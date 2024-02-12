网传iPhone 16系列部分机型电池设计有所改变，容量或增大

【天极网手机频道】近日网传iPhone 16系列机型的电池设计以及容量将有多变化，内部也经过重新设计，部分机型不再提供L型电池，而是改为标准的矩形电池。爆料图显示iPhone 16 Pro Max将从iPhone 15 Pro Max上使用的L形电池设计改为与iPhone 16和iPhone 16 Plus等相同的标准矩形电池。

电池容量上，iPhone 16将配备3561mAh电池，而iPhone 16 Plus配备4006mAh电池，iPhone 16 Pro Max配备4676mAh电池。从数据上看，iPhone 16系列的电池容量符合预期，相比上一代机型有不同程度的改变。除此之外没有更多的信息显示iPhone 16系列内部还有哪些改变。



iPhone 15 Pro Max与iPhone 16 Pro Max的电池设计对比和容量对比



iPhone 15与iPhone 16的电池设计对比和容量对比

作为参考，iPhone 15的电池容量为3349mAh，iPhone 15 Plus的电池容量为4383mAh，iPhone 15 Pro的电池容量为3274mAh，iPhone 15 Pro Max的电池容量为4422mAh。由此可看出，iPhone 16电池容量+6%，iPhone 16 Plus电池容量-9%，iPhone 16 Pro Max电池容量+5%。这次爆料并未透露有关iPhone 16 Pro电池的任何信息，而且也不清楚为何iPhone 16 Plus的电池会比前代小，iPhone 16的电池反而有增长。

但是在机身方面，iPhone 16 Pro屏幕尺寸是6.3英寸，机身重量是194g，而iPhone 15 Pro尺寸是6.1英寸，机身重量是187g;iPhone 16 Pro Max屏幕尺寸是6.9英寸，机身重量是225g，而iPhone 15 Pro Max尺寸是6.7英寸，机身重量是221g。按道理iPhone 16系列的电池容量应该会更高一些。关于iPhone 16的外观设计，摄像模组变化还是很明显的，双摄像头排列整齐垂直位于椭圆形黑框中，另外还有一个圆角矩形的大摄像头模组进行包围，摄像头右侧是闪光灯等部件，这稍微有点像iPhone X系列的感觉;还有一个渲染图是另一种设计方案，双摄是区隔开的，没有做集成化设计，这个设计就稍微有点像iPhone 12系列的设计。总之这个设计不能说完全丑，但也不好看就是了。

先不管这爆料瓜保不保熟，首先让电池耐用才是王道，掉电太快再加上容量小本就很吃亏，而且从去年3月份开始苹果是全球性的上调电池维修价格，容量小掉电快充电慢再加上维修电池费用高，导致了很多消费者转向安卓手机市场。

为了延长iPhone电池寿命，用户可以采取一些措施，例如尽量在仅有20%电量的时候就充上电，避免充放电达到循环;打开优化电池充电功能;还有避免在过热或过冷的环境下进行充电;尽量使用苹果原装充电器进行充电等方法。