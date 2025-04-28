OPPO K12s 千元续航小霸王 好评如潮 持续热销中

【天极网手机频道】OPPO 的K系列向来以长续航和系统流畅著称，OPPO更是于4月22日发布了新一代OPPO K12s，该机延续系列OPPOK系列的长处，其搭载了7000mAh超大电池和80W有线快充，自开售以来，获得用户的广泛好评。

OPPO K12s一共含三款配色，分别是棱镜黑、玫瑰紫和星芒白三款配色。后盖均采用了碎片赛博风格设计，在不同角度下会呈现交错相容的几何碎片，拿在手上既不显得张扬，也不失时尚个性;在手感方面，后盖还经过细腻的磨砂处理，保证其在日常使用中不沾染指纹，让手机在日常使用中质感始终在线。

在摄像头的Deco设计方面，这款手机采用灵动双眸对称设计，两颗摄像头由光哑交织的金属环嵌套设计，让整个后盖的设计更显精致。OPPO K12s重量官网显示约为 208g，厚度约为 8.45mm，后盖边缘通过弧度处理改善了裸机时的握持手感。

这款千元级的“续航小霸王”――OPPO K12s，凭借 7000mAh 超大电池，在同价位段的续航赛道中更是脱颖而出。OPPO K12s 不仅电池容量出众，在电池耐用性方面同样十分亮眼。官方承诺其电池在正常使用情况下可实现长达五年的使用寿命，并依旧保持 80% 的健康度，远超同类竞品，真正做到了“既耐用，又持久”。在充电方面，OPPO K12s支持最高80W有线闪充，搭载全新的智慧充电引擎 5.0，集成极速充电、久充保护、智能限速、充电上限控制、极寒模式等功能。系统可智能识别长时间插电状态并自动限制至 80% 充电保护，同时还能结合用户睡眠习惯进行降速充电，从而延长电池寿命。值得一提的是，这款手机还支持电池预热技术，可在低至 -25℃ 的极寒环境下稳定供电与充电，进一步拓展了使用场景。

在性能方面，OPPO K12s搭载全新4nm制程的第四代骁龙6芯片，配合最高 12GB+512GB 大内存组合，为日常多任务与重载应用场景提供了充足的性能保障。在散热方面该机还配备了超 5700mm² 的大面积 VC 均热板，在持续高负载场景下(如多任务切换、长时间游戏)能有效控制核心发热，降低手机体感温度，从根本上减少因热量堆积带来的系统卡顿和帧率不稳问题。此外，K12s 通过了中国泰尔实验室60个月抗老化五级认证，在长期使用下依旧能够保持系统流畅与应用响应速度，为用户带来更持久、稳定的性能体验。

在屏幕方面，OPPO K12s采用一块6.67英寸OLED直屏设计，分辨率为2400*1080，屏占比高达92.2%，支持屏幕指纹解锁，手动最高亮度为600nit，全局激发亮度可达1200nit，即使是在户外等强光环境下，屏幕呈现内容依旧清晰可见。OPPO K12s 也针对多场景触控体验进行了优化，支持湿手触控与手套模式，即便在雨天或寒冷环境下，也能实现精准操作。

在音频方面OPPO K12s搭载立体双扬声器，并在前代 200% 超级音量的基础上进一步提升了 1.5dB 的音量输出，带来更响亮清晰的声音表现。对于听力不敏感人群，尤其是中老年用户来说，也能获得更佳的听音体验。

在相机方面，OPPO K12s搭载了1/2.88英寸的5000W像素主摄，光圈1/1.85，支持自动对焦。在户外光线条件充足的场景，这颗5000W像素的主摄配合200W像素的副摄具备不错的解析力。相机模组虽然和旗舰有所差距，但在相机功能上，OPPO K12s继承了OPPO旗舰级别的相机功能，支持AI一键消除、AI去拖影、AI去反光和AI超清像素等功能，为用户解决日常拍照中容易遇到的诸多痛点问题。这些旗舰级影像功能法的加入，让 OPPO K12s 在千元档中脱颖而出，真正做到了让AI协助用户更好的创作出更好的摄影作品。

OPPO K12s在千元价位段 以“长续航+轻薄设计+越级性能”等产品亮点，从首销开售至今，在某东电商平台好评率达99%。这款手机通过精准的“长板战略”，将续航体验推向极致，重新定义了千元机的价值标准。