狂省千元！OPPO 618 大促火力全开，全品类手机诚意满满

【天极网手机频道】OPPO 618 大促火热进行中，同期公布了今年 618 开门红限时促销政策，自 5 月 13 日晚 20:00 起准时开启!补贴叠加，超值爆款狂降，劲省千元起!暖宝包省心服务，购机售后全程无忧!

OPPO 旗下 Find X8 、Find X8s、Reno13、A5、K12s 系列等热销手机全面加入 618 优惠阵营，官方优惠叠加国补福利，狂补劲省千元，堪称“十全大补，一补到底”，为消费者带来一场前所未有的超值购机盛宴!

OPPO Find X8

OPPO Find X8 作为旗舰机型，搭载全新潮汐引擎和天玑 9400 的性能能效组合，性能释放强劲、稳定又冷静。无影抓拍功能，轻按快门即可即刻抓拍，抓得快、抓得清、抓得张张清，定格每一个精彩瞬间。AI 千里长焦的加入，将遥不可及的景色拍得一清二楚，细节丰富自然。

618 期间，OPPO Find X8 原官方到手价 3699 元起，官方至高立减 500 元，叠加国补至高优惠1000 元，到手价低至 3199 元起，还可享至高 6 期免息。

OPPO Find X8s

OPPO Find X8s 小巧机身，性能拉满，搭载 1.25mm 极窄四等边直屏，带来极致的视觉沉浸感。潮汐引擎×天玑9400+ 组合，全面释放性能潜力，日常操作丝滑流畅。全焦段哈苏大师人像模式，焦段自由滑动变焦，构图不再受限，虚化效果真实自然，人像风格通透立体。

此次大促，OPPO Find X8s 原官方到手价 4199 元起，叠加国补至高优惠 500 元，叠加国补到手价 3699 元起，更可享至高 24 期免息。

OPPO Reno13

OPPO Reno13 以超美小直屏吸睛无数，后盖采用整块玻璃一体冷雕塑形，超窄边设计，更小更趁手。AI 高清实况照片功能的加入，支持选中帧效果增强及 ProXDR 显示，每一帧都是封面帧!IP69 满级防水，实现了既防热水，又防浸水，还防喷水，让日常使用更安心。

618 活动期间，OPPO Reno13 官方至高立减 500 元，官方到手价 2199 元起，叠加国补至高优惠 829.85 元，叠加国补到手价 1869.15 元起，还可享至高 12 期免息。无论是日常记录还是应对复杂环境，OPPO Reno13 都能面面出色。

OPPO A5

千元机市场的 OPPO A5，凭借 IP69 满级防水，轻松应对泡水、喷水、热水等多场景使用。内置6500mAh 大电池，户外可以安心使用一整天，超四年耐用超长电池寿命。除此之外，其还拥有 360° 抗摔的超抗摔金刚石架构，横竖里外都抗摔，为用户提供可靠保障。

618 期间，OPPO A5 系列官方至高立减 100 元，官方到手价 1199 元起，叠加国补至高优惠309.85 元，叠加国补到手价 1019.15 元起。

OPPO K12s

OPPO K12s 堪称“续航小霸王”。7000mAh 五年长寿大电池，哪怕用了五年，依旧很耐用，满电持续通话 49.4 小时，是户外工作、出差旅行的好搭档。其搭载全新第四代高通骁龙 6 芯片，至高支持 12GB + 512GB 超大内存，实现五年流畅运行。300% 的超级音量，声音外放超带感。除此之外，红外遥控，多功能 NFC 等日常实用功能也都给到了。

618 大促期间， OPPO K12s 系列官方至高立减 100 元，官方到手价 1099 元起，叠加国补至高优惠 324.85 元，叠加国补到手价 934.15 元起，真正做到款款能打。

此次 OPPO 618 大促，产品又新又全，无论是追求极致影像与性能，还是注重颜值与实用性，总有一款适合你。5 月 13 日晚 8 点起，登录 OPPO 商城及各大电商平台 OPPO 官方旗舰店，即可参与优惠活动，享受购物乐趣，还有暖宝包省心服务，省心保障，全程价保放心买;省心热线，95018 时时在线;省心保养，免费贴膜随心享;省心维修，800+ 网点广覆盖超便利，618 OPPO 省心狂补节，狂补不套路，服务有温度!