6400mAh超耐久大电池！OPPO K12 Plus双11到手价1799元起

【天极网手机频道】10 月 12 日,OPPO 正式发布新品 OPPO K12 Plus。作为 OPPO K 系列全新力作,OPPO K12 Plus 全面升阶,搭载 OPPO 有史以来最大的 6400mAh 超耐久大电池+同档领先的长寿版 80W 超级闪充续航组合,带来超长续航能力。同时,OPPO K12 Plus 搭载第三代高通骁龙 7 移动平台,性能强大,功耗更低;全新加强的「超抗摔金刚石架构设计」,无惧跌落,十面耐摔。此外,OPPO K12 Plus 在影像、AI 及多功能 NFC 等功能配置方面软硬兼备,全面普及旗舰体验。

OPPO K12 Plus 将于 10 月 12 日15:30开启预订,10 月 15 日10:00正式全面开售,双十一到手价1799元起。

OPPO 史上最大电量,同档领先的超长续航

OPPO K12 Plus 搭载了 OPPO 有史以来电量最大的 6400mAh 超大容量电池,基于耐高压钴酸锂单电芯结构,能量密度较上代提升 14%,做到更大电量同时依然保持轻薄机身。超大的电量和系统级的全面续航优化给了 OPPO K12 Plus 超长的日常续航体验,DOU 高达 2.2 天,满电情况下可以做到 44 小时以上连续通话,或 19 小时手机导航,或连续 18 小时刷短视频,让用户从此告别充电宝,大幅缓解电量焦虑。即使是在低电量模式下,OPPO K12 Plus 依然表现出色,当剩余 20% 电量时,仍可支持超过 5 小时的微信通话;哪怕仅剩 1% 电量,依旧能支持超过 30 分钟的连续通话。

在充电方面,这一次 OPPO K12 Plus 还支持同档领先的长寿版 80W 超级闪充技术,仅需 20 分钟即可将电量从 1% 充至 50%,53 分钟即可充满至 100%,清晨洗漱的时间,就能让电量极速回血。此外,OPPO K12 Plus 采用自研「智慧充电引擎 4.0」,可以实现久充保护,在零下 20℃ 极寒环境下依然能正常充电。独家的「智能电池健康算法」和「仿生修复电解液技术」,让 OPPO K12 Plus 即使每天一充,也可做到四年久用如新。

OPPO K12 Plus 还提供一站式共享充电宝服务,全国 300 多家 OPPO 门店免费提供超级闪充共享充电宝,以及免费充电时长等福利。

第三代骁龙 7 旗舰芯,同档最强游戏小钢炮

性能方面,OPPO K12 Plus 搭载了第三代高通骁龙 7 移动平台,采用台积电 4nm 工艺制程,继承第二代骁龙 8 的GPU、NPU 和 ISP 架构,实现了 CPU 性能提升 15%,GPU 性能提升 50%,AI 能效提升 60%,日常使用丝滑流畅,游戏体验更是畅爽尽兴,轻松满帧运行市场上多款热门游戏,包括 120 帧满帧畅玩《王者荣耀》毫无压力。

同时,第三代骁龙 7 的功耗相比第一代降低 20%,配合 6400mAh 超大电池容量,OPPO K12 Plus 可以做到连续玩《王者荣耀》超 11 个小时或畅玩《金铲铲》超 10 个小时,堪称 OPPO 有史以来「玩游戏时间最久」的手机。

OPPO K12 Plus 带来最高 12GB+512GB大内存组合,还支持内存扩展和最高 1TB SD存储卡扩展,用户无需再担心存储空间不足。同时,针对手机久用卡顿,碎片化信息多,OPPO K12 Plus 还搭载了提升系统流畅性的自研黑科技「内存基因重组技术」与「焕新存储技术」,能够实现后台 25 个应用保活 72 小时,彻底释放硬件性能,做到四年流畅久用常新。此外,OPPO K12 Plus 采用高性能石墨散热材料,总面积达 11147mm²,并配备 4129mm² VC 液冷散热片和 11 颗温度传感器,保证强悍性能持久冷静输出。

OPPO K12 Plus 配置了 6.7 英寸的 OLED屏幕,采用游戏党广为好评的直屏设计,支持 120Hz 刷新率,画面丝滑流畅,操作跟手不误触。除此之外,OPPO K12 Plus 还支持湿手触控,哪怕手指有汗也能精准操作,页面滑动更跟手。同时,为了更好地提升用户用眼健康,OPPO K12 Plus 普及旗舰级护眼技术,获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证,并通过国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心眼健康安全测评体系(ECAP)测试。

此外,OPPO K12 Plus 还搭载了旗舰级的 X 轴线性电竞马达和游戏4D振感,采用了360° 绕 8 天线设计与专属电竞天线,确保双手握持手机玩游戏时依然保持很好的信号连接,而封闭式立体声双扬声器则提供了左右声道分离的环绕音效,使得游戏中的声音更加清晰,带来更沉浸的游戏体验。

金刚品质十面耐摔,实力与颜值兼具

OPPO K12 Plus 在耐摔耐用方面全面升级,采用全新加强的「超抗摔金刚石架构设计」,六面、四角均有抗摔防护,四角抬高加固,实现十面耐摔无死角。在机身结构方面,OPPO K12 Plus 还采用了镁铝金属骨骼,材料强度比上一代增加了 8%,能够在跌落时显著降低应力损伤。OPPO K12 Plus 主板采用加固设计与「安全气囊」设计,进一步增强了手机的耐摔性,保护主板及其他关键部件。此外,OPPO K12 Plus 还出厂附带原厂耐划高透保护膜,清晰高透更耐划。凭借旗舰级的严苛测试标准和冠军品质,OPPO K12 Plus 获得了「瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证」。

OPPO K12 Plus 带来了「雪峰白」与「玄武黑」两款配色,每一款都展现了独特的质感和设计美学。OPPO K12 Plus 的窄边框直角中框+ 2.8D 弧面后盖设计,机身厚度仅 8.73mm,重量仅 192g,手掌更贴合,久握也舒适。摄像头部分的露水 Deco 和不锈钢镜头保护圈,不仅美观,更提供了额外的保护。

继承 OPPO 优秀影像基因,随手一拍都出片

OPPO K12 Plus 继承了 OPPO 优秀的影像基因,其搭载 5000 万像素的索尼 IMX882主摄,支持 OIS 光学防抖,在超光影图像引擎、超清画质引擎、自然人像虚化引擎等OPPO三大旗舰影像算法加持下,无论是风景还是人像,都能轻松拍出高清大片。此外,OPPO K12 Plus 还配备了 112° 超广角镜头,能够捕捉更广阔的视野,宏伟山河一拍成景。

同时,全新 AI 消除 2.0 功能可以通过 AI 大模型智能识别并消除照片中的路人,出门旅游打卡拍照,再也不用担心路人误入画面,随身就有一个 P 图大师。

满配功能面面俱到,旗舰体验全面普及

OPPO K12 Plus 搭载了 ColorOS 14 系统, ColorOS 一直以来拥有行业领先的的稳定和流畅特性,这次 ColorOS14在「流畅交互」和「舒适视觉」两大维度上进行了超过 100 项优化和升级,带来了全场景流畅的动效和全新的舒适动画,让每一次点击和滑动都能获得及时响应。

在 AI 功能方面,OPPO K12 Plus 搭载了 AI 消除、AI 抠图、AI 通话摘要、AI 加持的小布助手等多项功能,为用户提供了一键智能消除、毫秒级闪速抠图、通话记录自动生成摘要、即问即答、英语翻译等多项便利体验。

此外,OPPO K12 Plus 还支持无网通信、多功能 NFC 和红外遥控等便捷功能,大大提升了日常使用的便捷性。

售价与开售时间

全新发布的 OPPO K12 Plus 将于10 月 12 日 15:30 开启预订,10 月 15 日上午10:00在 OPPO 商城、京东、天猫、拼多多、抖音各大平台全面开售。首批购机用户可享限时三期免息、以旧换新补贴、电池四年保、屏碎保买一年赠一年等丰富权益。

8+256GB 版本双十一到手价1799元,2+256GB 版本双十一到手价1999元,12+512GB 版本售价2499元。