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iQOO Z9系列新机亮相：兼具性能、续航与轻薄，售价仅1149元起

2024-04-24 20:05:47 作者：墨将

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  【天极网手机频道】iQOO Z9系列手机于年4月24日正式发布，该系列手机在多个方面都有出色的表现，在中低端市场具有不错的竞争力。iQOO Z9全系支持IP64防尘防水，并具备48个月抗老化特性，这意味着手机在长时间使用后仍能保持良好的性能和外观。

iQOO Z9系列新机亮相：兼具性能、续航与轻薄，售价仅

  iQOO Z9及iQOO Z9 Turbo提供了山野青、星芒白和曜夜黑三种选择，新机都采用了同款旗舰外观造型，四曲面机身配超窄边框，厚度仅为7.98mm，为用户提供了出色的手感。

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  iQOO Z9及iQOO Z9 Turbo都配备了144Hz旗舰同款的C8护眼屏，其局部峰值亮度达到了4500尼特，为用户提供了出色的视觉体验。同时，这两款手机还提供了多种屏幕调光模式，包括低亮度2160Hz PWM+高亮度DC调光、低亮度3840Hz超高频PWM调光以及全亮度DC调光，以满足用户在不同场景下的使用需求。

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  同时，iQOO Z9 Turbo还采用了蓝厂同款的蓝海电池技术，电池容量高达6000mAh，为用户提供了强大的续航能力。得益于三大电芯领域“蓝科技”，iQOO Z9 Turbo充得快、用的久、还轻薄，MOBA游戏10.2小时、在线长视频20.7小时、短视频18.1小时、微信语音32.1小时，并且全新升级的反向充电。

  在性能上，iQOO Z9 Turbo搭载第三代骁龙8s旗舰芯。拥有6K天幕VC液冷散热，散热面积达到6043mm2。凭借AI帧率感知技术，安兔兔跑分超176万。除此之外，它还首次搭载全新的“独显芯片 Turbo”，真正实现了“双芯普及”。

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  iQOO Z9 Turbo首次支持《王者荣耀》120帧+极致画质模式、首次搭载移动端光线追踪技术、行业独家《元梦之星》120FPS超帧模式及原画模式。值得一提的是，iQOO Z9 Turbo还通过KPL比赛用机测试认证。总的来说，iQOO Z9系列手机在性能、屏幕、续航、散热和外观设计等方面都有出色的表现，是一款值得期待的手机。售价上，iQOO Z9 Turbo起售价1999元，iQOO Z9起售价1499元，iQOO Z9x起售价1199元（首销期间1149元起）。 

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