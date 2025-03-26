OPPO Find X8系列正在热销中，轻薄小直屏OPPO Find X8s期待值拉满

【天极网手机频道】OPPO Find系列一直以来都是高性能与高端设计的代名词，凭借出色的性能、卓越的影像能力以及优雅的设计，不久前上市的OPPO Find X8系列赢得了市场的一致好评。近日，OPPO正式官宣X8系列新成员轻薄小直屏OPPO Find X8s将于4月10日全球首发，为消费者带来全新的使用体验。

在期待OPPO Find X8s到来的同时，不妨一起来了解一下Find X8系列正在热销的两款机型。

OPPO Find X8系列首次将超轻薄直屏设计带入影像旗舰，通过OPPO冰川电池的技术创新，以及全球首个倒置潜望长焦采用的“不可能”的光路设计，为Find X8带来薄至7.85mm，轻至193g的超轻薄机身。创新性采用芯片级屏幕封装技术，Find X8实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59英寸的大屏视觉体验完美平衡。6.78英寸大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，为用户带来绝佳手感。



OPPO Find X8系列

配色上，Find X8提供了气泡粉、星野黑、追风蓝、浮光白四种配色，背部设计简洁大方;Find X8 Pro提供了星野黑、漫步云端、晴空航线三种配色，其中晴空航线和漫步云端版本的后盖采用了沙丘纹理设计，更显灵动。

在性能上，Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎 x 天玑9400的最强性能能效组合，还集成OPPO天工散热系统，在后满帧时代带来全满帧、更低功耗、更低发热的游戏体验，既保证了Find X8系列在日常使用中的流畅性，又能在游戏等高性能高功耗需求场景下表现出色。

续航方面，OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，全系支持50W无线闪充和80W有线超级闪充，其中50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持，为用户带来更高效的充电体验。

影像方面也全面升级，全系为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格以及全新的柔光人像效果;全新的无影抓拍无需用户手动切换模式，让抓拍大幅提速，还可以结合ProXDR以及专业哈苏人像使用。Find X8系列还支持叠加胶片风格使用，而且全系支持与iPhone系列的互传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享，同时还可以分享至小红书、抖音等社交平台。

当前的旗舰机型市场中，OPPO Find X8系列凭借其独特的外观设计、顶级的影像系统、卓越的性能配置、创新的AI功能、强大的续航和快充能力以及出色的销量和口碑，证明了自身的竞争实力。

在OPPO Find X8系列热销的同时，轻薄小直屏的OPPO Find X8s也进入了我们的视野。作为Find系列的新成员，Find X8s在保持高性能的基础上，更加注重轻薄设计和直屏体验，新品发布会定于4月10日，敬请期待。