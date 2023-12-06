　　鲁大师11月安卓新机流畅榜 Reno11 Pro位列榜首

【天极网手机频道】12月6日，天极网从鲁大师官方了解到，鲁大师11月安卓新机流畅榜单正式发布。详细来看，在上个月末发布的OPPO Reno11 Pro位列榜首!此外，在鲁大师手机久用流畅测试报告第2期榜单中，OPPO Reno11 Pro和OPPO Reno11的排名分别是第五名和第十二名，这也算得上是开创了一个奇迹。

那么这里肯定会有小伙伴有疑问了，OPPO Reno11系列不是一款主打影像的旗舰手机吗？性能居然也这么强？这是因为OPPO Reno11系列不仅是专注于影像领域，像手机流畅性、性能强度都是一款手机的基础，OPPO官方只是没有过多的向大家宣传罢了。

但要我说OPPO Reno11系列能在鲁大师榜单上获得如此好成绩的要点还是其搭载的ColorOS 14系统。ColorOS 14 是OPPO沉淀十年的作品，汇集了安第斯大模型、潘塔纳尔系统、ColorOs超算平台三大技术。就论小编自己的使用来说，确确实实是带来了一种全新版本的智慧新体验。

并且ColorOS 14 还以智慧互融，化繁为简为重点，带来了许多实用、便利的小功能。比如我们可以直接在图库中为一些照片打上隐私水印、朋友发来的旅游地址我们无需二次打开其他APP就能直接获取信息。

这些的种种不难发现，ColorOS 14系列不仅可以让中端手机获得旗舰级别的系统体验，还可以让OPPO Reno11系列这样的次旗舰机体验变得更优秀，通过软件的优化、协调来打破硬件的限制!