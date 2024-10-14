vivo X200 Pro评测：一超多能，“蓝科技”加持下的影像旗舰新高度

【天极网手机频道】自vivo X100系列发布以来，其在移动影像领域的表现就备受瞩目。无论是强大的拍摄性能，还是卓越的外观设计，都赢得了众多消费者的青睐。而今vivo再次发力，推出了全新的vivo X200系列。作为旗舰之作，vivo X200 Pro不仅继承了vivo一贯的优雅设计和精湛工艺，更在影像、性能和续航等方面实现了全面突破。

全新一代vivo X200 Pro在蓝科技加持之下铸就2024年度最强影像旗舰。蔡司2亿APO超级长焦镜头+蓝图与索尼联合定义的LYT-818传感器主摄+5000万像素超视野超广角摄像头，共同构成了其强大的影像矩阵。

蔡司2亿APO超级长焦镜头拥有1/1.4英寸的大底传感器，配合f/2.67的光圈和85mm等效焦距，能够轻松实现远距离拍摄和长焦微距拍摄，而且还配备了OIS防抖技术和CIPA 4.5专业级防抖算法，有效减少了长焦拍摄时的抖动和模糊，蔡司T*镀膜技术和蔡司APO认证的加持使得镜头在长焦拍摄时能够保持出色的透光性和色彩还原度;5000万像素的主摄拥有1/1.28英寸大底传感器，配合f/1.57的超大光圈和23mm等效焦距，使得主摄在光线充足的环境下能够轻松拍出色彩饱满而不失真、背景虚化自然、主体突出的照片;除了主摄和长焦镜头外，vivo X200 Pro还配备了一颗5000万像素的超视野超广角摄像头，拥有15mm的等效焦距，能够轻松捕捉更宽广的画面。

在实际的拍摄样张中可以看到，得益于蔡司T*镀膜和VCS仿生光谱3.0技术的加持，画面的色彩饱和度和对比度都达到了极高的水平，同时暗部细节也得到了很好的保留。得益于长焦镜头，无论是天空、树木或是远处的建筑细节都能够清晰呈现，画面层次感十足。同时，OIS防抖技术的加入也使得在拍摄过程中能够有效减少画面抖动，确保画面中的每一个细节都清晰可见。通过蓝图算法矩阵的大模型画质增强技术，在20x及以上的细节表现有大幅提升，显著改善长焦高倍率的画质。

85mm超高清人像搭配人眼对焦，能够营造出强烈的画面空间感以及最大程度地还原人脸的立体感，更明确地突出人物主体的存在。此外，人像美颜效果也非常细腻自然，既提亮肤色、修饰脸型，还能保留人物原有的面部特征和气质，避免了过度美颜导致的失真现象。

人像模式能够准确识别并突出人物主体，新增135mm长焦人像补齐人像全焦段，拍摄人物的轮廓线条流畅自然，即便是面部的微小表情也能清晰捕捉，服饰上的纹理细节和色彩也得到很好的还原，眉毛、眼睫毛、皮肤纹路没有因为美颜而被磨掉，人物发丝也并没有因为虚化而被抹掉，反而在被光线的照耀下勾勒出根根分明，细腻的影调变化让虚化更具纵深的空间感，呈现出长焦空间透视感和画面压缩感。虚化边缘的细节也非常出色，没有以往的生硬和突兀，整体虚化效果柔和，画面和谐自然，很好地突出了人像主体。

人像模式长焦(85mm、135mm)也支持运动抓拍能力，很多时候用户在使用普通手机拍摄动态人像的情况下因为人物的移动产生晃动或反光，导致很难精准捕捉拍摄到清晰的人像样张。得益于vivo全新的双串流运动算法，即使人物在移动或做出大幅度动作下能迅速调整焦距和曝光，在保证画质无损的前提下最高可弥补6倍快门速度差异，人像模式内运动人像画质定格能力提升，精准捕捉动态人像下的发丝、衣服，甚至是耳环等饰品细节，从此告别“摆拍”。

在暗光场景下vivo X200 Pro能够精准捕捉暗部细节，同时抑制高光过曝，整体画面明亮且纯净度高，画面中的灯光效果柔和而不刺眼，暗部细节也得到了很好的保留。值得一提的是，vivo X200 Pro新增了一个“风光模式”，这个模式其实是夜景模式的全新升级，融合原夜景、月亮、星空等多个效果，一键即可拍出超有氛围的夜景照片。

基于天玑9400与蓝图影像芯片V3+双芯协同，显著提升vivo X200 Pro的拍摄速度和成像质量。蓝图影像芯片V3+不仅提升了手机的图像处理能力和拍摄效果，还带来了更多专业的影像算法和优化，实现了主摄和长焦4K 120fps的录制能力，支持4K 60fps HDR杜比视界，4K 120fps电影慢动作视频录制，全焦段4K 60fps 10bit Log视频;升级4K AI美颜算法，首次支持长焦高动态范围录像，长焦清晰度再提升，满足了用户对于高质量视频拍摄的需求。



4K 120fps电影慢动作视频录制

目前vivo X200 Pro支持Live Photo动态照片支持多个社交平台分享，更重要的是支持iPhone互传换机到vivo，并兼容Live Photo动态照片显示查看。



Live Photo动态照片

从整体体验来说，vivo X200 Pro的影像实力确实是更上一层楼，不仅在人像、夜景和风光模式下展现了非凡的拍摄实力，在细节处理、色彩还原和创意功能上也实现了全面升级，既满足用户日常拍摄需求，又能激发用户的创作灵感，让手机拍摄成为一种享受和乐趣。可以说，vivo X200 Pro的影像系统不仅是一次技术的革新，更是一次摄影艺术的升华。

vivo X200 Pro全球首发搭载第二代全大核3nm天玑9400，这款芯片采用了台积电第二代3nm先进制程和强大的CPU/GPU架构，CPU主频最高可达3.626GHz，常温环境下安兔兔跑分轻松超296万分，GeekBench 6的单核成绩达到2825分，多核9187分。

得益于天玑9400的GPU和OMM追光引擎技术以及vivo的优化调校，在全球首发的《暗区突围》中实现了90帧全场景光追体验，全场下来画面流畅度极高，几乎没有感受到卡顿情况，天玑星速引擎让手游操作更灵敏、画面流畅且画质惊艳，在OMM追光引擎的加持下优化了游戏光影效果，场景的反射、光影、更加逼真;同时，手机的发热量也得到了很好的控制，即使长时间游戏也不会出现明显的发烫的情况。



《暗区突围》实际测试

接下来我们再请出老朋友《原神》进行测试，在渲染精度“极高”，其他参数均设置为“高”。20分钟左右的跑图几乎实现了“直线满帧”的流畅体验。



《原神》实际测试

整体来看，天玑9400在性能和功耗方面有着出色的表现，主流游戏的实测结果也证明了这一点。它不仅能够保持近乎满帧的游戏体验，功耗控制也进一步提升，使其在旗舰市场上具备了更加明显的优势。

性能强悍固然重要，视觉体验也必须跟上。得益于8T LTPO背板技术，vivo X200 Pro的6.78英寸全等深微四曲设计的蔡司大师色彩屏分辨率高达2800×1260，像素密度达到452PPI，为用户提供了细腻且清晰的视觉享受;屏幕峰值亮度至高可达到4500nit，全局激发亮度也高达1800nit，保证了在各种光线环境下的清晰度和可读性。支持0.1-120Hz自适应动态刷新率以及2160Hz全亮度高频PWM调光技术，既降低了功耗，又有效降低了长时间使用手机对眼睛的伤害。

vivo X200 Pro还将蔡司自然色彩从影像效果拓展到屏幕显示，实现了全链路蔡司自然色彩管理，支持100% P3广色域和10亿色色彩显示，色彩还原度极高。值得一提的是，vivo X200 Pro还具备全场景智慧护眼功能，能够自动识别具体场景，个性化呈现更舒适的亮度，为用户提供了更加贴心的护眼体验。

背面水滴镜片设计和水纹云阶设计则让这款手机在细节上更加精致和独特，铠甲玻璃的加入则让手机的抗摔性能得到了极大的提升。同时，宝石蓝、钛色、白月光以及辰夜黑4款配色也让用户有更多的选择空间。在内置了6000mAh的蓝海大电池下机身厚度仅有8.49mm，重量228g，手感轻薄无负担。

vivo X200 Pro配备了一块等效6000mAh的蓝海大电池+90W超快闪充+30W无线闪充的充电续航组合，在超快模式下进行实际充电，10分钟可充至29%的电量，完成充电仅需49分钟，充电时可选择充电模式，也可以在设置中选择默认超快模式充电。



充电测试(数据仅供参考)

基于出色的功耗控制以及蓝海续航系统，vivo X200 Pro的续航水平也是相当不错。模拟大家平时最常使用的在线视频、浏览网页、在线音乐、游戏、影像拍摄等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行以上场景各1小时以及待机8小时的续航测试。



续航测试(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后vivo X200 Pro剩余电量为67%，续航能力无需担忧。搭配vivo的超级省电功能，vivo X200 Pro续航能力提升克服用户低电量焦虑症。

系统方面，vivo X200系列搭载了全新OriginOS 5操作系统，全新OriginOS 5不仅AI深度融入、流畅度体验、内存管理机制创新、人机交互体验升级、个性化定制以及智能家居联动等方面带来了诸多创新亮点，更引入了令人瞩目的“蓝心小V”和“小V圈搜”功能，为用户带来了全新的智慧生活体验。

例如创新功能“小V圈搜”通过简单的划线、画圈可快速提取并搜索屏幕上的文字或图片信息，系统基于选中的内容会主动推送相关服务，例如朋友圈配文，系统检测到你没有安装微信，就会跳转到应用商店下载相关的APP。

除了“小V圈搜”，“小V建议”还将Jovi建议、重要通知、智慧建议等功能的合并升级，可根据你的使用习惯给出个性化的建议，还能在关键时刻提醒你重要事项。同时，“小V记忆”功能智能整合了你的数据，构建了一个多模态的“私人记忆库”，它能记住你的喜好、习惯，甚至是你曾经说过的话、做过的事。

OriginOS 5还提出了“60个月持久流畅”的承诺，这意味着vivo将对系统进行长期的优化和更新，包括智能内存管理、应用预加载等，以提升系统的整体性能和稳定性。确保手机在使用多年后依然能够保持出色的流畅性。

作为vivo精心打造的手机系统，OriginOS 5在流畅性方面实现了显著的突破和提升，从底层技术优化到用户界面的细腻打磨，都致力于为用户带来丝滑般的操作体验。

总结

vivo X200 Pro不仅在影像方面达到了新的高度，还在续航、性能以及OriginOS 5系统等方面实现了全面升级，还新增更懂中国用户需求的创新AI功能。作为vivo高端旗舰系列，vivo X200 Pro在这些软硬件的强势赋能之下带来了超满分体验。