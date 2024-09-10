iPhone 16将于9月13日开启预售 京东A+会员可享受价保至11.11

【天极网手机频道】北京时间9月10日凌晨，Apple秋季新品发布会如期举行，并带来了全新的iPhone 16系列、Apple Watch系列、AirPods系列。其中，iPhone 16系列将于9月13日晚8点开启预售，Apple Watch Series 10将于9月11日9点开启预售，Apple Watch UItra 2、AirPods Max、AirPods 4以及新增功能的AirPods Pro 2均已开启预约，全部新品将于9月20日开售。目前，Apple产品京东自营旗舰店也针对iPhone 16系列开启了预约通道，想第一时间入手新机，可以来京东App搜索“苹果首发”即可直达。

值得注意的是，今年京东针对Apple新品推出了重磅权益，在京东购买指定A+会员版iPhone 16、Apple Watch S10还能价保11.11，再也不怕降价买贵。此外针对iPhone 16系列，京东提供指定机型加49元得1年期AppleCare+、领至高1500元的以旧换新券等权益;针对Apple Watch，京东带来了至高24期免息、以旧换新至高补贴600元等福利;针对AirPods，京东提供6期免息、以旧换新至高300元补贴等权益。

最重磅的是，99元开通京东A+会员可提前锁定iPhone 16系列优先必购权、App Store充值优惠(每月可领200减10、200减3优惠券)、原厂配件94折、1年2次质量问题只换不修等多重权益，很容易就能回本。下面，就一起来回顾下本次发布会的产品亮点，看看哪款新机更值得第一时间抢购。

iPhone 16系列

iPhone 16 系列搭载 A18 芯片，采用 3nm 制程工艺，能为Apple Intelligence提供充足算力支持。iPhone 16和iPhone 16 Plus在侧边添加了“操作按键”，还拥有两颗融合式后摄像头，能够拍摄全新超广角和微距照片。除此之外，今年 iPhone 16 全系均额外增加了一个“相机控制”物理按钮，用户可以直接通过该按键开启相机，并且可在该按键上以触摸、点击、双击等方式调节相机参数以及拍照、拍视频等。

iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max则搭载A18 Pro芯片，3纳米制程、16核神经网络，能提高AI的处理能力和能效，运行效率相比A17 Pro提高15%，GPU提升20%，光追提升两倍。还采用了全新的4800万像素融合摄像头，搭配全新的相机按键可以实现更加多样的影像玩法;支持4K120的ProRes和杜比视界，配备四枚录音棚级别麦克风，无论是慢动作还是普通视频都能拍，还能让拍摄视频时麦克风收音的噪声更小。

iPhone 16系列预售将于9月13日晚8点在京东开启，9月20日起正式发售。iPhone 16起售价为5999元，iPhone 16 Plus起售价为6999元，iPhone 16 Pro起售价为7999元，iPhone 16 Pro Max起售价为9999元。

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10是迄今最薄的 Apple Watch，佩戴较以往更为舒适，并配备了所有 Apple Watch中更宽大、最先进的显示屏。其中，厚度减少了近10%，续航最长可保持18小时;还搭载了S10 SiP芯片、内置了4核神经网络引擎，带来双指互点两下手势、设备端Siri、听写、自动体能训练检测、车祸检测和摔倒检测等功能，满足用户日常所需。

Apple Watch Ultra 2拥有运动手表中精确度领先的GPS定位功能和Apple所有产品中亮度最高的显示屏，正常使用下电池续航最长可达36小时;低电量模式下电池续航更可长达72小时。

Apple Watch Series 10 还提供了42 毫米和 46 毫米两种可选尺寸，新亮黑色、新玫瑰金色及银色铝金属表壳，以及新原色、金色与石板色钛金属表壳，起售价为2999元。Apple Watch Ultra 2 新增黑色钛金属表壳，同样搭配蓝宝石屏幕，起售价为6499元，目前Apple产品京东自营旗舰店均已开启预售，9月20日正式发售。

AirPods 4

凭借卓越音质与标志性设计，AirPods深受全球成百上千万用户的喜爱。在 H2 芯片驱动下，AirPods 4解锁了仅有Apple芯片才能呈现的智能音频体验，包括在各种环境下都能让通话质量更清晰的语音凸显技术，以及让用户仅需点头同意或摇头拒绝、无需开口就能回应 Siri 通知的 Siri 互动方式。值得注意的是，还首次为无耳塞式设计带来了主动降噪功能。依托升级的麦克风、H2 芯片的强劲性能和先进的计算音频技术，AirPods 4(支持主动降噪)可降低飞机引擎、城市交通等环境噪音。AirPods Max则带来五种美观的新配色，包括午夜色、星光色、蓝色、橙色和紫色，支持 USB-C 充电，无论在家还是出门在外，充电都更加方便。

AirPods 4起售价为999元，AirPods 4(支持主动降噪)售价为1399元，AirPods Max起售价为3999元，目前京东已开启预售，9月20日正式开售。

如果对Apple新品感兴趣，想要第一时间入手，就即刻打开京东APP搜索“苹果首发”预约抢购吧，正品有保障，货源充足还能提前抽签获得iPhone优先选购权。