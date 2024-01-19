苹果Vision Pro引领空间计算时代，国内外厂牌积极布局

【天极网手机频道】太平洋时间1月19日凌晨5点，苹果新一代头显Apple Vision Pro开始在美国市场接受预订，2月2日正式上市，售价3499美元(约合人民币2.5万元)，标志着空间计算时代的开启。

当前，国内外相关厂牌也正在加速拥抱空间计算时代。空间计算领域新晋厂牌玩出梦想科技于19日释出“致敬苹果”海报，宣布将于2024年推出空间计算新品。

根据透露的信息，该产品单眼分辨率达到4K，双眼可提供8K分辨率，与Vision Pro一致，亦有空间视频、高清晰度彩色VST、轻办公、巨幕观影等相关功能，爆料相关信息的业内人士表示，相关性能优于其他厂牌产品。

此外，2024年伊始，三星、索尼等海外品牌亦纷纷传出布局空间计算领域的消息，新品动作频繁。三星代号为“Infinite”的XR头显预计在今年下半年亮相，首批产量为3万台。索尼在CES 2024上发布了一款XR一体机，支持手柄和指环两种不同的交互工具，尚未公布设备名称和具体参数。

在这一时间节点上，玩出梦想科技能与国际品牌“掰手腕”，底气源自长期积累的技术优势。玩出梦想科技至今已发布两款空间计算产品，不仅与Vision Pro同期发布自研手势识别功能，还领先全球巨头Meta落地量产Pancake超短焦光学一体机，搭载全国首个系统防眩晕功能及全国首个多地图记忆功能。

据了解，作为国内少有的全栈式独立研发团队，玩出梦想科技研发人员占比超70%，涵盖算法、软件、硬件、工业设计等领域。此前芯片巨头高通公布的其骁龙XR2+ Gen2芯片首发合作厂商名单中，该品牌亦位列其中。

随着Vision Pro的上市，空间计算行业步入高速增长通道，国内空间计算相关厂牌要想实现弯道超车，需要在精准定位用户需求、产品研发创新突破等方面持续下功夫，在技术研发上耐得住寂寞，把产品做到极致，才能迎来后期的“豹变”时刻。