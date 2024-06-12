618购物季人气之选，vivo S19 Pro旗舰级人像带来新体验

【天极网手机频道】凭借轻薄颜值外观、人像摄影实力与2499元起售的价格，全新的vivo S19系列一经开售，便成为618年中购物季的人气之选。作为vivo全新S系列的新作，S19系列不仅继承了vivo一贯的轻薄美学设计，同时在人像摄影、性能续航、智能交互等方面实现了全面升级。其中vivo S19 Pro更是实现了全焦段人像摄影，这在同价位手机中尚属首次，即便是在旗舰机中也不多见。

具体而言，vivo S19 Pro五大黄金人像焦段分别为1x，24mm 风光人像：广阔视角，新生报道，打卡明媚风光;1.5x，35mm 叙事人像：满满故事感，眼前惊喜一拍即定;2x，50mm 经典人像：真实无畸变，自然捕捉日常点滴;3.5x，85mm 肖像写真：聚焦突出人像，高光时刻随手记录;4x，100mm 特写人像：帧帧质感，定格动人情绪。五大黄金人像焦段全覆盖，用户可以随时定格生活中的美好瞬间。

值得一提，vivo S19 Pro还搭载了影棚级变焦柔光环，应用了液晶电控调光技术，拍照时，柔光环光线发射范围和光点聚焦范围，随着手机镜头的变焦而自动调节，堪称夜景人像拍照神器。使用主摄近拍时，柔光环会发出较大面积的散射光，为广阔场景提供补光;切换至远摄，柔光环会将光线聚焦成较窄的光束，覆盖远处所摄对象。

影像硬件上，vivo S19 Pro同样具有旗舰气质，其行业首发索尼5000万像素IMX921大底主摄，支持全新一代VCS人眼仿生技术，暗光画质纯净度提升25%，支持OIS光学防抖，同时还配备了5000万像素IMX816直立中焦，同样支持OIS光学防抖。

不仅于此，vivo S19系列还带来了第二代硅碳负极电池，拥有4500nits 120Hz护眼屏、同档IP68&IP69双重防水、Wi-Fi 7，并提供AI消除、动态照片、光韵多巴胺胶片相框等功能，让我们用户畅享智能手机带来的便利与乐趣。目前，vivo S19系列已在线上线下正式开售，S19的起售价仅为2499元，S19 Pro的起售价为3299元，618购物季期间更有多重好礼赠送，感兴趣的朋友可以前往官方体验店了解。