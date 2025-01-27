ColorOS 15正式版2月适配计划公布，OPPO、一加多款旧机型也将迎来升级

【天极网手机频道】近日，ColorOS官方正式公布了ColorOS 15正式版2月的适配计划，此次升级覆盖多款OPPO和一加的旧机型，让众多用户翘首以盼。

根据适配计划，从2月13日起，多款机型将陆续开放ColorOS 15正式版的升级。具体来说，从2月13日OPPO Reno10将率先迎来升级;2月19日OPPO Reno9 Pro+加入升级行列;2月25日OPPO Find X5 Pro天玑版和OPPO K12 Plus也可进行系统更新;在2月27日OPPO K11、OPPO K11x、一加 Ace以及一加 Ace 竞速版也将完成升级。

近年来ColorOS凭借其不断迭代更新的功能和持续优化的用户体验，逐渐从口碑争议中脱颖而出。全新ColorOS 15自研流畅双引擎 ―― “极光引擎”和“潮汐引擎”从根源上解决了安卓手机系统流畅的问题。

得益于ColorOS 15极光引擎，实现了系统级渲染与绘制架构的用户操作体验流畅感知，上一个动画还未结束系统便启动同步绘制两个画面窗口，解决了因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿问题，简单来说就是用户主动打断前面应用动画时，桌面上依然会同时显示多个应用启动/关闭的动画效果，不会出现现在常见的上一个应用被打断后动画立刻丢失的情况。

全新潮汐引擎则从芯片缓存智能分配架构到软件算法效率全栈加速，让ColorOS 15在多应用快速切换时的开启速度得到了显著提升。不管是APP图标、卡片、文件夹还是组件，系统都可以实现并行动画，比如打开一个应用，在这个过程中用户可随时打断，点击响应迅速，画面丝滑连贯;下载应用的速度也有所提升，等待的时间大幅缩短。

ColorOS 15对系统资源的优化和管理，还与流体云技术的加持密不可分。流体云技术通过优化系统资源的分配和调度，实现了应用间的无缝切换和快速响应，同时，它还支持自定义交互方式，在通知中心和状态栏实时提醒出行、外卖等场景的服务信息。

在AI方面，ColorOS 15基于天玑9400旗舰处理器，将强大AI算力结合屏幕和相机视觉融入ColorOS 15，做出了最易用的AI，最实用的AI，最场景化的AI的功能――“一键问屏”功能，小布助手能够首先识别当前应用类型，如小红书、微信等，再结合用户的语音或手写指令，高效、智能地完成任务。

ColorOS 15还在影像上带来了超清实况、AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去反光等功能，利用AI拯救“废片”，甚至可以通过“一键问屏”功能，让系统做出相对应的功能要求;在ColorOS 15支持下的超清LivePhoto实况照片，将实况照片的视频长度扩展至3秒，通过AI算法智能识别场景和主体，自动调整曝光、白平衡等参数，确保每一张照片都能呈现出最佳效果;ColorOS 15还能实现与iPhone互通互联，只需要在蓝牙、NFC和一碰互联开关开启的状态下，就可以与iPhone设备进行图片(包括实况照片)、视频、文档一碰分享，且支持iPhone灵动岛实时显示传输进度，打破安卓与iOS的生态壁垒，用户处理事情更加高效快捷。

总的来说，ColorOS 15在流畅性和易用性功能上都有非常大的提升。无论是超清Livephoto、水印大师等拍照功能的加入，还是自研流畅双引擎 “极光引擎”和“潮汐引擎”的加持，亦或是流体云技术的全面升级，以及其他易用好用功能的体验，都让体验过ColorOS 15系统的用户一致好评。

此次ColorOS 15正式版2月适配计划的公布无疑为众多OPPO和一加用户带来了好消息。无论是新机型还是旧机型，用户都将能够体验到ColorOS 15带来的全新功能和优化体验。对于尚未收到升级推送的用户来说也不必着急，只需耐心等待后续的升级计划即可。