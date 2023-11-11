　　双十一好物推荐：千元性价比首选―OPPO A2

【天极网手机频道】随着智能手机产品飞速发展，现在越来越多的用户在购买手机这一块变得敏感起来，大内存、大电池、长续航变成了一般大众选择手机的重要关注点。来到双十一期间，各大手机厂商都开启了降价或者促销活动，今天给大家推荐的这款手机是来自OPPO才发布不久的A系列产品-OPPO A2。

先来个总结吧，小编认为OPPO A2这款千元机适合一些对手机性能要求不是特别高，着重关注手机续航、大内存以及耐用实用性的用户。OPPO A2拥有目前市面上相对流畅的日常、游戏运行体验、并且大内存组合、大容量电池都是这款产品的优势。此外，得益于OPPO在手机系统中的持续研发，OPPO A2这款产品在智慧系统、产品品质方面也有突出表现，可以说拿捏了一些普通用户的用机需求，算得上是最双十一旗舰划算的千元大内存手机之一。

我们先来看到这款手机的颜色，OPPO A2有着三种配色可以选择，分别是剔透的冰晶紫、素雅的清波翠以及深沉的静海黑三款配色。值得注意是，三款配色都采用了质感喷涂工艺，从小编的实际观感来说，冰晶紫就像露水滴落湖面结成冰晶映衬天际灿烂紫霞，清波翠就像盛夏时节湖面清波荡漾倒映水岸苍翠，颜值放在旗舰机型中也是很能打的。

此外，为了带来更好的机型手感，OPPO A2还搭载了更加轻薄的直角机身设计，背后的摄像头模组也采用了辨识度极高的双环设计。这个双环摄像头设计可谓是深得我心，和旁边的闪光灯模组完美的搭乘了一种和谐的感觉。

屏幕配置方面，OPPO A2搭载了一块90Hz高刷高亮屏，屏幕尺寸为6.72英寸，大小适中，不显得过于庞大，也不是属于特别小的哪一种。OPPO A2的显示效果也不错，支持最高FHD+高分辨，用户在日常使用的时候也不会感觉到屏幕模糊等现象。此外，OPPO A2的屏幕还支持4096级调光，屏幕亮度总会达到人眼最舒服的数值。

性能配置方面，OPPO A2虽然是一款千元神机，但是搭载了7nm先进制程工艺打造的天玑6020移动平台，这枚处理器应付一些日常使用是完全足够，玩一玩王者荣耀这类游戏也可以轻松应对。处理器的最高主频高达2.2GHz，安兔兔跑分成绩超43万分。

大内存是OPPO A2的一个重要特点，目前售卖的版本有12GB+256GB和12GB+512GB版本。重要的是，配合OPPO自研的运存拓展技术，手机的运行内存最高可以达到12GB+12GB超大运存，也就是时候你的手机有24GB的运行内存使用，要知道现在还有一些笔记本电脑产品都还只是标配了16GB运行内存。配合上基于ColorOS 13.1系统的应用预加载技术，用户打开应用速度快，并且后台保留能力强劲。此外，手机系统还会对计算资源进行精准调度，从而实现高性能与低功耗的平衡，让手机流畅运行的同时保持最佳电池释放。

续航方面，OPPO A2搭载了5000mAh四年超级耐用大电池，再配合上夜间待机功耗优化算法和超级省电模式，一般情况下我们使用一天都是稳稳当当。充电速度这一块，OPPO A2有着33W超级快充技术，10分钟可以充入百分之20的电量，73分钟充满。

目前这款千元机已经正式开售，12GB+512GB版本售价1799元，小编认为这个版本还是很香的，双十一有考虑换机的小伙伴可以考虑一下OPPO A2。