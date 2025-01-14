手机内存加量不加价 春节前换新手机就来京东年货节

【天极网手机频道】距离春节已经不足半月，还没有为家人朋友选好年礼的消费者不妨选择一台手机，既表心意又非常实用。为让消费者轻松购机，不用陷入内存焦虑，京东年货节推出购机享内存免费升杯的活动，能以8GB+128GB的价格到手8GB+256GB手机，或者以12GB+256GB的价格到手16GB+512GB手机，花小内存的钱，得大内存手机，又好又便宜，还可参与互动抽好事发升“大”礼包。感兴趣的消费者到京东APP搜索“手机内存升杯”即可进入页面抢购新机，下面就一起来看看有哪些手机值得入手吧。

消费者换新手机可以选择荣耀100 Pro。其搭载第二代骁龙8，性能优异;配置荣耀自研射频增强芯片C1，信号更好;采用荣耀绿洲护眼屏，获得德国莱茵全局护眼3.0认证，清晰且护眼;搭载单反级写真相机，带来单反级背景虚化、写真级肤质调优、面部黄金比例调优、4D自然立体美妆，拍摄优质人像。荣耀100 Pro 亮黑色 12GB+256GB免费升级为16GB+256GB，京东价2399元。

喜欢拍照可以选择vivo S18，后置影棚级柔光环，智能调节亮度、色温，前置双柔光，两种光源双重协作，同时后置5000万人眼仿生主摄，带来影棚级清晰画质，支持AI智能填补发丝、渐进式虚化、多巴胺胶片相框，无论何时何地拍照都出彩;内置5000mAh超薄蓝海电池，拍摄不用担心电量。vivo S18 花似锦 12GB+256GB免费升级为12GB+512GB，京东价1999元。

喜欢打游戏可以入手红魔9S Pro+。其搭载第三代骁龙8领先版，性能佳;采用第六代屏下超竞全面屏，为电竞带来更优质视觉效果和触控体验;搭载红芯R2 Pro，带来专业级电竞操控体验;游戏空间带来AI智能领航员、声像探针、AI触发器、高光时刻游戏卡片，体验更好。红魔9S Pro+ 暗夜骑士 16GB+256GB免费升级为16GB+512GB，京东价4599元。

想要入手新手机的消费者锁定京东年货节，到京东APP搜索“手机内存升杯”即可进入页面抢购新机，花小内存的钱，得大内存手机。