苹果超大尺寸iPad Air即将推出！但依旧采用LCD屏幕

【天极网手机频道】2月13日，天极网通过外媒了解到，苹果公司计划在今年三月举办一场新品发布会。按照苹果往年传统来说，这次发布的设备只会有iPad一条产品线，但大家不要感到失望，按照以往的惯例来说，这次发布会极大可能会带来新款iPad mini、10.9英寸iPad以及更大尺寸12.9英寸的iPad Air。

从外媒爆料的照片来看，12.9英寸的iPad Air搭载了一股和iPhone手机如出一辙的凸起单摄像头，摄像头下方还会配置一个闪光灯，可以说是大大加强了12.9英寸的iPad Air夜晚拍照能力。值得一提的是，12.9英寸的iPad Air将会支持妙控键盘，也就是说老款的妙控键盘可以直接用在新款iPad上。

性能配置方面，也是这次12.9英寸的iiPad Air最大升级要点，将会搭载苹果自研的M2芯片。这枚芯片的实力大家也是知道的，采用了第二代5纳米工艺制造，有着高达200亿的晶体管。架构方面，M2芯片是一款八核心处理器，其中四个超级性能核心，还有四个高能效比的核心。GPU方面，相比M1芯片，M2芯片的基础性能提高了百分之18，神经网络引擎速度提高了百分之40。

最后，以上信息都是源自外媒爆料，具体何时发布，大家还是要以苹果官方信息为准。不知道你期不期待今年的新款iPad平板电脑呢？