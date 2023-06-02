Reno10 系列「拍你所爱照相馆」成都站收官，下一城6月3日童趣继续

最新发布的Reno10系列凭借超高的颜值和全系标配的长焦镜头，从预热到正式发布都吸引了众多网友和消费者的关注和热议。对于注重影像体验的用户，也十分看好手机全系标配超光影长焦镜头的设计。为了让更多用户近距离体验到OPPO Reno10系列的影像属性，官方还在5-6月携手@天真蓝推出了「拍你所爱照相馆」活动。6月2日，OPPO Reno10系列「拍你所爱照相馆」成都站完美收官。

在刚刚结束的成都快闪店拍摄活动中，Reno10系列的拍摄效果，就收获到了众多爸爸妈妈们的一致好评。天极网了解到，OPPO Reno10 系列是近期发布的一款人像摄影轻旗舰手机，这款新机凭借着人像、轻薄、时尚等特性深受市场的青睐。

OPPO Reno10 系列所搭载的超光影潜望长焦镜头，不仅能够呈现更好拍出立体五官、自然光影和生动表情，同时它也极大地拓展了用户的人像构图自由。在超光影图像引擎加持下，OPPO Reno10 系列能让用户从1X、3X到6X，从全景到特写，都可以拍出旗舰水平的质感人像，拍出“所爱跃然眼前”的效果。

值得一提的是，OPPO Reno10系列「拍你所爱照相馆」活动还有全国 10 城，OPPO 官方门店将继续携手@天真蓝 专业摄影师，邀用户6月3日继续开拍，届时用户们到店可以免费拍摄多张儿童节精美照。同时OPPO Reno10 系列已正式开售并在618期间持续热销，感兴趣的朋友可多关注。