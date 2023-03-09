一加 Ace 2V 将天玑9000卷到2299元，同价位基本无对手！

【天极网手机频道】日前，一加科技中国区总裁李杰发布微博表示，一加Ace 2V受欢迎程度远远超出了我们的预期，预售的实时数据非常惊人。这无疑证明，一加Ace 2V将旗舰体验全面普及的产品策略是正确的，得到了市场和消费者的肯定。

一加Ace2V究竟有多卷？让我们来盘点一下。该款手机的第一个优势：搭载联发科天玑9000，毕竟其他同价位机型普遍使用的是联发科天玑8200，天玑9000安兔兔跑分轻松突破100万分，而天玑8200的跑分仅为90万分左右。不得不说，仅是这一点一加Ace 2V就很给力，也算是降维打击吧!

除了用上了越级的旗舰芯片外，一加Ace 2V还带来了顶级散热和同档位唯一 LPDDR5X 内存、同档位唯一的16GB+512GB的双普及，使其性能更加强大，载入也更快。同时，还有着一加11同款的内存基因重组技术，从底层提升流畅，带来更好的流畅体验。

一加Ace 2V第二个优势：淘汰了8GB内存版本，直接以12GB内存起步，顶配版16GB+512GB做到了2799元，在同档位极具竞争力。众所周知，现在手机厂商为了进一步拉低起售价，从而让性价比更凸显，基本起步就是6+128G的版本，但一加Ace 2不仅取消了6GB的基础配置，甚至连大家都普遍在用的8GB内存都给淘汰了，起步直接给到了12GB，但价格还做到了和8GB相同，用性价比炸裂来形容都不为过了，何况一加Ace 2还配备了旗舰芯片天玑9000。

搭载旗舰极芯片、起步直接给到了12GB，我认为这两点是一加Ace 2V最大的两个优势，在2K出头的价位一加Ace 2V是一个让友商很尴尬的产品，所以我认为2299元起的一加Ace 2V能成为2000档位「标杆」。

还想说的是，一加Ace 2V是一款很聪的机型，为什么这样说？现各家厂商都在打磨骁龙8+，而骁龙8+次旗舰主要活跃在2.5K-3K价位，竞品都是天玑8100、天玑8200、骁龙870，而一加Ace 2V非常聪明地用上了天玑9000，因为现在2K-2.5K价位的市场相对空白，更重要的是，一加把12GB+256GB版本的价格干到了2299元，并把质感也做得相当不错，不招人喜欢都难!

不出意外，在最近一段时间内，一加Ace 2V都将是同价位里的性价比王者，将天玑9000卷到2299元，妥妥的两千标杆，喜欢朋友值得考虑!