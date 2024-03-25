realme x 京东方联合打造6000nit无双屏，真我GT Neo6 SE首发搭载

【天极网手机频道】3月25日，真我realme于3月25日举办了以“视界・无双”为主题的新一代无双屏技术沟通会，与京东方联合打造在亮度、显示技术、护眼和触控等维度全面突破的6000nit无双屏，并宣布将在4月发布的新品真我GT Neo6 SE上首发搭载。

有用户表示：手机屏幕是每天接触最多的零部件，优先级甚至高于性能、影像和续航。真我一直将屏幕显示作为四大核心技术赛道之一，在显示素质、流畅性、功耗、护眼等方面不断突破，持续为用户带来更极致的屏幕体验。此前真我GT5 Pro搭载了4500nit无双屏，带来多项行业顶级的显示和护眼技术，定义旗舰屏幕新标准;这一次，真我与京东方继续深度合作，联合打造新一代无双屏，再一次挑战屏幕体验上限，见证手机屏幕新巅峰。

亮度无双，挑战全球最高亮度手机屏幕

高亮度是高素质屏幕的标志，为了实现屏幕亮度的巨大飞跃，真我联合京东方定制S1发光材料，在发光器件和像素结构上进行了大幅度优化，进一步提高发光效率，同时还在电路设计上使用了大量行业先进技术，配合自研的高亮算法做到了软硬件的高效结合。通过9大维度的技术创新，实现了6000nit的无双亮度，引领屏幕亮度进入6K时代。

6000nit无双屏是全球最高亮度的手机屏幕，不仅在局部峰值亮度上遥遥领先，还保持了行业领先的全局最高亮度和手动最高亮度。全局最高亮度达到了1600nit，确保在强光环境下屏幕内容依然清晰可见;手动最高亮度可达1000nit，无需特殊场景激发即可大幅提升亮度，为HDR视频或Pro-XDR照片等高动态内容的正确显示提供了支持。此外，自定义的最低亮度调节功能，保证了暗光环境下的视觉舒适度。

6000nit无双屏采用了最新的发光材料，可以兼顾显示亮度和寿命，还通过设计优化和高亮度寿命保护算法，让其显示寿命达到了行业常规寿命的两倍以上。此外，6000nit无双屏还首次搭载游戏超级HDR技术，充分发挥屏幕的亮度优势，显著提升游戏内的动态范围和光影效果。

显示无双，打造旗舰屏幕新标准

LTPO是旗舰屏幕的标志，相同画面显示下，LTPO屏幕相比LTPS屏幕的平均功耗降低12%，最高功耗降低20%，而8T LTPO屏幕是行业新趋势，也是高端旗舰的一致选择。真我6000nit无双屏采用8T LTPO技术，支持0.5-120Hz无级自适应刷新率，可以实现更低的显示闪烁，提供更加流畅的刷新率切换体验，同时显著改善了显示残影问题，并降低了屏幕的综合功耗。

6000nit无双屏是真我有史以来成本最高的定制屏幕，成本达一般LTPS屏幕的150%。在制造工艺上，屏幕背板采用了超规格的17Mask光罩工艺，带来旗舰显示效果的同时，还实现了行业顶级的1.36mm超窄边框设计。

此外，真我与京东方在6000nit无双屏的研发上投入了大量行业顶尖技术资源。定制发光材料、电路工艺、像素校准优化、Demura优化、自研画质引擎，无双屏全方位展现了标杆级的屏幕显示素质，并打造了旗舰屏幕新标准。

护眼无双，开启主动护眼时代

6000nit无双屏在护眼技术上也取得了重大突破，采用行业领先的3+1 Pulse类DC低频闪调光，有效降低频闪，实现极低的频闪可视指数;还有2160Hz高频PWM调光、硬件级低蓝光、类似自然光显示、舒眠模式、纸质护眼等功能，实现护眼技术的大满贯。

从6000nit无双屏开始，真我引领行业正式告别参数护眼，进入主动护眼时代。无双屏首发绿野AI护眼，在行业中首次引入了主动眼部疲劳检测功能，通过AI大模型对用户疲劳状态的学习分析，判定用户当前的疲劳程度，并针对性地调整屏幕的护眼显示。此外，还引入了使用环境、护眼时段、疲劳状态等多项判断标准，结合系统级全场景适配，打造出更精准、更智能的护眼方案。

针对深度游戏玩家，绿野AI护眼特别定制了AI游戏护眼功能。除了主动疲劳检测，还引入了连续游戏时长作为双重判定标准，在游戏过程中，优先保证高质量的显示效果，同时实现护眼。未来，真我将进一步优化游戏画面显示，解决过高饱和度色彩显示、画面闪烁、亮暗场景变化大、画面频繁快速切换等问题，减轻视觉疲劳。

通过为不同场景定制护眼策略，并针对不同疲劳状态进行动态调节，6000nit无双屏搭载的绿野AI护眼实现了行业中前所未有的精细化和智能化护眼体验，引领手机屏幕正式进入主动护眼时代。

操控无双，以GT理念打造高性能旗舰屏

为了进一步打造全面极致的屏幕体验，真我将GT理念融入无双屏的产品力打造中，为用户带来卓越的操控体验。6000nit无双屏升级搭载新一代2500Hz妙感触控引擎，让游戏操控的响应速度更加灵敏，满足更极限的操作需求。首发的妙感触控功能，可以对屏幕进行触控的精准分区，并且匹配不同的优化策略，让方向的断触概率降低40%，快速点击的稳定性提升15%，整体的游戏跟手性提升5%。堪称极致玩家的电竞神器，游戏操控更快、更稳、更跟手。

此外，6000nit无双屏的全新AI保护膜触控技术升级了对屏幕贴膜的智能识别，无论是钢化膜还是水凝膜，都能智能匹配最佳的触控方案，大幅提升触控灵敏度和边缘响应率，始终提供最精准的操控体验。

在经历了以清晰度为话语权的屏幕1.0时代，以及围绕显示、操控、护眼、功耗等综合素质体验的2.0时代之后，真我6000nit无双屏引领行业进入综合硬件和AI智能为一体的显示体验智能化3.0时代，重新定义了旗舰屏幕体验的新标准。

6000nit无双屏带来的体验提升具有里程碑意义，是真我在质价比理念指导下的全新成果。真我GT Neo6 SE将首发搭载新一代6000nit无双屏，并于4月发布，为用户带来全面升级的旗舰屏幕体验，敬请期待!