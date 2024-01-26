Canalys发布2023年销量数据，OPPO以4390万台出货量稳居中国市场前三

【天极网手机频道】2024年1月26日，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年度，中国智能手机市场出货量约2.73亿台，同比下降5%。OPPO(含一加)以4390万台的出货量和16%的市场份额在2023年度稳居中国市场前三。同时，市场调研机构Counterpoint也发布数据，证实OPPO以16.2%的市场份额位列中国第三，进一步肯定了OPPO的成绩。

Canalys：2023年度 OPPO出货量4390万台

Canalys研究分析师钟晓磊表示：“端侧AI大模型手机是中国市场四季度的热门主题，中国安卓厂商四季度旗舰机型相继落地生成式AI功能，行业主要厂商均已具备在端侧高效运行生成式AI功能的能力。”Canalys研究经理刘艺璇也补充道：“自研操作系统、生成式AI策略将会是2024年厂商建立护城河的两大抓手。”

日前，OPPO刚刚发布全球首个端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机――Find X7系列，

通过大模型能力带来更加智慧的「全新小布」，还新增了「AIGC消除」和「AI大模型语言摘要」两大功能，在办公效率，生活服务，学习教育等不同维度为用户提供帮助，凭借同平台最强的AI能力，真正为用户日常生活的方方面面都提供领先不止一代的AI 体验。

市场成绩和AI技术创新背后是OPPO的长期战略坚持。OPPO坚持技术创新，持续积累技术资产，为广大用户带来更好的产品和服务。当前 OPPO 已在 40 多个国家及区域布局专利，截至2023年12月31日，OPPO 全球专利申请量超过98000 件，全球授权数量超过54000 件。其中，发明专利申请数量超过89000 件，发明专利申请在所有专利申请中占比 91%。在世界知识产权组织(WIPO) 2022 年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜，OPPO 全球排名第六。