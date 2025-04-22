千元续航小灭霸 OPPO K12s续航越级体验

【天极网手机频道】OPPO在刚刚重磅发布了OPPO K系列家族新成员――OPPO K12s，毫无疑问，这款手机做大的亮点莫过于其在千元档位带来了7000mAh单电芯超大电池，那么K12s的续航又会有着什么样的表现呢!以下是天极网实测的数据。

这款千元级“续航小霸王”――OPPO K12s，搭载了 7000mAh 超大电池，在同价位段续航赛道中可谓大幅度领先很多友商机型。在天极网标准续航测试模型中(包括 1 小时听音乐、1 小时录视频、1 小时刷小红书、1 小时畅玩《王者荣耀》及 8 小时待机)，最终剩余电量高达 63%，展现出极其出色的续航表现。

这样的成绩不仅足以满足重度用户的日常使用需求，对于轻度用户而言更有望实现多天一充，大幅缓解用户电量焦虑，为用户带来真正安心、省心的长续航体验。

这些实测数据显示，OPPO K12s 在日常续航方面表现出色，不仅如此，其在电池耐用性方面同样十分亮眼。官方承诺其电池在正常使用情况下可实现长达五年的使用寿命，并依旧保持 80% 的健康度，远超同类竞品，真正做到了“既耐用，又持久”。

在充电方面，OPPO K12s支持最高80W有线闪充，搭载全新的智慧充电引擎 5.0，集成极速充电、久充保护、智能限速、充电上限控制、极寒模式等功能。系统可智能识别长时间插电状态并自动限制至 80% 充电保护，同时还能结合用户睡眠习惯进行降速充电，从而延长电池寿命。值得一提的是，这款手机还支持电池预热技术，可在低至 -25℃ 的极寒环境下稳定供电与充电，进一步拓展了使用场景。

在天极网的实测中，OPPO K12s 仅需 30 分钟即可充入 58% 的电量，完全充满也只需 64 分钟。无论是应对日常高强度使用，还是在突发情况下快速回血，这样的充电表现都足够可靠，使其在千元档产品中脱颖而出。

以上内容就是关于OPPO K12s的搭载的7000mAh大电池后续航测试内容与体验，毫无疑问，这样的出色的续航表现足以满足绝大部分用户需求，K12s的发布也让千元机市场的续航体验卷到新的高度!