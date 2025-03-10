OPPO 服务优惠上新 全方位换新手机 维修低至 19 元起

【天极网手机频道】在2025年"双新"政策与消费升级浪潮的交织下，OPPO以"焕新无忧"的生态思维重构服务价值链――既让新机购置成为享受政策红利的科技盛宴，又为旧机延续生命周期的温情守护。国家最高20%的购机补贴叠加OPPO全家桶生态协同，Find X8系列百万用户通过磁吸能量卡、AI影像馆等创新服务体验智能生活跃迁;Reno13系列与A5 Pro更以碎屏保买一送一、新春福袋等组合拳，让科技普惠照进现实。而OPPO对旧机型的全周期关怀同样令人瞩目，从上周开始 OPPO 开展了全新的 OPPO 服务优惠活动，将针对 OPPO“旧机型”提供更加优惠的屏幕、后盖、电池和主板官方售后活动，此次活动将持续到本月结束，如果你是 OPPO 的老机型用户，此次推出的 OPPO 服务优惠活动绝对值得一看，以下是天极网整理的关于此次活动的内容。

屏幕维修服务

关于此次 OPPO 服务优惠的包含屏幕、后盖、电池和主板四种维修优惠服务。屏幕是手机最容易受损的部件之一，本次活动特别针对 OPPO 旧机型提供优惠，部分机型的屏幕总成维修价格低至 19 元起，包括：OPPO 机型：Find N2 内屏(2730 元)、Find NX(378 元)、Reno9 Pro(712 元)、Reno5 K(455 元)，一加机型：一加 Ace(890 元)、一加 9T(520 元)，更多机型的屏幕维修价格可通过微信“OPPO 服务”小程序查询。

电池维修优惠

随着长期使用，许多旧款机型的电池会出现衰减，影响续航体验。如果暂无更换新机的需求，更换原厂电池可有效降低充电频率，提升使用体验。

部分机型的电池维修价格如下：OPPO 机型：Find N3(199 元)、Find X3 Pro(129 元)、Reno6 Pro(129 元)、Reno5 Pro(129 元)，一加机型：一加 10 Pro(129 元)、一加 9 Pro(129 元)、一加 6(39 元)。更多机型的电池维修价格可在微信小程序中查询。

后盖与主板维修优惠

部分 OPPO 及一加机型的后盖与主板维修价格如下：Find N(12+512G)：主板维修 1900 元，后盖维修 290 元，Find X3 Pro(12+256G)主板维修 1990 元，一加 Ace(12+256G)主板维修 410 元，一加 11 木星岩后盖维修 349 元，其中 Find X2 和 Reno2机型后盖维修低至 29 元起，更多机型的维修价格可在 OPPO 服务渠道查询。

以上信息由天极网整理，这样的优惠服务的推展，充分展现了 OPPO 在国家补贴活动推展过程中，保持对老机型用户的贴心关怀。即便在不断推出新技术、新产品的同时，OPPO 依然关注广大用户的实际需求，为老机型提供实惠的维修服务。这种以用户体验为核心的服务理念，不仅体现了企业的社会责任感，也进一步巩固了 OPPO 在消费者心中的良好口碑。

值得一提的是，本次优惠活动期间，**屏幕维修可免除 50 元人工费用**，进一步降低了用户的维修成本。而其他服务项目所展示的价格均未含人工费用，具体详情可前往 OPPO 官方服务中心咨询工作人员，以获取最精准的信息与服务。