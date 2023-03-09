全球最畅销手机：苹果独揽8席，iPhone13夺冠，国产品牌全军覆没

【天极网手机频道】根据调研机构CounterPoint Research公布的全球月度手机型号销售跟踪报告显示，2022年最畅销的智能手机是iPhone 13，该款机型仅凭一己之力就占据了iPhone销量的28%，接近三分之一的占比。而去年发布的iPhone 14，只排在了畅销榜单的第7位，为此，“为何iPhone14不如13卖的好”还登上了微博热搜。

那么问题来了，去年发布的新款手机iPhone14，销量表现为何输给了前代呢？事实上，在iPhone14系列刚上市时的销量表现相比iPhone 13就差了许多，数据显示，iPhone 14系列刚上市前三天的销量为98.7万部，对比iPhone 13系列销量低了11%。至于其中的原因，大家应该都知道，那就是苹果挤牙膏。

简单来说，相对于iPhone 13来说，iPhone 14可以说是几乎没有升级，尤其是标准版机型，不仅处理器都是使用前代，外观、屏幕刷新率等方面更是毫无变化，挤牙膏+敷衍的做法让消费者对这款手机完全提不起兴趣。另外，对于升级了芯片、配备了灵动岛的Pro系列，一方面因为性能升级幅度较小、最大的改变仅是外观上的灵动岛，另一方面因价格太高，一大部分消费者也被劝退。

还有一个细节就是，在iPhone14系列发布前，iPhone 13进行了一波降价，从性价比的角度而言，iPhone 14系列更是毫无优势，消费者自然会选择iPhone 13。说白了，苹果在iPhone 14系列身上根本没花什么心思，从双十一活动就可以看出，iPhone 14双十一直降1000+，敢问之前哪见过苹果这样的降价场面。

还值得一提的是，2022年全球卖最多的单品TOP 10里，8款来自苹果，2款来自三星，国产手机无一上榜，全军覆没。回顾近几年的全球智能手机畅销榜单，国产机型的成绩显得十分惨淡，2018年上榜的仅有Redmi 5A，排在第五位;2019年仅有OPPO旗下的OPPO A5上榜;2020年国产手机厂商全军覆没;2021年，有两款国产机型上榜，但排名也都比较靠后，Redmi 9A排第七，Redmi 9排第九。反观苹果的战况，其几乎每年都会占据前十名中一半以上的席位。

实在搞不懂，每当苹果发布新机时大家都在吐槽苹果毫无诚意、缺乏创新，但每次榜单苹果总是排在前几位，尤其是在销量上国产手机始终差那么一点。不过，仔细一想，苹果主要还是赢在了核心技术和产品生态方面，而这正好是国产厂商所缺乏的。

最后想问一问大家，去年你买的iPhone13，还是iPhone14，又或者国产手机呢？