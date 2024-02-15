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比充电宝还离谱！Energizer将推出一款28000mAh的手机

2024-02-15 12:10:31 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】随着手机性能的不断提升，我们可以发现，手机的电池容量是越来越大了。但是就论智能手机市场来说，搭载一块5000毫安时电池的手机，就可以称其为大电池手机了。但是近日，天极网了解到，海外电池品牌Energizer宣布将会在今年内推出一款全新的智能手机“P28K”。 

　　比充电宝还离谱!Energizer将推出一款28000mAh的手机

  这款手机的命名就很有意思叫做――“P28K”，其中这个28代表的意思，就是将会配置一块28000mAh超大容量电池!这就很离谱了，要知道现在一些大型充电宝也不过一万毫安时。对此，海外电池品牌Energizer表示：想要通过这款手机来彻底解决用户的续航焦虑症。

  其他信息方面，根据外媒放出照片，电池品牌Energizer的“P28K”外形就十分厚重，好似一个超大型充电宝。但官方的解释也很有意思，大致意思就是，外媒是故意把手机设计成这个样子，因为这部手机主打的就是一个坚固耐用。

  此外，电池品牌Energizer的“P28K”搭载了一块6.78英寸FHD屏幕，后置摄像头模组采用了三摄组合，一颗6000万像素主摄以及两枚2000万像素副摄。具体的传感器型号，目前还不知道，但至少在摄像头数量这一块是跟上时代了。最后，池品牌Energizer的“P28K”预计将会在2月26日的巴塞罗那MWC大会上亮相。

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