻底打破折叠屏与直板旗舰的形态隔阂。售价上，荣耀Magic V3起售价8999元，感兴趣的朋友不妨多关注。