口碑销量双丰收，iQOO Z8系列线上线下持续热售

【天极网手机频道】凭借天玑 8200 领衔的“满血性能铁三角”和120W 超快闪充，iQOO Z8系列在千元档位收获了相当不错的口碑与销量，京东平台好评率达到了97%。iQOO产品经理表示：希望iQOO Z8系列在1-2千元档位，做到真正的性能越级。目前，iQOO Z8系列正在线上线下火热销售，售价仅1199元起，感兴趣的朋友可多关注。

天极网了解到，iQOO Z8搭载具备巅峰性能的天玑8200，携手满血版LPDDR5和满血版UFS3.1组成“满血性能铁三角”。iQOO Z8支持新一代高性能天线布局，Wi-Fi 5G穿墙能力相对上一代产品提升30%，具备超速网络引擎，支持超低时延引擎、地铁模式和电梯模式。

iQOO Z8配备零感蓝光原彩屏，带来具备芯片级智能护眼的硬件级低蓝光，相同条件减少有害蓝光50%，全系通过SGS低蓝光认证。iQOO Z8搭载6400万像素OIS光学防抖双摄，支持4K超清视频、纯净夜景、超级月亮、悬浮运动抓拍、动感追焦摇镜等功能。 值得注意的是，iQOO Z8少有的搭载120W超快闪充，至快10分钟就能将内置超大电池充近一半，充电速度越级比肩行业旗舰，是同价位中充电速度最快的产品之一。同时为了用户能便捷使用，iQOO Z8还具备红外遥控、全场景NFC和3.5mm耳机孔等数据连接功能。

除此之外，系列中的iQOO Z8x同样拥有不俗的实力，它具备6000mAh巨量电池和高通第一代骁龙6，支持《王者荣耀》90帧模式，并在同档产品中首次提供12GB大运存，具备零感蓝光原彩屏、五重冰封液冷散热、150%超级扬声器和可以拍摄4K超清视频的5000万像素AI防抖主摄，支持48个月性能抗老化。

售价方面，iQOO Z8共有3个版本可供选择，8GB+256GB版本售价1699元(首销减100，即1599元)、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元;iQOO Z8x也有3个版本可供选择，8GB+128GB版本售价1299元(首销减100，即1199元)、8GB+256GB版本售价1399元(首销减100，仅需1299元)、12GB+256GB版本售价1499元。目前，iQOO Z8系列正在线上线下火热销售，感兴趣的朋友可多关注。