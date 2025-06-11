华为Pura 80系列及全场景新品发布会盛大举行，多款新品重磅亮相

【天极网手机频道】2025年6月11日，华为Pura 80系列及全场景新品发布会在上海举行，HUAWEI Pura 80系列、HUAWEI WATCH 5、HUAWEI FreeBuds 6 悦彰耳机、HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸飞天青等多款新品正式亮相。

远超所望，HUAWEI Pura 80系列诠释科技美学，引领移动影像新体验

作为 HUAWEI Pura系列的全新力作，HUAWEI Pura 80系列将巅峰影像、美学设计与独创风格完美融合，再掀科技时尚美学新风尚。华为常务董事、终端BG董事长余承东表示：“华为一直引领移动影像的创新，不断突破移动影像边界，带给消费者极致的影像体验。未来，华为还会继续加大研发投入，为大家带来更多超乎想象的产品，更极致的用户体验!创新不止，锐意向前”。

外观方面，HUAWEI Pura 80系列带来全新耀目风向标设计，采用光芒绽放的太阳饰纹，光影层次与秩序感交相辉映，凝光成序，璀璨新生。 同时HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+采用优雅纯粹的釉色设计，展现“釉色天成”的纯色美学，配合精致织纹中框机身，让人眼前一亮“釉”一亮。HUAWEI Pura 80 Ultra鎏光金在釉色之上增加了金属光泽，质感闪耀夺目;鎏光黑低调深邃，配合XMAGE金标、镜头金环等设计细节，诠释Ultra美学新高度。

影像方面，HUAWEI Pura 80 Pro、HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura 80 Ultra搭载一英寸超大底主摄、RYYB超感光传感器，实现超高的主摄进光量，搭配红枫原色摄像头准确还原夜景色彩，Al实时HDR实现更大的动态范围，在低亮度的夜间环境下，也能带来超清绚丽夜色。HUAWEI Pura 80 Ultra集成顶尖的影像技术和配置，搭载一英寸超高动态主摄，动态范围高达16EV，相较HUAWEI Pura 70 Ultra提升15倍(数据来源：华为实验室)。超高动态视频配合AI电影质感引擎，在复杂光线下能精准还原明暗细节，成像更具层次感。HUAWEI Pura 80 Ultra采用业界首创一镜双焦段切换式长焦结构，将一颗3.7x中长焦镜头与一颗9.4x超长焦镜头双光学焦段合一，配合1/1.28英寸超大底传感器，实现长焦画质全面飞跃，打造舞台神器，尽显舞台氛围感。华为影像XMAGE色彩风格也迎来全新升级，新增自然、胶片、电影、动漫等四种风格。全新个性色卡搭配百变调色盘，让用户从拍摄到编辑，掌控创作的每个细节。同时，用户还可以将自定义色号随心分享和导入，轻松达成社交属性，有个性，更出彩。HUAWEI Pura 80系列还带来两个全新的AI影像创作功能：AI辅助构图，通过50万+专业影像作品学习，结合AI美学构图引擎训练，智能推荐取景范围，自动切换拍摄焦段，让拍照小白秒变摄影师;超清全景模式，一改常规全景照片的复杂拍摄方式，只需三张跨视野的图像拼接，便能轻松生成高质量的全景图像，大场面一拍即合。

HUAWEI Pura 80系列首发即搭载HarmonyOS 5.1，带来更智慧、更有趣、更安全的使用体验。全新小艺支持实时视觉交互，应用覆盖旅游出行、日常生活等高频场景，陪你探索生活新发现。全新小艺翻译支持截屏、文档、浏览器等内容的全局连续性翻译，助力用户打破语言障碍，解锁全球海外行。全新 AI 互动主题将舞林萌主“憨憨”融入到锁屏、充电以及壁纸界面，让陪伴无处不在。AI防窥保护支持亮屏解锁状态下主动提示旁人注视风险，避免敏感信息泄露;AI防诈保护覆盖多种诈骗场景，支持陌生号码的通话涉诈检测;AI降噪通话在手持通话的场景下支持双向降噪，智能识别对话主角，有效防止通话漏音。

HUAWEI Pura 80 Pro+、HUAWEI Pura 80 Ultra支持北斗+天通双卫星通信1，用户户外出行多一份安心，两款产品还采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，进一步提升外屏的耐磨损、抗跌落能力，整机可靠性全面升级。此外，HarmonyOS 5.1将于2025年7月开启升级，首批升级机型包括华为Mate 70系列、华为Pura 70系列、华为Pura X、华为Mate Pad Pro 13.2英寸等。自HarmonyOS 5开启公测以来，日均400多家应用版本更新，鸿蒙生态以日新月异之势向“全面繁荣”跨越。

价格方面，HUAWEI Pura 80 Pro建议零售价6499元起，HUAWEI Pura 80 Pro+建议零售价7999元起，两款机型于2025年6月14日10:08正式开售;HUAWEI Pura 80 Ultra建议零售价9999元起，2025年6月26日10:08正式开售。

购买HUAWEI Pura 80系列，即可参与鸿蒙有礼活动，手机桌面右滑 > 负一屏 > 点击“鸿蒙有礼”，可领取价值¥900+权益礼包;新机用户还可根据活动规则，在华为钱包App参加鸿蒙生态日日新活动，每日签到可领随机现金红包，60天累积金额有机会高达1000元。针对Pura 70系列持有保值焕新权益的用户可通过专属通道完成旧机回收与Pura 80首销系列换购。另外可随新机办理HUAWEI Care+，首销期间可免费获得保值焕新服务。

首款鸿蒙AI智能手表HUAWEI WATCH 5正式亮相，引领腕上智慧科技新纪元

HUAWEI WATCH 5是华为首款接入鸿蒙智能的智能手表，智慧助手小艺2全面升级，支持语音快捷操作100+功能，还能结合用户近期身体指标、运动数据提供专属运动健康问答，是更懂你的运动健康助手;还新增了"划一划""敲一敲"手势操控3，支持接挂电话、切换音/视频4、遥控拍照5等高频操作。HUAWEI WATCH 5搭载全新X-TAP智感窗，业界首次在智能手表端实现指尖实时血氧监测6，及免气囊式的高血压风险研究7。此外，轻触X-TAP智感窗3秒即可开启微体检功能，健康数据增至17项8，除高血压风险评估外，还新增HRV(心率变异性)指标9、卵巢功能评估检测、情绪健康，60秒完成测量，让健康风险无处遁形。

HUAWEI WATCH 5外观延续一体化流线型设计，42mm和46mm两种表径八种配色各美其美，表壳材质有904L不锈钢10、航天级钛合金11等多种材质可选，屏幕局部峰值亮度3000nits12。HUAWEI WATCH 5还支持eSIM先锋通信13，蜂窝速率提升7倍14，相较HUAWEI WATCH 4 Wi-Fi下载速率翻倍，双模式3秒可快速切换，保障全天候智慧体验。HUAWEI WATCH 5现已开售，售价2699元起，国补优惠15%，具体国补信息以实际销售渠道为准，欢迎选购!

HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸发布飞天青配色：多款鸿蒙电脑应用适配平板，办公效率飞起!

HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸，凭借临境般显示、旗舰性能、高效生产力配件以及HarmonyOS 5的全面赋能，开启平板专业生产力发展的新篇章。HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸发布全新飞天青配色，是华为对东方经典美学与创造力的致敬。机身轻至580克，薄至5.5毫米，机身后壳上的独家自然纹理，源于对“蚕丝布”天然纹理的复刻，彰显人文美学。

此次推出的HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸飞天青配色出厂预装了HarmonyOS 5，在HarmonyOS 5的赋能下，HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸飞天青配色将为用户带来更精致的大屏界面，更创新的交互体验，更专业的应用生态，更智能的生产力助手以及更流畅的用机体验，满足每一个用户对于下一台生产力平板的所有想象。

为了使平板办公更专业，HarmonyOS 5还为HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸飞天青配色带来了多款PC级办公应用，用户在平板上可直接运行和鸿蒙电脑一致的WPS Office，海泰浏览器、亿图脑图MindMaster、亿图图示、中望CAD、剪映专业版、向日葵远程控制、石墨文档等多款桌面版办公应用，真正做到了生态专业全面，实现PC级专业生产力。

HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸飞天青配色，12GB+512GB柔光版6299元，将于6月11日开启预售，6月18日正式开售，欢迎前往选购。

定价999元!全新HUAWEI FreeBuds 6玫瑰金新色，解锁智慧便捷新体验

6月11日，在华为Pura 80系列及全场景新品发布会上，正式发布HUAWEI Pura 80系列与HUAWEI FreeBuds 6玫瑰金这对影音娱乐CP。其中，HUAWEI FreeBuds 6带来全新玫瑰金配色，时尚精致，于耳畔释放浪漫优雅的独特魅力;作为半开放式悦彰耳机，在搭载超感知原声双单元、支持2.3Mbps无损传输15，满足用户高品质聆听体验的基础上，智慧播报功能焕新升级16，支持应用通知摘要、实况窗重要节点等信息的语音播报，解放双手，从容应对;面对面翻译新增双耳互译功能17，为用户带来最接近自然交流的翻译模式，随听随说，无需等待。

全新HUAWEI FreeBuds 6玫瑰金定价999元，于6月11日16:08全渠道正式开售，用户可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。现在下单即享150元优惠，欢迎到店咨询详情，请以实际情况为准。

1.指产品支持天通卫星通信和北斗卫星消息。HUAWEI Pura 80系列为北斗卫星消息提供移动终端硬件。华为将配合公众测试验证，功能及活动规则详情请以官方信息为准。天通卫星通信需开通天通卫星业务运营商的相关业务使用，该功能实现与运营商业务部署相关，请以当地运营商实际业务为准。为保障飞行及通信安全，飞机关闭舱门期间请勿使用卫星通信功能。

2.此功能需联网使用，可通过手表 eSIM、Wi-Fi 连接网络，或者和手机保持蓝牙连接时使用，问答信息仅供参考。

3.需要注意的是，手势数据收集需要在手部相对稳定的环境下进行，所以不建议在剧烈运动(如跑步、健身)的场景下使用。

4.待后续 OTA 升级支持，此功能适用于 HarmonyOS 5.1 及以上手机播控中心中的视频软件。

5.需配合 HarmonyOS 和 iOS 手机使用。

6.本产品非医疗器械，测量数据和结果仅供参考，不作为诊疗依据。

7.用户需通过华为创新研究 app 加入由上海交通大学医学院附属瑞金医院发起的高血压风险研究实现。用户加入研究后，佩戴手表有效时长(共24小时，其中日间有效佩戴7小时以上，夜间有效佩戴6小时以上)。本产品及基于研究所提供的健康数据及建议仅供参考，不作为诊断和治疗依据。

8.本产品和微体检软件非医疗器械，对用户无诊疗行为，检测结果仅供参考，不能用于医学研究、诊断和治疗。微体检报告部分数据来源于医疗器械软件、第三方健康研究项目，特定人群不适用，使用时请仔细阅读用户协议等提示信息了解详情。脉搏波心律失常分析、高血糖风险评估、高血压风险评估、肝脏健康检测、女性健康研究、情绪健康功能需单独激活、测得有效数据后，才可在微体检报告中显示结果。

9.本产品非医疗器械，测量数据和结果仅供参考，不作为诊疗依据。

10.仅HUAWEI WATCH 5 42mm 晨曦金、星云杏两款表壳采用 904L 钢材质。

11.仅HUAWEI WATCH 5 46mm 钛空银、木星棕、银河紫三款表壳采用航天级钛合金材质。

12.峰值亮度数据来源于华为实验室，屏幕亮度在不同环境照度下，不同的界面屏幕亮度会有差异，请以实际体验为准。

13.独立通话功能通过运营商eSIM一号双终端或独立号码业务实现，运营商 eSIM 部署情况及资费详情，请咨询当地运营商。如果手表上开通了 eSIM 一号双终端业务，当手表和手机连接配对使用时将关闭手表 eSIM 移动网络;更多使用指导，请查看：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15907630/。

14.数据来源于华为实验室，数据为 HUAWEI WATCH 5 对比 HUAWEI WATCH 4 计算所得。

15.数据来自于华为实验室，配合搭载 HarmonyOS 4.3 及以上版本的Mate 70系列、Mate X6系列，或者搭载 Harmony 5 的Mate 60系列、Mate 70系列、Mate X5系列等设备，可实现 2.3 Mbps 无损音质。2.3 Mbps 传输能力得到 HWA 认证。此特性与配合的手机和配套系统版本有关，具体型号详情请见：https://consumer.华为.com/cn/support/content/zh-cn15900030/⁠。

16.耳机播报需搭配 HarmonyOS 2 及以上版本的华为手机使用。播报内容仅供参考，请以实际体验为准。详情请见：https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn16050593

17.双耳互译功能需配合搭载 HarmonyOS 5的手机，且将系统升级至 5.1 及以上版本后支持。该功能需后续 OTA 升级支⁠持。