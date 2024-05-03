　索尼Xperia 1 VI详细参数曝光：延续经典设计，影像功能升级

【天极网手机频道】根据之前的消息，索尼将会在5月17日推出Xperia 1 VI旗舰手机，随着发布时间的不断临近，有关它的消息也越来越多。最新的曝光不仅有产品的渲染图，还包含很多细节参数。

从渲染图来看，可以说是一眼索尼，依然延续了无刘海无挖孔的经典设计，堪称一股“清流”，不过有消息称这次Xperia 1 VI将不会使用21:9的屏幕比例，而是19.5:9，这样就意味着机身不会像之前那么修长，而是要更宽一些。屏幕亮度将比前代高1.5倍，支持1-120Hz可变刷新率，240Hz触控采样率。

背面的摄像头则依然是一字排开，包含16mm超广角摄像头，24mm主摄像头(48mm，2倍光学变焦)，采用了双层晶体管像素结构，能够在弱光环境下有效减少噪点、扩大动态范围;还有一颗85-170mm长焦变焦摄像头，相比于前代的85mm-125mm变焦范围更广。另外，Xperia 1 VI的主摄像头将支持微距摄影，索尼声称其图像质量可与其“全尺寸”相机相媲美。

在软件方面，在拥有多种相机应用程序多年之后，索尼将精简相机程序，只有一款新的相机相机应用程序。还引入了索尼 Alpha系列的“人体姿势估计技术”，即使拍摄对象背对背或脸部被遮挡，也能精确对焦。还将推出一个新的视频创建应用程序，它会简化视频制作。

Xperia 1 VI将会搭载全新的骁龙8 Gen3，配备5000mAh电池，并且内置一些升级的电池健康技术，可将电池使用寿命延长至四年。这款产品还将支持无线充电和反向无线充电。

其它方面，它将保留3.5毫米耳机插孔，其扬声器将提供增强的低音和更好的清晰度。手机背面采用磨砂纹理玻璃，有黑色和铂银两种颜色可供选择。

如果真的如曝光这样，Xperia 1 VI对比前代的变化还是不少的，屏幕比例的变化会让机身更宽一些，另外还优化了相机程序，变焦范围更大了，还加入了微距等新功能。至于价格嘛，去年国行是8999元起步，今年感觉应该还是这样。