OPPO A5 Pro 正式发布：首发耐用科技 3.0，售价 1999 元起

【天极网手机频道】12月24日，OPPO如期举办了新品发布会，正式推出了备受期待的新一代耐用战神――OPPO A5 Pro。秉承“为更多人，做更耐用”的核心理念，OPPO A5 Pro携带着前沿的耐用科技3.0，以全新的姿态展现在全球消费者面前。

天极网了解到，此次发布的OPPO A5 Pro，不仅继承了上一代产品的优秀基因，更在防水、抗摔、耐用性等方面实现了全面突破。它支持IP68、IP69、IP66满级防水标准，并在此基础上升级至满级防水2.0，实现了对十八种不同水环境的全面防护，无论是雨水、碳酸饮料、肥皂水还是油污水，都无法阻挡其强大的防水性能。此外，OPPO A5 Pro还新增了扬声器排水清灰功能，只需一键呼叫小布助手，即可轻松排出扬声器孔中的残留水渍。

在极端环境适应性方面，OPPO A5 Pro同样表现出色。它搭载了超耐低温寒冰电池管理系统，能够在-35℃到47℃的极端温度下正常使用，同时防冰冻、防沙尘、防盐雾等恶劣环境的能力也得到了显著提升。OPPO A5 Pro还通过了14项全方位军标环境测试，成为行业首个获此殊荣的手机产品，真正诠释了“耐用战神”的卓越品质。

设计上，OPPO A5 Pro采用了旗舰同款的超轻薄四曲柔边直屏设计，既保留了曲屏的温润手感，又具备了直屏的抗摔能力。极窄黑边设计让视野更加沉浸，一体感更加强烈。同时，OPPO A5 Pro还提供了“砂岩紫”、“石英白”、“磐石黑”以及特别推出的“新年红”等多种配色选择，每一款配色都是自然之美与精湛工艺的完美融合，展现了OPPO A5 Pro出众的设计美学。

硬件层面，OPPO A5 Pro同样毫不逊色。它搭载了天玑7300高效流畅芯，采用台积电4nm制程工艺，性能大幅提升。全系标配UFS3.1高速闪存，最高支持12GB+512GB超大内存组合，为用户带来极致流畅的使用体验。此外，OPPO A5 Pro还配备了6.7英寸超亮阳光屏和五大明眸护眼技术，时刻呵护用户的用眼健康。

影像方面，OPPO A5 Pro同样表现出色。它搭载了5000万像素的主摄和硬件级OIS光学防抖功能，能够拍摄出清晰稳定的照片和视频。同时，它还支持同档唯一真正实用的实况照片功能，用户可以将照片分享至小红书等社交平台。此外，OPPO A5 Pro还集成了诸多AI功能，让相册中的废片秒变大片。

价格与发售信息方面，OPPO A5 Pro拥有多种配置选择，8+256GB版本售价1999元，8+512GB版本售价2199元，12+256GB版本售价2199元，12+512GB版本售价2499元。同时，OPPO还推出了至尊保2.0保障权益，包含屏碎保一年、进水保一年、延长保一年以及三包保修延长至两年等贴心服务。凡是在2025年1月1日前购机的用户，均可免费享受该权益。

目前，OPPO A5 Pro已经开启预售，并将于12月27日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫等线上渠道和授权门店等线下渠道全面开售。相信这款集耐用性、美观性、高性能于一体的OPPO A5 Pro一定会成为消费者的新宠。