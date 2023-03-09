魅族20 Pro真机曝光，正面近乎四边等宽！

【天极网手机频道】3月8日，星纪魅族召开媒体沟通会，会上魅族宣布魅族20系列新机定档3月30日，届时Flyme 10、FlymeAuto以及领克08等也将一同亮相。同时，魅族20 Pro也现身会议，真机图出现在微博上，引起用户的关注。

从曝光的图片来看，星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜手中拿着的就是魅族20 Pro。新机背面确实采用竖排垂直排列的四个摄像头，最后一个是魅族传统的环形闪光灯，而下面就是魅族标志性的Logo。同时正面采用直屏设计，四周边框近乎等宽，前置镜头采用居中打孔，颜值非常突出。

魅族20全系并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。2014年，三星首次推出曲面屏机型Galaxy Note Edg，对于彼时还全面采用直屏的手机市场而言，这样的设计无疑是一颗重磅炸弹，打开了人们对于未来手机的幻想。

随着此后几年曲面屏手机的不断发展，曲面屏也成为高端手机必备特色之一，但用户对于曲面屏所带来的负面影响也开始怨声载道。尤其是三星，曾经恨不得把整个屏幕弯过来的Galaxy Note Edge到之后机型曲屏的曲率越来越小，甚至今年三星干脆直接推出直屏旗舰放弃曲面屏。

三星当时推出Galaxy Note Edge是给这块曲屏赋予了使用场景的，是一块独立的控制和信息显示区域，更加类似于一块副屏，而不是如今仅仅只是提升正面颜值的产物。然而，当初由于尚未成熟的防误触技术所带来的操控体验，让Galaxy Note Edge给用户造成了不小的麻烦，而且曲面屏技术的不成熟导致的曲面屏色偏问题也让用户叫苦不迭，而这些历史遗留问题，时至今日也没被完全解决。

但是高端机型愈发匮乏的差异化导致曲面屏仍是厂商提升机型定位的惯用手法之一，这次魅族20 Pro选择直屏，很大程度上是迎合了粉丝和用户的喜好。曲面屏早已从当初的高端象征，成为如今被不少人所唾弃的糟粕，无论是误触还是巨大的R角，都是曲面屏之于消费者的原罪。

同时魅族20 Pro一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

此外，魅族20 Pro将会搭载一块2K+120帧的OLED柔性直屏，采用三星E6基材，峰值亮度高达1800尼特。这款屏幕还支持魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整，非常流畅省电。并且搭载5000mAh超耐久电池，在1600天完整充放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族新的续航里程碑。此外，魅族20 Pro还搭载50W Super Wireless mCharge无线超充，充至80%仅需30分钟，完整充满更是只要45分钟。

魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

目前魅族20系列已经确定将于3月30日正式发布，对于魅友和用户来说，这款机型已经等得太久，自从魅族18S系列之后，魅族就再没有推出过后续机型。过长的预热时间也消磨不少用户的耐心，尤其是3月30日的发布日期，放在一众骁龙8 Gen 2机型中也算是比较晚的，在经历宣发“事故”之后，究竟还有多少魅友愿意为魅族20系列买单，目前看来也是一个未知数。同时全面融入吉利的魅族在车机联动上会做出怎样的改变，也是这次发布会的一大看点。