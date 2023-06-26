用最清新的颜色打最强的王者，“真香机”vivo X90s上手评测

【天极网手机频道】作为vivo X系列新十年的开篇之作，vivo X90系列带来多项全球首发元器件与技术、巅峰级专业移动影像、双芯协同优化性能算力和独具匠心的产品设计语言，将vivo品牌高端化的进程向前推动了一大步。如果说vivo X90 Pro和vivo X90 Pro+带来了“更好的体验”，那么vivo X90系列系列新成员――X90s就带来了“更稳的体验”。



vivo X90s

外观

vivo X90s延续了vivo X90系列的外观设计，vivo X90采用源自斐波那契数列的黄金比例分区设计，缎带云阶将上方的镜头模组与下方区域分开，实现均衡、协调的视觉效果。缎带云阶灵感来自于保时捷贯穿式的尾灯设计，通过缎带光刻工艺呈现出“Xtreme Imagination”的字样，上方镜头模组采用“大眼眸”一体化镜头设计，内嵌的四颗镜头设计以对称排列，再次强化⼀体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。



vivo X90s

vivo总会将东方美学融入在机身中，青漾作为vivo X90s首发且独具的创新配色，借鉴中国传统文化中时常出现的青绿色，为炎炎夏日带来一抹清新、清爽的亮色，也让更多年轻人感受到中国传统色彩的魅力。



vivo X90s

用诗意的名字为色彩命名，留下让世界艳羡千年的中国传统色。除了青漾配色，vivo X90s还配有华夏红、告白以及至黑配色供大家选择。在倾注了现代工艺精华的背后，是vivo对于中华传统文化的不懈追求，以及传统色彩在现代的另一种诠释。

性能配置与系统

在性能表现方面，vivo X90s搭载的是天玑9200+旗舰芯，采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，安兔兔跑分超过165万分，标配LPDDR5+UFS4.0，最高可选12GB大内存+512GB大存储组合，带来顶配性能铁三角，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。



vivo X90s安兔兔跑分

除了核心SOC外，vivo自研的V2芯片同样继承了上一代“一芯二用”的特性。其主要侧重于超强插帧、图像处理单元、超高速缓存、超高能效比等方面的提升，配合4313mm2超广域冰原散热系统，能够最大程度释放自身性能的同时在功耗方面也能有所控制，从而实现稳帧低耗的性能体验。



vivo新一代自研芯片V2

天玑9200+与自研芯片V2组成的“旗舰双芯”让vivo X90s的游戏体验狂飙提升，双芯游戏插帧将游戏帧数从45/60帧提升至90/120帧，提供双倍的运动估计和运动补偿;在《王者荣耀》的高负载多人团战场景中高帧画质与功耗微妙平衡，在插帧模式下表现更为优异。由此可见，旗舰双芯不仅稳住了游戏全程的帧率，提供极致稳帧的游戏体验，也能够控制好长时间游戏场景下的功耗，保证用户的游戏续航需求。



vivo X90s

性能水平提升的同时，vivo X90s的屏幕素质也进行了优化。屏幕方面，vivo X90s搭载了一块6.78英寸京东方Q9 超视网膜护眼屏，支持120Hz刷新率，最高2160Hz PWM高频调光，能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼;新一代Q9发光材料，峰值亮度达到1300nit，屏幕显示更亮更清晰，同时还具备HDR10+等特性，并且已通过SGS护眼认证。简单来说，这块屏幕不仅带来超强色准与流畅体验，还兼顾护眼，足以带来前所未有的视觉享受。



vivo X90s

vivo X90s配备了一块等效4810mAh的大电池+120W双芯闪充的充电续航组合，在实际测试中，我们采用了超快模式进行充电，10分钟可充至50%的电量，完成充电仅需27分钟。



vivo X90s超快模式充电实测(数据仅供参考)

基于vivo X90s高效的散热系统、出色的功耗控制等优势，vivo X90s的续航水平也是相当不错。在模拟大家日常使用手机频率一天之后得出以下的续航数据与充电速度数据。搭配vivo的超级省电功能以及天玑9200+旗舰芯低功耗的特性，vivo X90s解决高刷背景下功耗过大的问题，续航能力提升克服用户低电量焦虑症。



vivo X90s续航实测(数据仅供参考)

自vivo X90系列产品开始vivo就将操作系统升级为OriginOS 3，vivo X90s也不例外。从流畅度、网络优化、用户交互等角度出发，进一步优化系统运行和用户体验。秉承vivo X90s的轻薄外观，OriginOS 3为内在的元素排布、内容层级、细节形状、整体布局同样构建了一套清晰舒适的设计语言，在设计上减少了多余的细节，让视觉负担进一步被减轻，为用户带来轻盈自然的美学体验。



OriginOS 3

vivo X90s拥有DSDA架构下5G+5G的双卡双待双通功能，双5G/4G与2.4GHz /5GHz Wi-Fi打造六网协同，还有效降低切网时长，减少卡顿。另外，在用户关注日益强烈的隐私安全领域，vivo X90s也实现了技术和功能上的迭代。例如用户在图片分享界面，可以通过“智能隐私打码”入口进入打码页面，系统将智能识别图片中的隐私敏感信息(包括但不限于各类证件/文件中姓名、地址、身份证号、电话号码、聊天截图头像昵称等)并自动进行打码;再例如，系统会为用户展示近一周拦截第三方应用读取剪贴板上敏感内容的次数报告，让用户更可视化的了解到系统系统拦截应用读取剪切板上隐私信息的详情，进而管控应用读取剪贴板的权限。“原子隐私系统”还可将重要的涉密文件进行单独保存，需要专属指纹才能进行查看，避免秘密外泄。



原子隐私系统

Vivo不断开放OriginOS Ocean原子组件能力，打造多元化的应用生态系统，让OriginOS成为了引领未来系统功能走向的先行者，为用户带来更便捷的极致智能体验。

影像

vivo X90s后置配备了5000万像素VCS IMX866大底主摄+1200万像素超低畸变超广角镜头+1200万像素50mm定焦人像镜头组成的三摄影像模组。



vivo X90s

其中，IMX866大底主摄为1/1.49英寸，同时全球首发VCS仿生光谱技术，实现了从“进光量”到“进光质”的质变，无论是信噪比还是色彩都获得不小的提升。另一方面，vivo X90s内置的自研芯片V2，相比前代的V1和V1+，通过对芯片架构的重构，V2的算力迎来大幅度提升，让X90s的影像表现和显示素质更加优异。



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张

从样张来看，vivo X90s凭借着蔡司镜头，成像的饱和度、白平衡、影调均达到自然柔和的画面效果，同时色彩不仅以影调与色彩对比的高反差带来更强烈的视觉冲击和更浓郁的画面表达，强烈的明暗对比以及丰富的色彩元素，让整体呈现自然画面效果的同时也不乏层次感。



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张



vivo X90s拍摄样张

夜景方面，基于V2芯片的强大算力，vivo X90s的夜景拍摄画面基本没有噪点与炫光，明暗的对比以及色彩的还原度也较为适中，接近人眼所见景象，整体画面的清晰度与纯净度更高。

总结

在设计、好用、流畅的OriginOS 3以及天玑9200+旗舰平台和自研芯片V2组成全新双芯组合强势赋能之下，vivo X90s体现出了强大的内在实力和魅力，一部手机就能让你同时拥有游戏机、拍照神器和出街时尚单品。如果近期想要换购一款全能型的手机，vivo X90s就非常合适。