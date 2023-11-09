专访iQOO全球市场总裁程刚：探寻顶级性能的基本盘不会改变

【天极网手机频道】手机市场近些年竞争日趋激烈，各个品牌走高的同时，也纷纷着眼于探索下一个行业增长点，比如自研芯片，全焦段影像系统，抑或者时下热门的端侧大模型。对于iQOO而言，它更需要在极致能力的基本盘与新的增长点之间寻找属于它的平衡。11月7日晚，iQOO带来年度旗舰iQOO 12系列，售价3999元起。作为一部主打性能和游戏的手机，iQOO 12系列搭载由第三代骁龙8移动平台，满血版LPDDR5X和UFS 4.0组成的新“性能铁三角”。除此之外，它还额外配备了自研电竞芯片Q1与和自研电竞引擎的软硬组合。

而iQOO 12系列也是其历代产品中影像能力最强的，“三摄五焦段”的万里追光影像系统包含全新定制的1/1.3英寸5000万像素的追光主摄和旗舰级3X潜望长焦，影像能力可圈可点。发布会后，iQOO全球市场总裁 程刚、iQOO产品副总裁 罗锋接受了包括天极网在内的多家媒体访谈，就产品细节、品牌策略、未来思考等问题做了进一步交流。

iQOO全球市场总裁 程刚（左）、iQOO产品副总裁 罗锋（右）

持续探寻极致能力的边界，iQOO的基本盘没有改变

从2019年成立开始，iQOO专注聚焦在电竞、性能的赛道里面，成立四年多来，iQOO品牌在国内积累了约4000万用户。iQOO全球市场总裁 程刚表示，为热爱电竞、热爱游戏的用户做一款顶级性能、畅爽好用的手机，iQOO这个定位不会改变。“生而强悍 探索不止”是iQOO的品牌基因。iQOO深耕电竞手机，已经成为专业选手的首选，普通玩家的利器。iQOO 12系列这一次也是在极致性能的基础上，将设计、影像进一步补足。

程刚认为，电竞这个赛道还有广阔的空间，而且性能和电竞为主的数码消费品持续迭代的空间非常大。随着我们的认知和技术不断地储备，会发现这里面有很多东西值得我们去改善，还有很大的空间把体验变得更好。iQOO 在坚持以性能为优先级的基础上，不断优化用户体验，以及探索市场里罕见的新鲜技术。

iQOO全球市场总裁 程刚

过往iQOO 数字旗舰几乎代代都有让人惊喜的亮点，比如首次加入 X 轴线性马达的 iQOO 3、立体声双扬声器的 iQOO 5 系列、以及搭载了独显芯片的 iQOO 8 系列。iQOO 12 系列发布会上，最大的惊喜点其实是自研电竞芯片 Q1，这颗自研芯片主要是奔着超帧超分并发而来的，实际上也是在解决当前移动设备与移动游戏之间的不平衡点。

iQOO产品副总裁 罗锋表示，iQOO一直专注于电竞游戏性能赛道，希望不断追求产品体验的极限，因此公司在研发产品时会非常追求超分、超帧以及超好画质，但做好这些体验的同时，必然绕不开手机功耗问题，所以这就需要公司自研芯片算法和IP设计，用自己的算法去匹配硬件，从而让产品体验更好、运行效率更高。越来越多追求高画质、高帧率，且特效华丽的游戏诞生，这对于移动设备来说，是性能的极限压榨，而利用超帧超分并发，可以有效提升画质、帧率，但并不会给处理器太高的压力，确保流畅、持久。

谈及为何选择自研？程刚表示，iQOO已经在极致性能和电竞体验上有了一定的领先，也会持续加强自身对消费者得认知和技术储备，把产品体验做得更好。Q1芯片本身承载的就是算法，在自研过程中，它可以将iQOO对用户痛点以及未来需求的升级趋势融入其中。

罗锋补充说，硬件和软件匹配这个事情做好，特别是单独的硬件架构和通路做好，它的效率能效比会提得很高。同时介绍到“iQOO自研芯片由旗下芯片技术团队负责，该团队是与vivo共建的，现有规模300多人。”未来iQOO自研的电竞芯片还会持续迭代、持续进化，探寻极致性能的能力边界。





倾听用户需求，产品定价务求符合认知且合理

搭载骁龙8Gen 3旗舰平台的iQOO 12系列起售价定在3999元，12GB+256GB起跳，结合产品本身的综合实力来看，具有相当不错的竞争力。谈及iQOO 12系列的定价策略，程刚表示，我跟我团队的要求从来都是合理的定价，觉得是我们自己要对自己有一个清晰的认知，同时给用户一个合理的定价。

iQOO的企业文化是做正确的事情，并且把事情做正确。在程刚看来，如果有人明显在做不对的事情，我们也要跟着去做，这显然是不符合iQOO的企业文化。每个人应该有每个人的思考，我们会按照我们既定的规划和方向，按照我们的节奏稳步往前推进我们的发展，不会操之过急。像有的友商不要利润，有的友商甚至亏钱等声音，iQOO也不会太多地受到这些信息的干扰。时间放长远，很多东西会一目了然。

程刚对天极网表示，iQOO是一个很会倾听用户需求的品牌。按照固有印象，iQOO用户可能会是特别在意参数的人群，但据程刚透露，iQOO的目标人群――酷客们确实很懂产品、懂技术，对一些新的技术、新的科技也很敏感，但并不代表他们只看表面的参数。比如200W充电，其实有很多用户表示120W就足够，把省出来的空间，放在性能、电竞体验，把散热、手感上，把它们做得更好。这次发布的iQOO 12系列很多软硬件设定，都是听取用户建议的成果。





AI大模型发展循序渐进，看好手机行业未来发展

在问及未来手机行业发展方向，以及AI大模型的影响时，罗锋表示，大模型在端侧的落地未来一定是个循序渐进的过程，iQOO 12系列预置OriginOS 4系统，而这款系统一大亮点就是蓝心小V，这也是iQOO在面相未来的探索。端侧让我们对手机的使用，特别是交互这一块以及信息的获取和处理方式，有可能产生本质性的影响。

iQOO产品副总裁 罗锋

罗锋表示，iPhone引领智能手机发展的原因是苹果颠覆了人们与智能手机的交互方式，由过去键盘式发展为触屏交互方式，大模型也有可能对手机交互方式产生本质性影响，未来语音有可能成为主流的一种交互方式，但这是一个循序渐进的过程，中间必然会经历自然探索、犯错、试错等，不过对用户而言，值得期待。这背后是有巨大的机会。只是说未来这个路怎么走，一步一步的过程怎么样，它是一个自然探索，甚至很多试错的过程，但是它对消费者来说一定是很幸福的、值得期待的事情。

最后，谈及华为回归市场后带来的竞争加剧，程刚直言，华为回来对行业来讲肯定是好事，作为国内优秀的企业会给整个行业带来更多的活力、更多的创新，对消费者来讲也多了一个选择。同时程刚表示看好手机行业未来发展，“从今年第二季度开始，消费电子行业就伴随经济的复苏逐渐回暖，相信随着整个大环境的持续回暖和向好，将对包括手机在内的各行各业带来利好。明年iQOO有机会在今年的出货量基础上实现同比增长。”