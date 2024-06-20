Canalys：OPPO领跑国产5G手机市场，AI技术普及布局未来智能时代

【天极网手机频道】近日Canalys 发布了2024年第一季度全球5G手机品牌出货量报告。根据数据显示，苹果凭借其卓越的产品力和品牌影响力再次夺得榜首，三星紧随其后位居第二，而国内手机厂商OPPO凭借其全面的市场布局和出色的表现位列第三，成为国产手机品牌中的佼佼者。这一成绩不仅彰显了OPPO在全球智能手机市场的强劲实力，也凸显了其在5G时代和AI领域的战略眼光与创新能力。此外，2024年第一季度全球5G智能手机出货量占比已达到61%，其中大中华区更是高达92%，是全球最高的地区。



数据来源于Canalys

在这样的背景下，OPPO作为国内领先的手机品牌，早在5G技术兴起之初，OPPO就敏锐地洞察到这一趋势，并投入大量研发资源，积极布局5G市场。如今，OPPO已经实现了全价位段覆盖5G机型，从高端旗舰Find X系列，到中端Ace系列、Reno系列，再到千元机A系列，OPPO的5G产品线覆盖了从数千元到千元不等的广泛价格区间，满足了不同消费者需求的同时，也为其在AI领域提供了有力支撑。

目前在OPPO的AI战略中，AI技术已经实现了从旗舰机型到中端机型的全面普及。不同于一些品牌仅将AI技术应用于高端旗舰机型，OPPO坚持将AI技术下放到更广泛的产品线中，让更多的消费者能够享受到AI技术带来的便利，不仅提升了OPPO产品的整体竞争力，也赢得了更多消费者的青睐。

例如在OPPO的AI技术加持下，用户可以通过语音助手快速完成各种操作，AI拍照技术也能够智能识别场景和人物，甚至可以AI一键消除、AI修复闭眼等等操作。以OPPO Reno12 系列举例，AI一键消除可以智能识别照片中的多余元素并一键消除，AI修复闭眼可以智能识别照片中闭眼的人物，并通过AI技术将其眼睛“一键扒开”，极大节省了大家后期处理的时间。



OPPO Reno12系列AI消除

OPPO在语音助手方面也有出色的表现。OPPO小布助手作为OPPO手机的智能语音助手，具备强大的语音识别和语义理解能力。AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描以及全新的小布助手中的小布英语老师、小布面试官等，这些功能不仅极大地提升了用户的使用体验，还为用户带来了更加智能化的服务。这些功能不仅在日常使用中有着广泛的应用场景，也展示了OPPO在 AI技术领域的实力。



OPPO AI功能

OPPO在AI领域的布局与投入可谓深远，自品牌创立以来OPPO就不断探索AI技术在智能手机中的应用，致力于为用户提供更加智能、便捷的使用体验。通过持续的技术创新，OPPO成功将AI技术融入到了手机的拍照、通话、语音助手等多个方面，为用户带来了全新的智能生活体验。不难看出，OPPO AI技术正不断推动着智能手机行业的变革，作为行业内的先行者，OPPO也将继续坚持在5G和AI领域的创新与发展，通过不断的技术创新和产品升级，为用户带来了更加智能、便捷的使用体验。