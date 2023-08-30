首次搭载等效47mm黄金人像焦段，OPPO Find N3 Flip开启后置自拍潮流

一直以来，前置摄像头作为自拍的主力，始终受限于机身空间，始终存在难以逾越的短板。尤其是在暗光场景、多人自拍、人景合拍等场景里，它与后置镜头存在较大差距。要拍出一张令自己满意的照片，似乎一定要借助他人之手。于是部分产品着眼解决此类痛点，比如OPPO 首款小折叠 Find N2 Flip 凭借其独特的形态，让画质更为出色的后置相机一跃成为自拍的主力，让更高画质的自拍成为可能。刚刚发布的新一代OPPO Find N3 Flip则继续延续这一优势，并首次为小折叠带来人像摄像头，让手机可以毫无顾忌地走向后置自拍时代。

据了解，OPPO Find N3 Flip 配备有专用的人像摄像头，第一次为后置自拍带来等效 47mm的黄金人像焦段，这是专业相机的最经典人像焦段之一，具备与人眼接近的无畸变视角，带来人物更聚焦的轻松构图方式。人像镜头拥有 3200 万像素，结合「超光影图像引擎」带来的自然光影，配合无需触碰手机即可操作快门的「隔空手势快门」，以及后置自拍时即时预览的「外屏预览」功能，让用户无需他人帮助，就能为自己拍一张人像大片。

值得一提的是，OPPO Find N3 Flip的 2X人像镜头是小折叠领域迄今唯一的人像专用镜头，等效 47mm的经典人像视角带来自然无畸变的人像透视，将成为拍摄全身、半身以及人像特写的利器，让口袋折叠的人像拍摄真正帮助用户实现人像构图自由。RGBW 像素排列为人像自拍和他拍提供更高进光量，在暗光场景下减少抖动带来的模糊，显著提高成片率。

除了人像镜头外，大底广角与超广角镜头同样能助力用户，解锁了更多拍摄场景。5000 万像素大底广角镜头拥有 1/1.56 英寸超大感光面积和 F1.8光圈，可以带来旗舰级感光能力。广角镜头还支持光学防抖，在夜景和长曝光拍摄中提高成片率。4800 万像素超广角镜头拥有 114° 超广视野，露营旅游无须脚架就能轻松完成多人合影。

可以说，OPPO Find N3 Flip打破了过去同类产品只拥有广角焦段、专拍特定题材的限制，带来了小折叠行业唯一的「超光影三摄」影像系统。三颗后置镜头能够自由拍摄并提供不错的成片效果，全面解决了我们在拍摄中的痛点，引领小折叠进入到三摄时代。目前，这款新品已正式发布并开启预售，喜欢的朋友可以前往官方线上线下渠道了解更多。