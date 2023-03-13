安卓侧目！苹果A17跑分曝光：单核提升59%，这次牙膏挤爆了

【天极网手机频道】对于苹果近几年发布的产品，大家给出的最多评论就是“挤牙膏”，就连苹果A系列处理器在性能方面的进步也不是很明显，这也便引起了果粉们的强烈不满，同时也导致iPhone 14的销量不如iPhone 13系列。

正当大家对苹果快要失去耐心的时候，国外知名爆料人Max Tech透露了一则重磅信息。据悉，爆料人Max Tech晒出了号称是苹果A17仿生的GeekBench 6跑分成绩，其中单核跑分达到了惊人的3986分，多核分数为8841分。

也是个什么概念呢？简单来说，该成绩相比A16处理器在单核方面提升了近60%，多核提升了43%;更夸张的是，根据实测，目前搭载M2芯片的Macbook在Geekbench 6的单核分数为2604，多核为9751，也就是说，单核跑分上已经超过了M2处理器，多核也是十分接近。

与安卓阵营的芯片对比，其升级幅度同样让人觉得不可思议。安卓市场目前最好的旗舰芯片是骁龙8Gen 2，其在GeekBench 6上的跑分数据为单核1953分，多核5449分，对比之下，A17的单核跑分几乎是安卓旗舰的整整两倍，多核成绩则是1.6倍。这下大家应该了解这份跑分数据的“含金量”了吧，也能理解A17芯片此次的进步有多恐怖了吧!

众所周知，近两年iPhone在芯片方面确实不尽人意，也还影响到了iPhone的销量，但从以上数据对比来看，在A14、A15和A16连续挤了3年牙膏后，苹果这一次算是爆发了。而苹果这样做的目的主要是想凭借A17芯片去改写手机芯片的性能新神话，从而带动iPhone销量。

那么，苹果A17芯片的提升幅度为何如此巨大呢？我认为这与台积电新量产的3nm制程工艺有着密不可分的联系，据台积电给出的官方数据来看，相较于5nm制程，3nm制程的逻辑密度、速度分别提升了70%和10-15%，功耗也降低25-30%。

最后，如果该数据为真的话，届时iPhone 15 Pro系列的性能可能会给人不小的惊喜。同时，眼看安卓厂商们勉强摸到了苹果的后尾灯，苹果却一脚油门，再次跑得没影了，安卓想要追上估计是难了!

另外，如果苹果A17的CPU性能属实，那么今年手机市场的性能将会有翻倍的变化，届时iPhone 15 Pro系列可能会成为非常热门的升级选择。