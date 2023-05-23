Galaxy Z Fold 5迎小改 三星“躺平”式迭代，国内厂商开始“外卷”

【天极网手机频道】近几年，手机市场持续遇冷，但作为全新物种的折叠屏手机却逆势上涨，成为越来越多消费者的选择。作为最早入局折叠屏市场的厂商之一，三星已经发布了多代折叠屏手机，根据最新的消息，三星预计会在今年7月份带来全新的折叠屏新机Galaxy Z Fold 5，从曝光的参数配置信息来看，这次的迭代升级有点“躺平”的意味。

铰链焕新更轻更薄，核心配置迭代升级

作为折叠屏手机的最核心的部件之一，铰链的重要性不言而喻，各大厂商都在不断地进行优化，提升产品的易用性，减轻折痕的问题。三星将在最新的产品上通过全新的水滴铰链设计来应对折痕，并减小折叠后的缝隙，从而实现“无缝折叠”，目前国内的厂商基本都采用了类似的铰链。虽然来的晚了一些，但这确实是一项蛮大的升级。

传统的铰链设计需要在折叠后给柔性屏预留一些空间，从而缓解折痕的问题，但缺点就是这得后缝隙会很大，而水滴铰链则在铰链内部给柔性屏幕预留了空间，折叠后形成“水滴”，可以留下较大的内弧度直径，缓解折痕的同时，折叠后缝隙更小，在观感和使用体验方面都会更好。

在整体设计方面，Galaxy Z Fold 5预计对比前代不会有什么明显的变化，在展开状态下尺寸为154.9x129.9x6.1mm，折叠后尺寸为154.9x67.1x13.4mm，折叠后的厚度上比前代要薄了2.4mm，这应该是采用全新水滴铰链设计后，缝隙变小导致的，握持手感应该会更好一些。屏幕尺寸应该就没有什么变化了，外屏为6.2英寸，内屏为7.6英寸，均支持120Hz刷新率，并覆盖了超薄玻璃。而机身重量据说来到了254g，比前代又轻了9g，在轻量化道路上更进一步，这也是目前折叠屏手机市场的一大趋势。

从Galaxy Z Fold 3开始，三星便让该系列产品支持了S Pen，到了这代产品同样不例外，不过依然没有为笔准备插槽，毕竟这需要对机身整体设计进行大改，而且还会增加重量。

其它硬件配置方面，Galaxy Z Fold 5应该会搭载定制版的骁龙8 Gen2或者年中的升级版本，影像上则大概率会延续去年的5000万像素的GN3主摄，配合上1200万像素超广角和1000万像素的长焦镜头，与S23/S23+的影像配置保持一致。

“躺平”式升级换代，国际市场高枕无忧

相比于部分国内厂商每一代产品都有着较大的变化，三星Galaxy Z Fold系列是以稳为主，每代进行一些小升级或者更新，这代全新的水滴铰链算是一次比较大的改变了，一方面优化了折痕的问题，另一方面实现无缝折叠且更薄了。其它的，像处理器应该是常规迭代，影像系统则大概率和前代保持一致。总的来说，算是一次“躺平”式升级换代。

当然，三星的“躺平”是有资本的，根据DSCC发布的数据(截止到2022年Q4)，三星折叠屏手机全球销量第一，其中最畅销的机型是三星Galaxy Z Flip 4，市场份额为47%;其次是Z Fold 4，市场份额为28%;而来到2023年Q1，国内厂商开始发力，三星份额下滑到45%，不过仍然保持着行业老大的位置，其中Galaxy Z Flip 4为第一季度最受欢迎折叠屏手机有着27%的市场份额，Z Fold 4则占据13%。虽然下滑明显，但Q1和Q2是三星折叠屏新品的空档期，在Q3季度新品发布会后，份额势必会大幅回升。

从统计数据可以看出，尽管有着波动，但三星在国际市场的地位是难以撼动的。前段时间，三星也在国际市场迎来了一个新的对手―谷歌，在5月份的I/O 2023开发者大会上，它们带来了首款折叠屏Pixel Fold。尽管有着“亲儿子”BUFF，但从配置、设计、影像等方面，都难以与三星抗衡，唯独售价上和三星差不多，定价为1799美元起，所以这款筹划多年的产品大概率是谷歌大屏安卓系统的一个真机“模特”以及折叠手机市场的一个背景板，难以对三星造成什么威胁。凭借着产业链优势和市场先发优势，三星无疑是全球折叠屏市场的最大赢家。

国内市场群雄并立，厂商开始去“外卷”

相较于国际市场的一边倒，国内折叠屏手机市场的竞争要激烈的多，随着各大主流厂商的相继入局，市场格局从最开始的三星、华为强强争霸，逐渐演变成了现在的群雄并立。

根据IDC的数据，2022年国内折叠屏手机全年出货量近330万台，华为位列第一，以47.4%的份额占据“半壁江山”，三星则以16.5%的份额排在第二位，OPPO以13.8%的份额位列第三，四-六名分别为vivo(7.7%)、荣耀(6.6%)、小米(6.4%)，份额非常接近。

今年Q1市场则发生了一些变化，OPPO取代了华为排名第一，市场份额达到35%;华为、三星分列二、三位，市场份额分别为24.9%、18.4%，四至六位分别是荣耀、小米和vivo，市场份额分别为10.5%、5.6%和4.5%。可以看到，三星在国内市场的整体份额虽然比较稳定，但面对的竞争压力要大得多，并没有国际市场的统治力。

如今的折叠屏手机确实有着非常好的市场前景，国内市场的需求不断上升，但与此同时，厂商之间的竞争也非常的激烈，仅靠“内卷”的话发展空间有限，面临的压力很大，所以需要“外卷”，和传统手机产品一样，去抢占国际市场的份额是一条必然要走的路。目前，华为、OPPO、荣耀等厂商已经进军海外市场，尝试拿下更大的市场空间。

尽管，面对有着多年市场底蕴的三星，想短时间内抢占份额不是一件容易的事，但和当年的传统手机一样，这一步是必然要迈出来的。而想要更快追上前面的人，那只能想办法加快步伐，走的更快，用产品力和创新能力去赢得消费者的青睐。