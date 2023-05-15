520心动好礼，华为折叠屏手机家族化身“浪漫制造机”，打造甜蜜节日氛围

【天极网手机频道】520即将到来，在这个充满爱的日子里，一份独具新意的礼物必不可少。口红、鲜花和包包显得千篇一律又毫无新意，那不妨从实用性的角度出发，选择日常使用频率最高的手机作为520礼物。

我尤其推荐华为折叠屏手机，因为作为折叠屏手机赛道的开拓者和领跑者，华为是目前拥有最全折叠形态的手机厂商，有采用内折方案的华为Mate X3，采用外折方案的华为Mate Xs 2以及采用竖折方案的华为Pocket S等，无论是用来表达爱意，还是送惊喜都非常合适。更浪漫的是，华为折叠屏手机家族还能组成情侣机CP，让你们之间的爱意更加历久弥新。

首先是华为Mate X3与华为Pocket S，在我看来它俩就犹如一对互补型的CP，华为Mate X3大屏稳重，华为Pocket S小屏精致，简直天生一对。

华为Mate X3 采用一块6.4英寸OLED外屏，展开后则是一块 7.85 英寸OLED内屏，内屏和外屏的像素密度都高达426ppi，再加上内外屏相同的120Hz动态高刷，能为我们带来无割裂的沉浸式视觉体验。配合1440Hz PWM调光，妥妥的旗舰级别显示效果。约会时，可用华为Mate X3观影、打游戏，在不失氛围感的同时，还能拉进两人之间的距离。

华为Mate X3机身背部的后置模组，采用独创的寰宇舷窗设计，彰显出独特且神秘的先锋气质，配合多种玻璃材质机身配色和素皮机配色，每一款都高端大气，很适合男生使用。

相比之下，华为Pocket S则更加小巧精致，竖向折叠设计使其折叠后只有粉饼大小，多达6款充满时尚气息的配色，满足不同性格气质的女生，通过配件变成MINI包，是手机更是时尚单品。可见，华为Mate X3与华为Pocket S堪称折叠屏市场的天作之合，非常适合情侣/夫妻使用。

除了外观颜值上的天生契合，这对CP在众多黑科技的加持下，还具备更多与众不同的体验。华为Mate X3轻至239g，折叠态薄至11.08mm、展开态薄至5.3mm，拥有领先整个折叠屏市场的轻薄程度;同时，华为Mate X3外屏采用昆仑玻璃，内屏采用业界首款非牛顿流体材料，还具备双向北斗卫星消息和应急模式等。很显然，这些都让华为Mate X3“男友力”十足，带着它跟伴侣去户外探险也不用担心断电失联，安全感满满。

得益于鸿蒙操作系统，华为Mate X3与华为Pocket S在日常使用中既可以各司其职，还可以相互配合带来更智慧、更流畅便捷的互联互通。华为Mate X3支持一步分屏,一键切换分屏样式,随心切换左右和上下分屏布局，在上半屏发微信，跟伴侣约好今晚吃什么，下半屏还可以打游戏、看视频，再也不用担心女友抱怨玩游戏不回微信了;而在约会之后，还可通过超级中转站相互快速流传当天的照片、视频，让满满爱意畅游彼此。

当然，华为Mate X3不仅可以和华为Pocket S组成大小折叠的互补CP，还能与华为Mate Xs 2组成内外折CP。与内折旗舰华为Mate X3不同，华为Mate Xs 2采用了外折方案，但两者都有一块极具沉浸感的大屏，能带来大+大>2的使用体验。

绝大多数情侣都喜欢用照片或视频的形式来记录幸福点滴。华为Mate X3搭载超感知XMAGE影像系统，综合影像实力达到最顶级的水准，后置三枚摄像头分别为5000万像素原色摄像头，1300万像素超广角摄像头以及1200万像素长焦摄像头，具备5倍光学变焦，拥有令人惊叹的影像能力。给女友拍照时，华为Mate X3的潜望式长焦搭配超大光圈，让每张特写都是大片级别。而且，华为Mate X3还支持多角度自由悬停，情侣可以通过这项功能实现自拍合影，彻底解决请路人帮忙拍合照的尴尬。

如果你的男友是位拍照“手残党”，那就一定要使用华为Mate Xs 2。得益于特殊的外折结构，华为Mate Xs 2则可以通过镜像智拍功能，用后置影像模组进行自拍，被拍者能通过屏幕看到预览画面，既能让自己及时调整姿态和表情，还能指导拍摄者调整角度，再也不用担心“手残党”男友不会拍照了。

总的来说，华为折叠家族中的华为Mate X3、Mate Xs 2、Pocket S以不同大小的折叠形态，各自充分发挥着自身特性，以满足不同人群的不同需求。将它们两两组合相互搭配，组成情侣机，在给用户带来更好、更便捷的使用体验的同时，还可作为情侣、爱人之间的调味剂，让两人始终保持新鲜感。

如果你还在为520礼物犹豫不决，不妨考虑下浪漫实用兼具的华为折叠屏手机家族，组成最炫酷的情侣手机，相信你的另一半一定喜欢。