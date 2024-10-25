　OPPO Find X8 Pro 漫步云端： 打造胶片质感照片 氛围感抓拍神器

【天极网手机频道】 科技圈的10月份其精彩程度不言而喻，新旗舰芯片、新的旗舰手机逐一浮出水面，在科技圈掀起一阵阵波澜，在10月17日的OPPO开发者大会结束后，ColorOS 15以其如同德芙般纵享丝滑的体验技惊四座，OPPO Find X8 Pro作为OPPO新一代旗舰，肩负了打造OPPO影像旗舰的重任，其专门为拍照设计的“抓拍快启键“功能如何呢？其在影像上和系统上的功能带来了哪些创意呢？在游戏性能和续航等其它方面的具体表现如何呢？天极网到手已经有一段时间了，即将为你揭晓答案。

外观篇

天极网到手的是漫步云端配色，这是一种有些梦幻的白色，从不同的角度看，其后盖会映射出大理石的的纹理，轻轻抚摸，其类肤的磨砂后盖，质感温润，上手盘上一盘，也不沾染指纹，其绝佳的质感带来出色的手感令人爱不释手。

说完后盖的手感，再来说说整体机身的设计。OPPO Find X8 Pro后盖与边框过渡自然，大拇指触摸后盖和边框边缘过渡极其舒适，如果久用直角边框的用户肯定会感受到这绝佳的手感。后置摄像头模组依旧为圆环设计，此外，如果是OPPO Find X7的机主，可以很容易察觉到此次OPPO Find X8 Pro的相机镜头凸起的程度明显缩小(厚度仅为8.34mm)，横屏状态的摄像头模组硌手的感觉有很大程度的改善。

点亮屏幕，透亮清晰的屏幕，四等边微曲6.78英寸屏幕，视觉体验极佳，屏幕全局峰值亮度高达1600尼特，在目前所有的手机的屏幕表现中是数一数二的表现，再到细节，其屏幕的R角的过渡曲率柔和且自然协调，官方称之为“黄金R角”。体验OPPO Find X8 Pro期间，其透光程度、色彩还原效果屏幕自动亮度的调校都是妥妥的安卓第一梯队的水准。

影像篇

前面在外观篇中提到了此次的OPPO Find X8 Pro镜头凸起更小，机身更薄，那么相信很多小伙伴会伴随这么一个疑惑，相机能力存在缩水吗？从表面参数而言，此次的OPPO Find X8 Pro的摄像规格为四个5000W像素的镜头加一个3200W前置摄像头，后置三个5000W摄像头分别为主摄+超广角+两个潜望长焦，

主摄LYT-808传感器，1/1.4英寸，光圈为f/1.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为23mm，参数如此，实际成像效果如何，一起来看看吧。在照片模式下，无论是白天还是夜晚，得益于有着LYT-808的1/1.4英寸大底传感器，主摄在24mm的焦距和48mm的焦段的照片可以看出，光线充足的环境下能够轻松拍出色彩饱满而不失真、色彩层次分明的照片，在夜晚条件，高光能够压得住，颜色层次分明，暗部细节保留丰富，相较于肉眼会更加明亮，照片观感十分讨喜。

(照片模式-48mm焦距)

(照片模式-24mm焦距)

在ColorOS 15中，相机功能有不少惊喜，在OPPO Find X8系列中，在OPPO Find X8系列的照片模式、人像模式和视频模式中，OPPO 推出了胶片风格，分别是清新、复古、通透三种风格，让手机摇身一变成为你的“富士相机”。在今年超火的动态照片功能上，OPPO Find X8系列同样都是支持，即便是错过最佳快门时机也无需担心，只需拍照界面开启实况照片功能，抓拍到的照片将生成一张前后共计4S左右的的实况图片，在“相册”中可调整最合适的照片并设置为封面，在按下快门后亦可定格人物最美的瞬间。此外，OPPO在实现动态照片功能的基础上，还可以叠加上述的胶片风格，助力用户随手拍出复古十足，极具氛围感照片。

(人像模式-24mm)

(人像模式-48mm)

在人像模式中，有着三种柔光模式加持的OPPO Find X8 Pro，用户可以通过调节柔光模式(朦胧、柔美、梦幻)，用户从而可以根据环境和人物的关系利用柔光模式加以强调表达，轻松拍出具备朦胧美感或者梦幻质感的照片，使得动感人像照片更具意境、更具镜头语言和更具氛围感。此外，通过人像模式拍摄的照片，除了可叠加三种胶片风格模式，还可以叠加三种全新的柔光模式，让人像照片输出的模式风格多样，可朦胧可梦幻，可现代可复古，节省拍照后期的修图的步骤，在拍照前即可将喜欢的风格样式和想要营造的氛围预设完善，此外，用户可以在输出的照片界面找到光圈调节功能，在按下快门之后调节照片的光圈大小，得以调整背景的虚化效果，从而达到人物和背景分明，达到突出主体的效果。

人像照片

人像模式(叠加复古风格)

人像模式(叠加梦幻柔光)

人像模式(叠加通透胶片风格+朦胧柔光)

在长焦方面，OPPO Find X8 Pro搭载为3X潜望长焦和6X潜望长焦，3X潜望长焦的为传感器为LYT-600，1/1.95英寸，光圈为f/2.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为73mm，6X潜望长焦传感器为IMX858，1/2.51英寸，光圈为f/4.3，等效焦距为135mm。人像模式作为OPPO 的长项，有着长焦和柔光模式的加持，在构图和人像美化方面更上一层楼，在样张中不难看出，哪怕是在逆光条件下，不仅美化了模特的白皙的肤色更保留了细腻的光泽，不仅做到了观感上的讨喜，即便是放大照片看细节，人物的发丝的质感，肤色在光影的的照射下细节统统保留。在照片模式下拍人不够讨喜不用担心，有着人像模式的加持，拍人不好看的问题得以解决，OPPO Find X8 Pro拍人肤色美化更加自然，拍人更美，轻松拍出超具质感的人像照片。

人像模式(135mm)

同样出彩的还有在1350mm(60X)光学变焦的条件下，远处渡过的轮船通过AI算法，成功的还原了轮船上的字母，哪怕是极限的2700mm(120X)的适用场景，得益于OPPO优秀的算法加持，超远处的建筑也“跃然纸上”，使得120X不在是噱头。

抓拍快启键

最后我们来介绍，此次，OPPO Find X8 Pro独有的按键――“抓拍快启键”，双击侧面的按键，即可进入拍照模式，在横屏模式下，按压按键，即可实现迅速抓拍，左右滑动按键，可以调整焦距，并且这颗按键可以通过检测手指滑动的速度，进而控制焦距的变动速度从而帮助用户精准快速的调节到合适的焦距，长按这颗“抓拍快启按键“，则手机会持续进行抓拍。

有了这颗按键的物理加持，再配合上在软件层面的“抓拍照片”功能，OPPO Find X8 Pro的相机抓拍能力得到进一步提升，无论是调用主摄还是长焦，抬出手机长按下这颗“抓拍快启键”，即可进入连续的抓拍模式，连续抓拍的过程不掉快门，更不掉算法，将宠物的互动和腾跃的空翻都得以记录，生活的美好的瞬间不再错过。

天玑上限看OPPO 90帧原神微微热

OPPO Find X8 Pro搭载MediaTek天玑9400处理器，采用了台积电第二代3nm制程工艺，CPU架构包括1个主频高达3.62GHz的Cortex-X925超大核、3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个2.4GHz的Cortex-A720大核，如果关注过科技圈的小伙伴一定知道，采用全选架构的天玑9400各方面提升提升极为明显，并且同时还兼顾了能效比的提高，都说天玑上限看天玑，那具体表现如何呢？

配合OPPO独家的潮汐引擎，在25度室温条件GeekBench6的测试中，单核CPU跑分2274，多核CPU跑分8529，GPU跑分达到了20789，与上一代天玑9300相比，综合性能提高月15%左右。

说完理论测试，来看看实际的游戏测试，在原神最新版本的随机跑图测试中，将画质设置为极高画质，开启超帧超画，游戏稳帧技术，在20分钟的跑图测试的平均帧率达到了89.6帧，基本全程满帧，可以说有着天玑9400的加持再配合潮汐引擎，OPPO Find X8系列都征服90帧全高画质的原神了。

并且令人惊喜的是机身温度在测试期间只保持温热，温度数据表现优秀，正面最高温度仅为39.2度，背面最高温度为38.7度。可以看出，得益于OPPO的优秀的游戏调校，天玑9400性能释放和温度控制打磨在舒适的甜点区间，手机不怎么发烫的同时，发挥出强大的游戏性能，征服原神等移动端大作不在话下，OPPO对于天玑的调校已经炉火纯青。

在续航方面，OPPO Find X8 Pro搭载了冰川电池，电池容量为5910mAh(典型值)，这是冰川电池首次搭载在Find系列上，让超薄机身也能拥有大电池和长续航。冰川电池不只是高能量密度，同时兼顾了各种使用场景，无论严寒酷暑都能维持长续航。在近一周的通勤使用和外出拍摄过程中，OPPO Find X8 Pro妥妥使用一天毫无问题，在这轻薄的机身下，藏着一颗不需要“充电宝”的决心。

值得注意的是，据官方透露消息，OPPO官方将推出支持iPhone的磁吸生态配件，小编觉得这可能可以将苹果昂贵的磁吸生态价格打下来，并且提供更高规格的质量保证，可以期待一下，利好苹果和OPPO手机双持的用户。

系统AI篇

顺应AI时代，联发科(MediaTek)新一代5G旗舰AI芯片――天玑9400，与AI相对应的NPU(Neural Processing Unit)算力得到十足的提升，在NPU方面，相较于上一代提升了约40%，天玑9400集成MediaTek第八代AI处理器NPU 890，NPU 890率先支持端侧LoRA训练和端侧高画质视频生成，并面向开发者提供AI智能体化能力。天玑9400的AI性能和能效得到显著提升，相较于上一代，大语言模型(LLM)的提示词处理性能提升80%，功耗节省35%，强大的AI算力为构建端侧的系统级别AI打造扎实的基础。

ColorOS 15基于强大的天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，它不再是简单的传统功能型/APP型AI的实现，而是得益于强大的NPU算力部署的系统级AI。

在落实到具体的例子中将诞生诸多使用场景：在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。以下是通过一键问屏功能，通过读取屏幕的内容结合用户的指令，从小红书跳转到地图类APP制定和规划旅游路线的效果展示：

(小红书旅游攻略跳转百度地图生成旅游路线)

与传通的AI软件不同，ColorOS 15的AI读屏功能是覆盖全局的AI，其功能覆盖在系统的方方面面，更具实用性，通过长按呼出“小布助手”，如同AI时时刻刻伴你左右，为你带来更便捷更智能化的体验。在阅读文章、阅读资讯过程中，想要知道配图中的名人、艺术画作、动物的品种，将原本需要调研资料的内容的步骤：退出APP――打开搜索引擎――输入内容或者图片，简化在一键问屏功能中，一键即可搞定。此外，面对图片素材，OPPO还可通过一键问屏功能，一键将图片转成文档。

(一键问屏：画作、动物品种、游戏人物、名人)

(图片转成文档)

此外，对于信息要素过多的屏幕内容，如何精确地向小布发出提问呢？无需担心，在ColorOS 15中的小布语音助手中添加了圈选提问功能，在右下角点开圈选选项，选中屏幕任意内容向小布提问，比如在多张猫咪品种图片中，只想询问小布其中的一种，即可通过小布的圈选功能发出提问，还可以询问猫咪关于饲养的技巧，这就是意味这小布语音助手支持连续问答功能。

此外，小编还注意到，即便退出了小布语音助手，再次开启小布语音助手后，仍能继续追问之前的问题，在OPPO Find X8 Pro中，有着“记忆”功能的小布进一步成为更加智能化的语音助手。

(一键问屏：“圈选”提问)

在影像方面，OPPO为了鼓励用户大胆拍照创作，ColorOS 15还带来了令人惊喜的AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，手残不要紧，重要是有一颗敢于创作的心，敢于按下快门记录生活的意，ColorOS 15将利用AI拯救废片，并且这些AI创作修图与小布语音助手相结合，都可通过“一键问屏”功能，一言执行相对应的功能要求。

(AI图像：AI去除、AI去反光)

在办公方面，ColorOS 15系统“文档”APP融入AI能力，可以为用户在浏览PDF、Word等文档过程汇中检索关键信息，迅速定位重点，在办工过程中，利用AI文档助手中的文档回答，高效的反馈用户所提出的询问，OPPO在ColorOS 15中利用AI，从而改变用户的查看文档的方式。此外，包括AI纪要、AI润色、AI观点等功能都保留在ColorOS 15中。

(AI文档检索)

为苹果用户打造的功能打破苹果生态壁垒

专门为苹果生态用户打造的福利来了，在软件层面，OPPO推出打通苹果互联功能的软件“O+互联”，为安卓首家，在iOS端扫码安装此软件后，即可通过软件建立局域网，从而实现跨平台传输文件，天极网实测，从点击传送开始，传输1分钟4K60FPS视频(0.5GB)耗时22S，大部份时间在等待iPhone设备连接OPPO设备的热点，实际传输相同文件耗时为6S左右，连接热点的速度还有待优化。

在硬件方面，OPPO还将推出磁吸配件，最高可支持50W，并且同时将支持苹果生态，可以期待一下。

总结

OPPO Find X8 Pro作为OPPO新一代旗舰，肩负了打造OPPO影像旗舰的重任，其舒适的手感、新的胶片风格和ColorOS 15新的AI“一键问屏”功能，确实做出了自己的风格。此外，OPPO还做出了安卓首家打破与苹果生态壁的手机厂商，通过“O+互联”APP，即可将OPPO文件快速传送给iOS端设备，再加上之前早就兼容Keynotes、Pages、Numbers文档，OPPO做好自己的同时与还“广交朋友”。OK，这就是关于OPPO Find X8 Pro的评测内容。