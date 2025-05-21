2799元起2K屏满配旗舰 iQOO Neo10 Pro+今日开售

【天极网手机频道】 2025年5月21日，“超配双芯战神”iQOO Neo10 Pro+ 现以2799元起正式开售，国补优惠后低至 2379.15 元，更可享12期免息和首销购机价值786元服务全家桶，以当下最强悍的旗舰性能和真香超值价格，有望成为此次“国补超值 618”最值得购买的新品。iQOO Pad5 系列、iQOO WATCH 5、iQOO TWS Air、iQOO 磁吸散热背夹 Pro 以及 iQOO 33W 自带线充电宝同时热卖，组合购买更优惠，更享最强游戏生态体验!

iQOO Neo10 Pro+ 作为同档更强的性能游戏旗舰，核心实力直接拉满。首先，Neo10 Pro+ 拥有骁龙 8 至尊版、LPDDR5X Ultra(9600Mbps)和 UFS 4.1 组成的“满血性能铁三角”，具备同档更大的 7K 冰穹 VC 液冷散热系统，并携手旗舰同款的自研电竞芯片 Q2，带来行业最强的超分超帧游戏生态，支持海量游戏的原生级 144FPS 游戏超帧、行业独家的 PC 级 2K 纹理超分以及 2K + 144FPS 超分超帧并发，视效满格、功耗打折的至强游戏体验持续领先行业;其次，具备旗舰同款的 2K Q10 珠峰屏，拥有 2K 屏中最亮的 1800nit 全局激发亮度、圆偏振光技术、旗舰同款“悦目护眼”技术以及 0.03 SVM 行业至低频闪，带来细腻、明亮、护眼的显示效果，并继续搭载安全、易用的超声波 3D 指纹;最后续航方面，在拥有“等效 6800mAh 超薄蓝海电池、120W 超快闪充、“双百瓦”闪充兼容协议、直驱供电”的同时，机身依然轻薄称手，蓝海续航系统继续领先行业。

其他方面，iQOO Neo10 Pro+ 同样亮点十足，联手抖音首发“直播录屏双开模式”，打造行业领先的电竞直播体验;23 根环绕式天线构成寰宇电竞信号系统，强劲信号始终在线，并联合《王者荣耀》首发“双网融合加速”，大幅降低游戏延迟;具备“全新一代超感触控”，采用 300Hz 真触控采样率，实现行业中更为优秀的 30.4ms 全链路延迟;Neo 系列首次与宝马 M Motorsport 达成合作设计，为 Neo10 Pro+ 带来百变的“超级像素”配色;拥有旗舰同款 NICE 影像算法，更有时髦的动态照片，影像同样很有看头。

超强悍的性能表现与真香超值价格，让 iQOO Neo10 Pro+ 得到用户高度认可，开售后 1 小时的销量超过上一代全天销量!Neo10 Pro+ 目前持续热销中，有望成为“国补超值 618”中的最热销产品之一。

iQOO Pad5 系列带来 9 大自研游戏技术，实现行业领先的游戏超分、游戏超分超帧并发以及游戏直播功能，大屏游戏体验再次领先。Pad5 Pro 更是行业首发蓝晶 x 天玑 9400+，性能毋庸置疑。同时，Pad5 系列还带来安卓定制 CAJViewer 等丰富文档处理功能，并具备全景声 HDR 影院，做到学习娱乐两不误。

iQOO WATCH 5 搭载蓝河操作系统，实现系统级 AI 能力，蓝心小 V 联动 满血版 DeepSeek、小 V 电话助手、小 V 建议以及 AI 教练，组成你的贴身 AI 小助理;独具电竞游戏模式，助用户随时掌控自己游戏状态，并带来在手表上就能玩的腕上引擎类游戏;支持专业健康监测，全天候守护用户健康;14 天 eSIM 续航和 22 天蓝牙续航，超长使用不在话下。

佩戴舒适的 iQOO TWS Air3可实现全链路 44ms 游戏低延迟，配合耳机盒听歌续航可长达 45 小时;拥有 12mm 高解析复合声音单元，具备Monster Sound 电竞声效，聆听声效出色;支持蓝牙 6.0 多设备双连接和 IP54，并融入 BlueOS 生态，是手机的好拍档。

iQOO 磁吸散热背夹 Pro 支持磁吸/夹持双形态，兼容性强，还能实现至高 36W、稳态 30W的超大功率旗舰级散热，轻松激活 iQOO 手机和平板的 Monster+ 模式，性能释放更激进;采用智能变频设计，既能控温又省功耗，并避免手机内部产生冷凝水。

iQOO 33W 自带线充电宝采用航空级 PC 高阻燃外壳，自带一体式 L 型快充口充电线，只需半小时就可将 Neo 10 Pro+ 从 1% 充至 40%，兼容 PD3.0 等多种充电协议，出门带一个就够。

强悍性能选 iQOO，超值好价更要选 iQOO。Neo10 Pro+ 领衔“最强电竞全家桶”，组合购买享受更多优惠，喜欢的朋友可以前往iQOO商城或者线下门店查看。