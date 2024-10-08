OPPO K12 Plus将于10月12日发布：6400mAh超大电量

【天极网手机频道】10 月 8 日，OPPO 正式宣布将于 10 月 12 日带来 K 系列最新力作――OPPO K12 Plus。 OPPO K12 Plus 搭载6400mAh超大电池，作为 OPPO 历史上电池最大的手机，DOU达到2.2天，拥有档位领先的超长续航体验。除了续航之外，OPPO K12 Plus 还将带来多项「Plus」功能配置升级，全面普及旗舰体验。

OPPO K系列的使命一直就是「为 5 亿大众用户打造一部好手机」，不断解决中端手机的充电慢、电池小、卡顿发热的体验痛点，成为大众用户美好生活的好伙伴。即将发布的 OPPO K12 Plus 将搭载 OPPO 有史以来最大的 6400mAh 超大容量电池，DOU达到惊人的2.2天，长久续航告别电量焦虑。配合长寿版 80W 超级闪充技术，OPPO K12 Plus不仅实现了快速回血，更保证了手机的长久健康使用，无愧“续航千里马”之称。

在机身颜色方面，OPPO K12 Plus 拥有「雪峰白」与「玄武黑」两种配色，每一种颜色都是自然界的灵感与匠心工艺的结合，白色如同雪山般纯净闪耀，而黑色则深邃稳重，两者均展现出出众的设计感。